新浪科技> 互联网 > 正文

人民日报批虚假广告：有商家约谈后在移动端故态复萌

人民日报批虚假广告：有商家约谈后在移动端故态复萌
2018年07月11日 04:12 人民日报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关阅读：

　　人民日报揭虚假广告：商家片面求利益 发布平台放水

　　加大对虚假广告的惩戒威慑（人民时评）

　　充分发挥信用约束在广告治理中的作用，努力实现“一处违法、处处受限”的惩戒威慑

　　如今，线上下单、线下服务已成常态，确保承诺的服务质量，成为消费者的普遍诉求。近日，由上海市消保委发布的《2018年空调维修消费体察报告》显示，通过知名平台寻找到的11家空调维修商中，竟有9家存在虚构故障、“小病大修”等误导和欺骗消费者的行为。商家服务“套路”满满，推介平台大打“推责太极”，最后让消费者买单，可谓市场失序、诚信欠费。

　　商品广告琳琅满目，信息平台择优推广，这本是商业社会应有的理想场景。但现实中，使用搜索引擎，付费搜索与自然搜索混杂在一起；收看电视广告，“国家级”“顶尖”等用语颇具迷惑性；留意路边灯箱，“逢考必过”“稳赚不赔”等字样令人生疑；登录电商平台，“全网最低价”等承诺铺天盖地……利用广告追求曝光率、提升知名度，本无可非议，然而巧立名目、夸大功效，甚至花言巧语、弄虚作假，不仅自挖诚信陷阱，还会破坏健康的营商环境。

　　据国家市场监管总局统计，今年上半年，我国查处违法广告1.5万余件，罚没款9.2亿元，同比分别增长36.9%和292.7%。应该说，经过一段时间的专项整治，以往那种明目张胆、胡编乱造的广告少了，但一些虚假广告换上了新“马甲”，治理难度有增无减。比如，在多个互联网平台上出现“9.9元买手机”或“1元抽奖”等内容，点进去提示用户下载软件进行注册，按照步骤操作完成却只抽到有门槛的“满减券”。再比如，一些广告往往打着讲座、访谈的幌子，让消费者不知不觉掉进陷阱。可以说，与虚假广告相似，这种低成本、诱导式的营销广告，同样是名实不符、挂羊头卖狗肉。即使短期内人潮涌动，但终将因缺乏信任导致用户流失。

　　虚假广告何以屡禁不绝？推介平台为何故意“放水”？违规获利过高无疑是主要原因。以医疗广告为例，曾经，游医药贩、街头广告等城市顽疾令人头痛不已；如今，竞价排名、“神医老戏骨”等广告乱象引来诸多质疑。即便在严格管理的大趋势下，还有商家未经审查就制作投放，甚至在被约谈后转而就在移动端上“故态复萌”。违法成本过低，处罚力度不够，平台责任虚置，监管问责不力，无疑是虚假广告屡屡冒头的重要原因。

　　互联网不是失信者的避风港，广告平台也不能成为“网络世界的电线杆”。今年4月，国家市场监管总局公布了2018年第一批典型虚假违法广告案件，处罚对象涉及食品公司、科技企业、医疗行业、广播电台等各方主体。无论是广告商，还是平台方，都不能以促销为名，行欺骗之实，也不能以吸引眼球为由，极尽夸大之词。这就要求广告产业链上各个责任主体，既要从源头入手做好资质把控，建立可回溯的从业人员责任制度，也要盯紧广告传播的中间环节，提高广告平台的把关水准。

　　信用是无形的资产。除了让相关法律法规长出牙齿、织密覆盖全产业链的监管体系，消除虚假广告的生存土壤，涤荡诚信经营的社会风气，还要充分发挥信用约束的作用，努力实现“一处违法、处处受限”的惩戒威慑。这样，才能守护公平有序的市场规则，擦亮商业伦理的诚信底色，涵养互信互利的诚信社会。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有