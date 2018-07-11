微信小游戏开放百日:游戏超2000款 日广告流水上千万

原标题：微信小游戏开放百日：游戏已超2000款，日广告流水上千万

澎湃新闻记者 王歆悦

7月10日，腾讯微信小游戏团队在上海公布了小游戏开放100天以来的成绩单：发布游戏超2000款，日广告流水上千万，且小游戏平台以每周一个版本的速度进行迭代和深化。

开放100天发布2000款游戏

自今年4月4日微信开放小游戏后，陆续有开发者加入到小游戏的生态中。腾讯微信小游戏团队公布，小游戏的上线内容数量已经由5月16日的逾500款，增加到7月9日的逾2000款。在活跃用户留存率上，七日留存率达45%。

在用户画像方面，微信小游戏的用户性别分布比例较为均衡，男女比例五五开。在年龄分布上，也呈现出集中于25岁以上用户的趋势。同时，鼓励开发者研发更多轻操作、社交性强、体验乐趣高、女性向的小游戏。

截至目前，微信小游戏已开放关系链、分包加载、防沉迷、游戏圈等30多个能力，以及200多个API接口，降低开发与运营的门槛，从而打造去中心化的平台。

微信小游戏团队表示，真机调试、消息触达、实时语音、小游戏跳转等100余项新能力正在规划中，未来将持续通过便捷开放的平台能力，助力开发者丰富游戏玩法。

500多款小游戏广告日流水消耗达到千万级别

微信小游戏团队的王泓渊透露，希望让开发者更加聚焦在玩法的设计上，更好地用好能力，持续输出作品，让小游戏的用户获得更多的乐趣。

此外，小游戏的商业化是小游戏生态重要的组成部分。在提供开发能力的同时，小游戏还提供了安卓道具内购与广告组件的商业转化渠道与对应的扶持方案。

7月9日，小程序（含小游戏类目）广告组件已全量开放，累计独立访问用户（UV）不低于1000且无严重违规记录的小游戏都可以在小程序后台自助申请开通广告位。测试期间，已有累计500多款小游戏流量主接入，日流水消耗达到千万级别，每千次展示获得广告收入大于80元。

微信小游戏团队表示，通过本身优质的内容呈现、玩法环节以及丰富的曝光场景，与商业化模块结合，小游戏的单用户商业价值已超过用户获取成本。

未来，广告能力将以两方面为核心。在流量变现方面，多样化的广告组件和流量变现合作可以在帮助更多游戏开发者获取商业化收入的同时，平衡游戏内的用户体验与平衡性。

除了目前已上线的Banner广告与激励视频广告，下一步，微信小游戏团队将开放小游戏互选定制广告，将广告融入游戏内容中，实现一体化更强，更优质的广告与游戏体验。

在小游戏推广方面，广告资源位预计覆盖微信朋友圈、公众号和小程序等多场景。