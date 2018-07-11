去年纯利近8亿的映客赴港敲钟 泛娱乐直播吸金强劲

每经编辑 祝裕

港股掀起一阵独角兽上市潮，而这波上市的公司里，映客的身影显得十分特别：映客是今年率先赴港上市的直播独角兽公司，且连续三年盈利，2015年至2017年的复合年增长率高达2229.1%。

作为一家一直坚持泛娱乐直播的平台，映客的吸金能力一直备受瞩目，去年映客的营业收入为人民币39.4亿元，经调整纯利达到7.92亿元。值得注意的一点是，此时距离映客成立不过短短3年，就做到了很多互联网公司做不到的成绩，一个行业爆款传奇就此诞生。

复盘映客成长轨迹，无论是从激烈的直播竞争中一路拼杀，还是以成熟的商业模式连续三年盈利，映客最大的优势在于以创新吸引住移动行业最核心的用户，这也是映客在直播行业众多玩家中能够脱颖而出并且获得持续健康发展最重要的护城河。下一步的映客，也将在这个基础上，探索更多的可能性。

累计充值超100亿“三岁”映客成互联网时代娱乐创新者

2016年，以映客为代表的直播平台引爆全民直播的风潮，一句“你丑你先睡，我美我直播”刷爆当时的朋友圈，这一年，也成为了“移动直播元年”。“千播大战”刚刚过去两年，就迎来了“直播上市潮”。

踩着直播行业风潮，踏过已成泡沫的盲目追随者，映客这家刚刚创业三年多的直播公司，盈利能力已经超过或逼近搜狗、新浪等老牌互联网公司。2015年、2016年及2017年，映客经调整纯利分别为人民币150万元、人民币5.68亿元及人民币7.92亿元。

映客吸金能力强劲业内皆知，让人意外的是，APP刚上线便已经实现盈利。不久前上市路演时，映客CEO奉佑生介绍，从2015年5月映客APP上线开始就已实现盈利，8个月累计充值破亿，11个月破10亿，19个月破50亿，截至目前累计充值额已突破100亿元。

奉佑生称，映客的愿景和使命是“让娱乐视频化”、“让快乐更简单”。我们希望通过视频化的技术，让人们获取快乐越来越简单，让分布在全球的每一个人通过手机能够实时视频连接起来，互相交流，创造和分享快乐。

“人内心是孤独的”，工程师出身的奉佑生流露出感性的一面：人是一个情感性动物，更需要在情感上的陪伴和交流，映客通过直播这种产品，主要是解决陪伴，无论你身在地球上任何地方，总有一个人在陪伴你。

这样的愿景让映客始终以创新的姿态面对用户，映客的成长依赖于公司在技术上和产品上的不断创新，从创立伊始建立竖屏直播界面，推出礼物、红包提现、美颜、各类互动交互和鼓励变现的功能，具备始终领先行业产品的迭代速度，这些功能的迭代促进了映客口碑的树立，也塑造了映客独特的品牌形象。

映客在发展初期之所以能从千播大战中脱颖而出，靠的不仅仅是内容输出，最大杀手锏恰恰是技术力量。映客创业之初就建立了专业技术团队，投入大量资源在技术端，到2017年，技术研发人员368人，占比51.3%。在5G时代到来之后，各行业的可视化连接需求会加速爆发，AI化的数据处理和连接能力，会让产品力和延展能力都大幅提升。映客的“直播+”战略，对医疗、教育、电商等垂直行业的渗透，很大程度上也建立在技术对场景能力的构建之上。

从建立流量、产品迭代、产生收入到扩大利润，今天的映客已快人一步，走到了持续利润的关键上。

据映客此次IPO的保荐人之一德银在最新报告指出，映客2018年的盈利将近10.16亿元，2019年、2020年预计盈利达到12.16亿元及13.94亿元。按此计算，映客88亿市值上市，其2018年预期市盈率仅8倍左右。与其他移动直播股欢聚时代18.4倍、陌陌26.4倍、天鸽互娱18.4倍市盈率相比，确实比较便宜，也非常有竞争力。

根据公开信息，不计超额配股，映客此次IPO募资额为16.5亿港元至21.4亿港元。基石投资者为分众传媒和B站。所募资金将用于丰富产品内容、开展营销活动以及战略投资等方面。

聚拢大波核心用户泛娱乐变现能力强劲

2016年一季度至今，映客主要经历了行业爆发期、整合期、可持续增长期三个时期。奉佑生称，2017年映客的月均活跃主播数行业排名第1，收入及季均付费用户数排名第2。2018年一季度，映客APP平台平均每月活跃用户数为2525万人，付费用户、主播数量、直播时长仍然维持着庞大规模。

如此高的月活背后，对应的是映客强大的变现能力、成本弹性极佳的商业模式以及不断优化的费用结构，尤其是和游戏直播相比，映客的泛娱乐战略优势明显。

与游戏直播相比，泛娱乐直播的门槛更低，直播内容更加丰富，用户互动更多元化，并且不依赖头部主播。与游戏直播平台相比，泛娱乐直播平台的玩家通常更愿意付费。

平均月付费用户数量亦已持续两个季度实现增长，达到72.9万人，付费用户的充值金额亦同比上涨，其中月均每付费用户充值金额更同比从202元涨上近1.67倍至540元。这就是映客简单但有效的盈利模式：提供平台，主播表演，用户充值，反过来又给平台提供了稳定的现金流。

