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映客将于7月12日在香港挂牌上市：发行价为3.85港元

映客将于7月12日在香港挂牌上市：发行价为3.85港元
2018年07月11日 07:36 新浪科技
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　　新浪科技讯 7月11日早间消息，映客发布公告，预计将于7月12日在香港挂牌交易，公司发行3.0234亿股，IPO价格定在每股3.85港元。

　　香港公开发售股份获轻微超额认购，获认购合共8061.2万股，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数的约2.67倍。

　　国际发售股份已获适度超额认购，国际发售共有107名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为3.17亿股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数约1.05倍。

　　此外，基于发售价每股发售股份3.85港元及与基石投资者签订的基石投资协议，Nova Compass Investment Limited认购6116.2万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本约3.03%及全球发售的发售股份数目约20.23%；及Bilibili Inc.认购2038.7万股发售股份，相当于紧随资本化发行及全球发售完成后本公司已发行股本约1.01%及全球发售的发售股份数目约6.74%。

　　全球发售方面，公司已向国际承销商授出超额配股权，可由联席全球协调人于上市日期至2018年8月3日期间随时行使，要求公司按国际发售的发售价合共额外发行最多4535.1万股发售股份，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的15%，以补足国际发售的超额分配。

　　按照每股发售价3.85港元计算，所得款项净额约为10.49亿港元。约20%进一步拓展集团业务及丰富平台展示的内容，约30%开展集团营销活动，扩大用户群及推广品牌，约20%进一步开发集团的技术、提升研发实力，特别是大数据及人工智能技术，约20%物色战略投资及收购机会，约10%补充集团的一般营运资金。

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