上半年新上线网贷平台同比减少90% 仅20家获得融资

原标题：上半年新上线网贷平台同比减少90% 40%正常经营的网贷平台未完成银行存管

编者按：去年6月底，央行等国家十七部门联合印发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》，截至目前已满1年。在《通知》的指引下，在过去的2018年上半年，合规、清理、整顿也成了网贷行业的“关键词”。但是，合规的“进度”如何。我们用网贷行业上半年的部分数据为您呈现。

■本报记者 李 冰

对于已经过半的2018年来说，网贷行业自身整改合规已经到了关键时点。

据零壹智库数据统计，截至2018年上半年末，P2P网贷行业正常运营平台有1504家，同比减少25.2%；上半年问题平台共359家，同比略有下降，环比增加16.6%。与网贷行业鼎盛时期的6000多家相比，合规整治效果明显。

不足一千家网贷平台

对接银行存管

早在2017年，央行等部门联合印发了《关于进一步做好互联网金融风险专项整治清理整顿工作的通知》（以下简称“《通知》，强调：“各省领导小组要切实承担第一责任人职责，统一组织本地区清理整顿工作，采取有效措施确保整治期间辖内互联网金融从业机构数量及业务规模双降。”

根据零壹智库统计，截至2018年上半年末，在检测到的5983家平台中，正常运营的仅有1504家，同比减少25.2%；2018年上半年共上线15家P2P网贷平台，同比减少89.9%，环比减少82.4%。

2018年上半年，P2P网贷成交额为1.05万亿元，同比下降18.7%，环比2017年下半年下降26.7%。截至2018年上半年末，P2P网贷贷款余额为9610亿元，同比下降16.8%，环比下降1.4%，已连续9个月呈下降趋势。

可见，在《通知》的要求下，互联网金融机构的数量和规模正在稳步下降。《证券日报》记者注意到，在正常运营的1504家平台中，仅有909家平台对接了银行存管，也就是说有近40%网贷平台未对接银行存管系统。

据融360监测数据显示，目前银行存管已覆盖77个城市的网贷平台。江西银行和华兴银行对接并上线的资金存管平台数量仍然最多，分别为88家和82家。数据显示，截至6月27日，6月份共有45家上线银行存管的平台出现问题，较5月份新增2家。其中，在45家上线银行存管的问题平台中，27家出现提现困难、10家停业、5家跑路、2家经侦介入，仅有1家良性退出。

融360网贷分析师吕佳琦接受《证券日报》记者采访时指出，“越来越多的网贷平台发生爆雷或停业问题，目前开展网贷资金存管业务的银行出现两极分化现象。比如，贵州银行作为上市银行，在考虑自身声誉下决定退出资金存管业务，上海银行也发布公告称终止与部分平台的合作。”

与地方大银行的谨慎态度相反，部分中小银行纷纷加入银行存管大军抢占市场。除上饶银行外，重庆富民银行和宜宾市商业银行都已接入近20家平台，相对上述两家退出这一业务的银行，这几家新开展业务的银行规模相对较小。

“尽管监管部门要求平台接入通过测评的银行，但也给予平台一个宽限期，即平台可在拿到备案半年后再更换符合要求的存管银行。因此，对于部分体量较小的平台，可暂时选择中小型银行节约运营成本，待测评出来后，可根据实际需要更换至其他银行。”吕佳琦对《证券日报》记者表示。

上半年

仅20家平台获得融资

零壹数据统计显示，2018年上半年问题平台表现形式以歇业停业、提现困难、失联及跑路、网站无故关闭为主，分别达到94家、85家、84家和74家，合计占同期行业问题平台总量的93.9%。仅2018年6月份，提现困难和歇业停业的平台分别有54家和22家，占同期行业问题平台总量的58.1%和23.7%。

“从问题平台数量来看，2018年上半年P2P网贷风险并未明显加速爆发，考虑到P2P网贷正面临备案困难、坏账逐渐释放、暴力催收管制等难题，未来一段时间内行业风险还将持续释放。”零壹智库分析师徐锻称。

《证券日报》记者注意到，2018年6月份，P2P网贷活跃投资人达到395万人，是年内除1月份外又一个投资高峰。此外，据零壹数据不完全统计，2018年上半年，共有20家P2P网贷平台成功宣布获得融资，包括爱鸿森和点牛金融成功在美IPO。

除此之外，截至2018年上半年末，接入新版中国互联网金融协会“互联网金融登记披露服务平台”的网贷机构共117家，较5月末增加1家；接入旧版信披系统的平台共120家，环比基本持平。

《证券日报》记者发现，今年3月份以后，全国互联网金融登记披露服务接入平台数量增长基本停滞，期间中国互金协会完成了全国互联网金融登记披露服务平台信息披露系统的升级改造并上线运行。新系统下，之前鼓励披露的事项部分变成了强制披露项。升级的新系统增加了银行存管信息披露功能，披露信息项包括银行存管的从业机构名称、签约时间、全量业务上线时间、支付通道等。

“目前看来，新旧版信披平台核心功能基本相似，新版银行存管专区尚未有机构接入。”徐锻称。