映客首席战略官姜谷鹏介绍，映客身处移动直播赛道，预计在未来5年，移动直播的渗透率会逐步提高，市场规模保持在30%左右的增长速度。泛娱乐直播作为应用场景最广的类别，会在整个移动直播市场中保持绝对大比例的市场份额。而对比游戏直播，无论是从市场规模、内容、用户、主播、付费上来说，泛娱乐直播都是更占优势的：

首先，从用户和收入两个角度，泛娱乐直播都远远大于游戏直播，这是由其内容的本质决定的。游戏直播更像一个体育赛事频道，重点比赛很多人观看，高峰量比较大，但主要集中在头部主播身上。而泛娱乐直播更像一个社交平台，应用场景多样，直播的内容更加多元化碎片化，人人都可以加入，所以潜在用户规模要大的多。

其次，从商业模式的角度，泛娱乐直播要远远胜出。游戏直播由于其特点，直接付费很少，收入更多的依赖于广告，更像传统意义上的视频网站的商业模式。视频网站已经亏损了10年，核心原因是收入手段有限，但版权成本的支出非常刚性，且没有讨价还价的能力。游戏直播同样，面对头部明星主播的高额费用，和游戏厂商的版权风险。而泛娱乐直播在收入方面手段丰富，有打赏、互动PK等直接消费方式，同时也有不菲的广告收入。

成本弹性极佳的商业模式成为映客上市的一大助攻，映客直播业务的销售成本中，主播费用占比更高，其次是付款手续费、宽带和服务器托管费、雇员福利开支和其他费用。映客CFO李劲介绍，映客的毛利率16年达37.8%，17年达35.4%，目前趋于稳定。

李劲表示，映客目前的收入主要来源于视频直播收入和在线广告收入。视频直播收入在2016年占总收入的99.8%，2017年占总收入的99.4%，广告收入也迅速增长，17年广告收入是16年的2.4倍。另外映客今年组建了单独的广告部门来发展广告业务，有着广阔的增长空间。

坚持全民直播打造映客视频社交生态

映客一直坚信“人人都会是主播”，一直从用户角度思考产品和运营逻辑，所以摸索出了直接、有效率的直营模式，也是针对业界常见的“公会”生态而言。

姜谷鹏介绍，从映客成立伊始到发展至今，“全民直播”这一理念从始至终在映客这一平台上很好的彰显着自己独特的魅力和差异化，这也使得映客形成了自己独特的社交生态：让每一个人都成为主播，人人都可以互动。

“直播会成为一种主流的、人与人沟通的视频化沟通方式，就像现在大家越来越习惯用微信语音通话、Facetime通话一样，未来大家也会习惯一对一、一对多和多对多的视频化沟通方式。”这种所谓的“实时视频沟通”就是直播，也就是说，映客一直在做的就是“实时互动视频沟通”。

基于这个朴素的理念，并且一直坚持这个方向，映客形成了独特的社交生态。在映客上，用户就是主播，主播就是用户；用户可以很方便的开播，邀请朋友观看分享，主播也有自己的朋友和圈子。映客的用户间形成了多对多的、牢固的网络关系。

全民直播一是增加用户归属感和黏性，二是直营模式比公会代理模式，至少高5~10%的成本节省。作为代理的公会，因为利益和平台不完全一致，且也需要获益，每个环节间会产生损耗。

在映客用户中，每五个人就有一个人曾经开播过，这个比例很高。用户使用映客的首要目的是一是展示自我，认识新的朋友，和朋友交流玩游戏，其次，重度用户通过礼物互赠得到部分收益。

持续创新产品以拓展用户基础是映客始终在做的事情，映客在创立之初，率先在市场推出三连麦及实时美颜等多元化的功能，并创造出了直播对战、多人直播间及千人千面推介等的新鲜有趣的玩法，让年轻人以使用、分享映客为荣。2017年，映客直播平台促成了33亿分钟的直播时长，浏览总次数达127亿次，逾78亿条互动信息，用户社交媒体分享达2.038亿次。

对于映客来说，盈利之外，更重要的是，凭借强大的用户黏性，映客提前抓住了下一波社交风口，也能讲出更好的商业故事，获得资本市场的认可。日前，映客发布了6.0版本，增加“朋友圈”功能，用户可以直接在映客APP上发朋友圈动态，从而打造自己新的社交圈子，新功能的发布再一次将映客推到了直播平台深度社交化的风口。

社交的发展需要一个健康的用户生态画像，映客不管用户还是主播，男女比例都非常平衡，比例几乎是1：1，平衡的男女比例是社交重要的基础条件，充分反应了映客用户生态的健康，年轻的、很容易接受新事物的用户都在映客，他们的使用习惯代表了互联网的发展方向。

奉佑生表示，映客未来仍将延续娱乐视频化方向，今年会进一步丰富业务及产品形态，满足用户娱乐需求，将流行的娱乐活动以移动直播形式在网上呈现。而在战略资本的方向上，将会不断寻求并购和投资的的机遇。 文\温言