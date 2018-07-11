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加密领域存在致命痛点 或对比特币造成数十亿损失

加密领域存在致命痛点 或对比特币造成数十亿损失
2018年07月11日 05:21 新浪美股
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　　新浪美股 北京时间7月11日讯，在加密投资领域，缺乏中间人，这给加密投资者带来了巨大的麻烦，而且很可能会在主流机构资金中留下数十亿美元。

　　在华尔街，中间人被称为经纪人，介于机构与投资者之间，比如对冲基金或基金经理，以及交易所和其他交易场所。在加密世界中，这样的操作很难获得，因为进入门槛很高。

　　因此，如果一个加密投资者想要交易加密货币，投资者必须在交易中保持平衡。迈克尔莫洛是场外交易公司“创世”交易的负责人，他说，这意味着流动性不足和定价上的差异可以侵蚀利润。

　　“从市场结构的角度来看，更好的选择是让一个主要的经纪人在中间，你所要做的就是连接账户，你可以同时交易所有的账户，”Moro说。

　　提供加密技术的几家公司正在寻求提供所谓的“优质服务”，这意味着经纪公司将向客户提供信贷，这样他们就可以在交易所进行交易，而无需自己存入资金。与此同时，像高盛这样的主流华尔街公司也开始涉足加密产品的交易，并正在寻找市场保障和基础设施。

　　知情人士称，加密创业公司SFOX有意在未来提供优质服务，并正在与外部律师讨论潜在的服务。

　　一家名为Digital Gamma的公司也在从事prime服务工作，一位代表称。加密交易平台Coinbase正在寻求提供与经纪相关的服务。加密托管公司BitGo的创始人迈克•贝尔表示，他的公司有一天可能会进入该业务领域，但对完善其托管产品更感兴趣。

　　将prime服务引入加密世界的可能性有点讽刺意味。比特币是市场上最大的数字货币，它是在金融危机之后成立的，它是华尔街的另一种p2p金融系统，会让中间商毫无用处。

　　不过，加密风险投资公司CMT Digital的负责人科琳沙利文表示，缺乏主要经纪人是阻碍加密领域的更大问题之一。在每一个交易中都必须进行自我融资，这使得华尔街的风险高于平均水准。她将加密技术的主要服务描述为CMT Digital的“最大痛点”。“如果没有主要的经纪人，交易公司就会直接受到交易所可能遭受的事件的影响，比如黑客攻击、监管问题、运营问题、技术问题（以及更多）——所有这些都可能导致交易公司的现金和硬币的损失。”

　　上世纪90年代初，大宗经纪商在股票市场出现，大约在同一时间，对冲基金行业开始腾飞。

　　根据银行业研究公司联盟的数据，在2018年第一季度，12家最大的银行总共从它们的大宗经纪业务中获得了490亿美元的收入，这是三年来的最高水平。

　　CMT Digital的Sullivan说，对于加密公司来说，他们也有自己的困难。一家公司需要一个庞大的资产负债表来提供优质服务，而这正是许多创业公司所没有的。它还需要一个公司连接到每个交易中。

　　她表示：“美国和海外的许多交易所基本上不受监管。”“因此，黄金可能甚至不能成为某些交易所的交易对手，这取决于黄金的监管机制是什么。”毕马威的加密货币服务部门负责人Kiran Nagaraj说，大型机构公司一直在加密市场的边缘，因为他们期待着白手套的服务。

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