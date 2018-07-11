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互联网公司搅局房产中介业

互联网公司搅局房产中介业
2018年07月11日 06:26 第一财经日报
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　　陈淑贞

　　[一旦内测成功，继而落地，苏宁有房带给行业冲击的莫过于一口价9999元的服务费。目前行业中，中介佣金多数在2%~3%，总价越高，佣金越高。]

　　房产中介业从不缺热闹，又一家电商巨头苏宁将介入于此。

　　房产中介业，可以穿越经济周期，它包括新房、二手房和租房市场，只要有人，就会有成交。

　　几乎没有人能说出这个市场到底有多大，精准完成这份统计难度很高。华泰证券发布的一份研究报告可供参考：2016年时，中国房地产市场的GMV总量超10万亿元，其中新房交易约7.2万亿元，二手房交易约3.5万亿元；到2020年市场GMV将超过15万亿元，其中新房交易约达7万亿元，二手房交易约达8万亿元。

　　广阔的市场容量和潜力成为新参与者跨界进军的动力。苏宁之前，还有阿里京东腾讯等，它们每一个动作均引起行业的广泛关注，但关于“革命”、“颠覆”的相关字眼已经很少见了。

　　2014年时就有一波房产中介电商兴起，并许下颠覆行业的宏愿，时至今日这场从线上发起的探索路径依然未能走通。苏宁、京东、阿里们同样缺乏线下房源的优势。

　　但（潜在）购房者、租房者依然对此抱有期待，如果足够有诚意，它们至少可以改善行业中局部环境，譬如支付宝租房平台通过芝麻信用可以免押金，而消息显示苏宁进军二手房中介市场，佣金只需9999。目前苏宁不愿回应太多，其对第一财经表示业务还在内测阶段。但一些展望已经开始。

　　二手房佣金只要9999？

　　一则消息显示，零售巨头苏宁将进军二手房经纪业务，并以“一口价”9999元服务费挑战传统房产中介的按比例收佣金的模式。

　　苏宁没有否认这则消息，但也不愿回应更多，其相关负责人对第一财经表示，该业务还在内测阶段。

　　工商信息显示，今年5月7日，苏宁易购100%出资成立江苏苏宁有房科技有限公司，一个月后，苏宁有房南京星火南路店等分公司成立。

　　一旦内测成功，继而落地，苏宁有房带给行业冲击的莫过于一口价9999元的服务费。目前行业中，中介佣金多数在2%~3%，总价越高，佣金越高。成交一套数千万的二手豪宅，交易双方（多数为买方）需要付出的中介费高达百万。

　　因目前公开信息太少，苏宁有房如何运作业务、在相对市场较低的佣金收取标准下如何保障交易安全尚未能有解。可确认的是，电商巨头、互联网巨头进军房产中介业的趋势越来越明朗。

　　越来越像一家投资公司的腾讯表现出对房产中介业的巨大兴趣。7月5日，互联网租房平台“会找房”宣布引入腾讯投资。第一财经了解到，会找房本轮融资由腾讯领投、源码资本跟投，资金将用于进一步拓展市场和房源。

　　会找房CEO李磊意图勾勒出市场容量，“中国每年的房屋租赁市场规模已经超过1万亿元人民币，并处于高速成长进程中。”

　　而苏宁的对手京东已于2017年10月下旬正式进入房地产领域。京东上线房地产频道，探索房地产行业与电商的融合，主要覆盖住宅、商业地产等市场。京东的小目标是在5年内成流量、线上交易量双料冠军。

　　京东的规划是以开发商、代理商、京东房产三种角色打造三种模式，其一是开发商与京东直接合作，形成品牌直营合作模式；二是代理商与京东合作的京东联营模式；三是开发商、代理商、京东共同打造的多方联营模式。

　　比京东稍早，2017年10月上旬，阿里旗下的支付宝宣布上线租房平台，在上海、北京、深圳等8个城市推广信用租房，直接介入租房交易市场。相比传统租赁方式，这个平台最大的便利是通过芝麻信用租房免押金，减少租客的资金压力。

　　除支付宝租房平台外，阿里还与杭州市房管局合作，研发建设的全国首个智慧住房租赁平台，通过实人认证、房源全方位核验等技术手段，协助杭州推进住房租赁试点工作。

　　互联网技术的改良

　　这股2017年开始涌现的潮水正在改变房产中介业的方向。

　　入口、流量、大数据是互联网巨头的王牌。与传统中介、房地产电商公司对比，它们拥有极旷阔的流量入口和客群，做房地产电商生意有天然优势。

　　中原地产中国内地区主席黎明楷曾对第一财经描述流量有多昂贵，中原曾计划耗资10亿元用于线上推广和技术改善，但这笔钱最后未全部用完，“我们发现线上流量越来越贵，获取客户成本太高，便不作刻意推广。”

　　新城控股副总裁欧阳捷也有相似的观点，他认为在新房领域，互联网平台的优势是在引流导客、房源展示上，这是其强项。

　　举例说明互联网公司的可取处并不难。如链家与腾讯云签署了战略合作协议，双方将共同建设房产服务生态体系。根据协议，链家在未来将借助腾讯云的大数据、人工智能等能力，打通线上与线下，重构并优化找房、租房、购房等交易流程。

　　百度也有意以大数据为筹码，寻求房地产业的合作。今年5月，百度携AI技术+智能营销首次亮相于房地产论坛。

　　其相关负责人表示，购房者在购房需求产生到成交，前后会大量使用百度来获取信息和决策参考，而这些所有购房者的行为和需求，构成了百度每月近3亿的房产需求检索。该人士意图说明百度拥有庞大的购房需求数据，能成为房企品牌价值营销和楼盘项目销售营销的阵地。

　　减少房产交易的不对称性、提高透明度、简化不必要的流程、降低交易成本和费用，这些都是互联网企业跨界进场后可能对房产中介业带来的改变。

　　谈革命有点远了，从实用主义出发，吸收利用技术算是行业改良。2014年才是被广泛认为的房产中介业的变革之年。一时间，房多多、爱屋吉屋、平安好房等互联网中介平台如雨后春笋般冒出，传统中介如世华地产、中原地产等自我倒逼变革，改变经纪人制度提高底薪。

　　数年过去，如今一些名字已在行业中湮没，或更名转型，或被收购，或关门倒闭。

　　房产电商、互联网中介的经营看起来不那么乐观，但这并不能阻止资本争相进入这一领域卡位。

　　许久没有公开动作、经营状况成谜、人员流动颇为频繁的房多多近日传出IPO的消息，并进行大量招兵买马。房多多创始人、CEO段毅对第一财经证实寻求上市的传闻，“目前公司内部正对上市计划作调整，两周后会有更明朗的消息。”一轮洗牌过后，房产中介的赛道依然激烈，剩者暂时为王。

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