探访P2P平台壹佰金融：员工放假 CEO称正常运营？

探访“风暴”中的P2P平台壹佰金融：员工放假投资者等“说法” CEO称正常运营

证券时报记者 岳薇 康殷

号称拥有最豪华高管团队的网贷（P2P）平台壹佰金融“炸雷”了。7月9日，网络媒体出现壹佰金融“人去楼空”的消息，疑似资金链断裂。

证券时报·e公司记者7月10日现场走访发现，壹佰金融办公大厅无人办公，只有零星的员工在现场交谈，约20名投资者聚集在壹佰金融的一间办公室等“说法”，而两家上市公司的控股股东也在壹佰金融这场危机前夜当了“接盘侠”。

这家从诞生之时就具有上市公司“血统”的P2P平台到底经历了什么？

员工放假 投资者聚集

“有自媒体胡乱报道，公司仍然正常营业，也并没有从物管退租。”壹佰金融前台工作人员出示了一份与英龙商务中心物管方美百年签订的租赁合同和物管美百年出具的一份“并未退租”的声明。

在壹佰金融大门上，壹佰金融张贴声明，称目前平台依然正常运营，暂时出现个别合作渠道回款延迟的情况，股东和管理层正在积极沟通解决问题。

虽然壹佰金融目前仍在开业，与网络流传的“人去楼空”不符。但现场观察可见，公司办公区成排的办公桌前无人办公，三三两两的员工凑在一起谈话。而收到消息前来咨询的约20名投资者，聚集在会议室内等候进一步消息。

现场一名投资者表示，7月9日看到有媒体报道壹佰金融后拨打壹佰金融客服电话，一直无人接听，然后又发现贷罗盘下架了壹佰金融的产品，感觉情况不妙，于是就来了一趟壹佰金融。

壹佰金融CEO黄郴雅出面向证券时报·e公司记者解释，公司正常运营，资金运转正常，公司是一家中介撮合平台，做生意出现资金逾期是正常的，而因为P2P平台投资者众多，背景各异，加上如今大环境的效应，很多投资者出现恐慌情绪，公司业务并没有出现危机。

黄郴雅解释，9日下午突然来了很多人，并出现恐吓，于是给员工放假，并没有网上所传“人去楼空”的情况，她本人仍留在平台接待投资者。

黄郴雅表示，此次平台逾期是突发状况，壹佰金融很少逾期，现在由于大环境的影响，很多平台都“爆”了，搞得他们也很紧张。

虽然公司一再解释并未停业，但投资者并未放心。壹佰金融官网7月5日出具的声明称，因存管银行系统临时维护，导致提现出现失败情况，现银行已在处理，请需要提现的用户稍后再试，目前客服咨询量较大，客服热线偶尔会出现占线情况。

壹佰金融官网显示，平台注册用户有近71万，累计成交45.13亿元，累计收益1.88亿元， 历史年化利率为7%~11%，借款期限分1个月到24个月不等，回款方式分为先息后本和等额本息。

现场投资者中，从投资几万到几十万甚至上百万的都有，还有从福州赶来的投资者。其中一名投资者表示，自己一直秉承小额分散投资的法则，但手上投资的六七个P2P平台已经炸了两个，包括牛板金和钱爸爸，现在还不知道壹佰金融情况到底如何。

投资者们告诉证券时报·e公司记者，他们是在等下午四点壹佰金融发布公告，想知道钱到底还能不能拿回来。

证券时报·e公司记者了解到，壹佰金融最终在7月10日下午6点半左右发布了一则声明，表示近期平台一直响应《互联网金融个体网络借贷资金存管业务规范》中银行转账充值调整，在技术对接中产生一些还款延迟，平台技术一直处于紧张处理状态，但因近期受行业整体环境影响，风波不断，影响当下平台正常运营。

壹佰金融称，现在平台新老股东已经在协商应急方案，将会尽快恢复平台正常运营，双方愿意出手协助处理平台逾期问题，将就紧急抽调资金事宜进行协商。

壹佰金融表示，“平台承诺不跑路！还请各位投资人予以理解，给平台一点时间，不要盲目跟风挤兑，以免造成更大的损失！”据了解，壹佰金融各新老股东代表已经进行第二轮方案商讨，最终方案最迟将于7月12日16点呈报。

