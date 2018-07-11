小鸣单车破产清算 近12万用户“讨钱”

来源：南方都市报

南都讯 记者陈杰生 实习生董晨曦 周文婷 昨日，在广州市中级人民法院，对小鸣单车的经营方广州悦骑信息科技有限公司(下称“悦骑公司”)申请破产清算的第一次债权人会议召开。昨日，目前悦骑公司的管理人(广东君信律师事务所)也通过“小鸣单车破产工作信息”微信公众号发布了“管理人公告”。

公告披露了关于小鸣单车的诸多细节：截至2018年6月27日，管理人收到的债权申报数为：小鸣单车用户申报债权127040笔，管理人初步确认有效的申报人数是118738人。但是，根据审计初稿反映，截至2018年3月31日，悦骑公司总资产审定数为150044100.17元，总负债审定数位216709316.02元，净资产审定数为-66665215.85元，即大概为负6700万元。

昨日，通过竞争方式指定的广东君信律师事务所担任悦骑公司管理人，坐在了管理人席位上。管理人当天通过“小鸣单车破产工作信息”微信公众号发布了工作报告。工作报告披露了他们调查到的悦骑公司的诸多细节。

公告透露，由于大多数债权金额小，人数众多，绝大多数债权人不可能不计成本到广州来申报债权及参加债权人会议，为此，管理人聘请专业团队开发用于债权申报的微信小程序，同时调取、分析悦骑公司移交给管理人的一份建立于2018年3月7日的备份数据。经过初步对比，确认与小鸣单车用户申报的样本数据能够匹配，以这个备份数据作为确认小鸣单车用户债权的依据、利用微信公众号和小程序完成债权申报和审查的设想是可行的。

截至2018年6月27日，管理人收到的债权申报数为：小鸣单车用户申报债权127040笔，非小鸣单车用户债权人(小鸣单车的供应商、服务商或合作伙伴)申报的债权28笔。

目前，管理人已对非小鸣单车用户债权人申报的债权完成初步审核 ，申 报 债 权 总 额32494548.58元，管理人初步确认的债权为19129702.47元。