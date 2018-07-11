东南亚打车平台Grab 要做生活服务应用平台

钱童心

[根据贝恩公司的报告，东南亚的在线零售销售额预计到2020年会增长超过10倍，达到7000万美元。]

东南亚打车平台Grab已经不仅仅把自己定义为一家出行公司，这家成立6年、累计融资超过50亿美元的初创公司正在打造一个像腾讯微信这样的超级平台，为消费者提供重要的日常生活服务。

Grab日前发布了面向开发者的应用平台GrabPlatform，合作伙伴可以把Grab平台与自己的服务相结合，为用户提供包括交通、食物、购物递送及电子支付等服务。

Grab联合创始人、CEO陈炳耀（AnthonyTan）对第一财经记者表示：“通过GrabPlatform的发布，整个东南亚的经济价值将会得到更大的发挥，向合作伙伴开发我们的平台，我们能够为用户和初创公司提供超越Grab自身能力范围的服务，不仅提供与消费者日常生活息息相关的服务，并可能为更多的微型创业者和小型企业提供收入机会。”

“GrabPlatform是一组应用程序界面，可以采用Grab的技术组件，包括传输、物流、支付、个人资料、消息传送、见解和地图。”Grab产品主管JeraldSingh表示。

陈炳耀对第一财经记者表示：“每个东南亚国家都应该受惠于数字经济。到2050年，东南亚将成为第四大经济体。越来越多的人进入中产阶级，技术基础设施正在迎头赶上，企业必须迅速适应不断变化的新兴市场机遇。”

Grab目前在新加坡、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、越南、缅甸和柬埔寨提供服务。

根据贝恩公司的报告，东南亚的在线零售销售额预计到2020年会增长超过10倍，达到7000万美元。

Grab已经宣布与东南亚杂货品配送供应商HappyFresh合作推出一项最新日常服务GrabFresh，标志着Grab提供电子商务服务的第一步。GrabExpress司机和送货合作商可以在一小时内或在预先安排的方便时间将杂货品送到客户的家。

GrabFresh将于本月在雅加达提供Beta测试版服务，并将于2018年年底在泰国和马来西亚推出。

HappyFresh首席执行官GuillemSegarra向第一财经记者介绍道：“东南亚的杂货品配送蕴藏着巨大的商机。根据我们的研究，70%的杂货店送货应用程序用户每周至少购物一次，而且他们喜欢从熟悉的商店购物。客户希望他们想要的物品随时有货，并在他们想要的时候唾手可得。”

与东南亚合作伙伴一起建立开放的生态圈，Grab学习的是中国像腾讯这样的超级互联网公司。

腾讯自2017年发布小程序以来，吸引了更多流量，不仅为微信平台带来收益，也令开发者获益良多。也正是基于这样的经验，Grab决定打造一个超级日常应用程序。

Singh对第一财经记者表示：“我们的目标是设计一个东南亚应用程序，随时为您提供所需的所有日常必需品，甚至能比你更早预知你所需的产品。通过使用东南亚最实用的日常超级应用程序，Grab的顾客将在购物、公用事业、娱乐等方面享受到无与伦比的新体验。”除杂货品配送外，Grab还在印尼为用户提供预付费移动电话充值服务。

不过，与中国互联网市场被几大超级巨头所垄断的发展模式不同，东南亚互联网市场仍然非常分散，碎片化程度高，这也为Grab这样已经拥有一定用户基础的企业提供了巨大的发展机遇。

Grab用户下载量目前已经突破1亿，网络覆盖710万名司机。截至今年7月7日，Grab载客量冲破20亿大关，也是东南亚第一家年化收入达到10亿美元的公司。

Grab还在大力发展金融服务，在今年的前五个月里，Grab金融业务的总支付额增长超过一倍，现已成为东南亚最大的移动支付平台之一。

Grab目前正在与印尼最大的共享出行公司Go-Jek在东南亚展开一场当年中国滴滴、快的般的“大绝杀”。

就在上个月，Go-Jek宣布斥资5亿美元投资新加坡、越南、泰国和菲律宾等市场。Go-Jek背靠阿特斯拉国际（AstraInternational）、京东、腾讯和淡马锡等投资人。而Grab背靠的则是软银、滴滴、Uber和丰田。去年7月，Grab获得来自软银和滴滴出行合计20亿美元融资。上个月，丰田汽车宣布向Grab投资10亿美元。

据陈炳耀透露：“丰田获得了Grab董事会的一个席位，加入了管理层。我们拥有一个超级强大的董事会，他们给我们很多建议。”

为了将自己置于更好的竞争地位，今年3月，Grab宣布16亿美元收购Uber在东南亚市场的业务，Uber换取Grab27.5%股份。这一收购计划令Grab赢得Uber平台的司机以及UberEats外卖业务。UberCEO科斯罗萨西（DaraKhosrowshahi）也因此获得Grab董事会席位，软银和滴滴创始人程维都分别占据了Grab董事会席位。

不过，Grab与Uber的并购正在面临新加坡反垄断机构（CCCS）的挑战。Grab或将因此被迫削减价格，并放弃部分业务，同时免除与司机签订的独家协议。

不过陈炳耀对此并不赞同。他对第一财经记者表示：“现在就算我们不给消费者补贴了，他们仍然会选择Grab，并不是因为我们垄断了市场，而是因为我们能为消费者提供优质的服务和体验。”

滴滴将最快于今年下半年启动上市，Grab的上市计划也备受关注。对此，陈炳耀表示：“我们获得丰田投资确实是一个好的发展势头，但是现在没有迫切IPO的需求，还在等待合适的时机。”