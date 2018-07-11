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泰国官员说迷你潜水艇不实用 马斯克：未来会用上

泰国官员说迷你潜水艇不实用 马斯克：未来会用上
2018年07月11日 08:32 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月11日早间消息，泰国少年足球队被困洞穴中，特斯拉CEO马斯克提供迷你潜水艇，想帮忙营救，不过没有用上。话虽如此，马斯克仍然深信未来它可以派上用场。

　　周二时，被困人员已经救出。Narongsak Osotthanakorn是救援任务的负责人之一，他说马斯克的设备技术太复杂，不怎么实用。Narongsak Osotthanakorn还说：“设备与我们的洞穴营救任务不怎么匹配。”

　　很明显，马斯克对泰国官员的评价有点不满，他在Twitter发消息，为项目争辩。马斯克说，潜水艇是由SpaceX工程师制造的，这些工程师说，他们曾与潜水员讨论过，并对洞穴视频深入分析，确定设备能完成任务。马斯克还发了一张图片，上面有马斯克与理查德·斯坦顿（Richard Stanton）的往来邮件，斯坦顿是一名英国潜水员，在现场参与救援工作，他鼓励马斯克开发该设备。BBC说Narongsak Osotthanakorn是“救援总指挥“，但是马斯克并不这样认为。

马斯克与理查德·斯坦顿的往来邮件马斯克与理查德·斯坦顿的往来邮件

　　周末时，马斯克与团队在SpaceX总部拼命工作，设计、制造铝合金救援设备并进行测试，当第一批男孩救出之后，他们还在继续制造。潜水艇的尺寸大约是66英寸x16英寸。马斯克说，迷你潜水艇防进水，前面有一个鼻锥，可以防止岩石碰撞，并能抵抗洞穴中的水压。

　　团队曾在一所高中测试潜水艇，高中离SpaceX总部大约20英里（32公里），在视频中，潜水员拖着潜水艇在水下移动，然后潜水艇浮出水面，减压。里面藏着一名工程师，因为空间很小，工程师必须平躺，双手紧紧贴在胸口。(云外)

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