对于壹佰金融“技术性调整”的解释，来自壹佰金融维权消息群的一位群主表示，必须给壹佰金融时间自救，但最好由原大股东接手。

P2P最豪华高管团队

资料显示，深圳市壹佰金融服务有限公司成立于2015年5月19日，注册资本5000万元，董事长、法定代表人为洪建荣。资料显示，洪建荣为深圳市湖南商会副会长、E理财创始人兼CEO。

壹佰金融现场的一名投资者确认，壹佰金融的前身就是E理财，他表示自己从2015年壹佰金融刚成立时就投资了。企查查资料显示，壹佰金融于2015年11月由深圳市前海永诚一百互联网金融服务有限公司更名而来， 壹佰金融和E理财官网网址同为www.pp100.com。

而在壹佰金融刚成立的2015年，洪建荣频频在台前亮相，推介E理财平台，谈论P2P行业的未来。在当时，E理财号称拥有最豪华的高管团队，甚至得到央行党校副校长许健加盟，任E理财平台首席经济学家，此外还有澳洲上市公司TTG董事会主席、深圳电子商务协会副会长熊科淼担任平台投资人监督委员会主席。洪建荣本人甚至还与分众传媒董事长江南春密会，后者亲自登门拜访。

而这一切都与E理财拥有的上市公司背景不无相关。成立之初，E理财的控股股东为中科英华（股票代码600110，现更名为诺德股份），持股比例为40%，东方银星（600753）持股比例为4%。其余股东还包括深圳市永信诚科技有限公司和深圳市正润投资基金管理有限公司。

而彼时，因中科英华尚间接持有中融人寿20%股权，E理财当时以中融人寿的“兄弟公司”身份亮相。在当时，媒体大力报道E理财的股东实力在中国“上市系”P2P中是佼佼者，是国内首家同时融合保险、上市公司、风投基金的P2P平台。洪建荣更是公开谈及，深度对接保险，P2P可以实现零坏账。

彼时，洪建荣频频出席各种论坛、峰会，谈P2P行业风控，他表示，E理财独家首创了“三段闭环风控体系”，即在贷前引入独立第三方风控，每个借款项目均由投资者委托的专业律师事务所出具《风控复核法律意见书》，实现裁判员与运动员分离；在贷中引入国资保险公司担保，对符合承保条件的借款项目都承保《履约保证险》；在贷后引入资产管理公司，对P2P平台的不良资产进行刚性收购，解决不良资产造成的流动性风险。

现场多名投资者表示，当初就是看中壹佰金融有上市公司背景，而且年化利率不高，觉得风险不会太大。

这家公司成“接盘侠”

2017年2月，东方银星退出壹佰金融，进入2018年，壹佰金融的股东频繁更迭。

2018年1月24日，壹佰金融宣布引入国有独资股东中燃物流，持股比例18%，该公司为沈阳燃料集团煤炭公司（国有企业）的全资子公司。中燃物流主要经营铁路货运，航空/公路联营的综合性物流业务；而沈阳燃料集团煤炭公司1992年创立，参股/控股企业多达30余家，据称集团实现营业收入300亿元，培育形成了一批掌握关键技术、具有较强品牌影响力的非煤产品和项目。

2018年2月7日，壹佰金融官网又发布了一则股权变动通知，内容称，为了公司发展需要，壹佰金融全体股东会决议，同意原股东深圳市正润投资基金管理有限公司将其持有公司6%的股权转让给股东深圳市小佰投资控股合伙企业（有限合伙）（简称“小佰投资”），小佰投资由壹佰金融平台高管团队持股，是平台为鼓励核心团队进行的股权激励，也是高管团队对平台的股权增持。

3月7日，壹佰金融股权再次发生变动，这一次，第一大股东诺德股份全身而退，将其持有的壹佰金融40%股权转让给了银河天成集团有限公司（简称“银河天成”），后者控股银河生物（000806）和天成控股（600112）两家上市公司。

证券时报·e公司记者在壹佰金融现场找寻洪建荣时，一名工作人员表示，洪建荣去北京解决情况，高管都在。而现场黄郴雅接受e公司专访表示，洪建荣现在已经不是公司CEO了，但仍是公司法定代表人。记者查阅壹佰金融官网发现，在3月7日同一天，公司公告聘任黄郴雅为总裁兼CEO，黄郴雅告诉我们，她是由大股东银河天成聘请过来的职业经理人。

而据现场多位投资者反映，正是在银河天成进入壹佰金融后，平台出现了逾期问题，而在银河天成接受壹佰金融股份后，壹佰金融搞了一场“促销”，年化利率翻倍。现场一位女士表示，今年5月她才开始在壹佰金融投资了几万块，6月利息刚领过，本金还没到期，但这个月突然就领不到利息了。另一位60多岁的老太太表示，她和家人筹集了100多万，刚投入壹佰金融10来天就出现了这种情况。

黄郴雅表示，公司正常运营，资金运转正常，公司是一家中介撮合平台，做生意出现资金逾期是正常的，而因为P2P平台投资者众多，背景各异，加上如今大环境的效应，很多投资者出现恐慌情绪，公司业务并没有出现危机，公司刚做完B轮投资，由银河天成完成，A轮投资由诺德股份完成。

如上述维权群群主所说，他觉得出现如今这情况，最好还是由原股东诺德股份接手解决。

危机到底几何？

银河天成接盘成为大股东后，壹佰金融曾公开表示，股权结构变更后，公司经营情况一切正常，原有业务方向不变。

然而就在上述多次股权变动后，进入4月，壹佰金融开始遭遇外界质疑。4月2日，壹佰金融在官网就平台遭受不实消息质疑发布声明，报道均直指银河天成大举投资P2P，旗下壹佰金融被爆逾期。

壹佰金融澄清表示，报道内容主要涉及平台往期产品“壹佰智投”项目回款延期被误解为逾期一事，而平台此前已经以官方身份作出解释。“壹佰智投”项目在系统经用户授权后，将以债权转让方式自动完成退出，预计1~7个工作日，具体时间视债权转让市场交易情况而定，且退出期间正常计息，并非逾期。根据今年3月12日的公告，壹佰金融解释称，此举是为了适应监管要求，加快平台合规备案进度。

上述公开澄清后两天，壹佰金融再次公告称平台现有部分存量产品的提前清偿和债权转让已全部完成，相关本金、利息、罚息等已全部发放完毕。其中超限额借款项目提前退出完成，壹佰智投产品也完成退出。

然而几日后，壹佰金融又启动了新一轮借款项目的化解工作，化解方案为第三方（即与壹佰金融合作的多家机构，简称“债权受让方”）受让该部分借款项目对应的出借人（以下简称“债权转让方”）债权。债权受让方支付的债权转让款通过其在壹佰金融平台开设的存管账户划入债权转让方存管账户后，即视为债权转让完成。借款人应于借款项目到期日按照原借款协议、债权转让协议等相关协议的约定向债权受让方偿还剩余借款本金、利息等。

这意味着借款人偿还的对象从自然人变为了机构。

4月11日壹佰金融公告，将对平台披露的逾期数据口径作出变更，该区域的数据口径将从“借款人口径”，变更为“出借人口径”。

借款人口径是指按合同约定，借款人到期未能偿还的本金和利息的金额总和；而出借人口径是指按合同约定，出借人到期未收到本金和利息的金额总和。由于第三方合作机构代偿保障已第一时间垫付，一般为1~3工作日内代偿完毕，所以截至当时，壹佰金融的平台坏账率仍为0%。

但现场一名投资壹佰金融两年多的投资者表示，没有机构接手，不然也不会出现逾期的情况。

就在9日晚间，深圳另一家互金平台钱爸爸发布公告称，由于近期多家平台相继出现了逾期和兑付困难，投资者恐慌情绪蔓延，导致平台部分出借者出现汇款延迟的现象，目前宝安区经侦部门已经介入调查。

证券时报·e公司记者7月10日多次致电银河天成，但对方电话一直没人接听。对于壹佰金融危机是否已经出现，证券时报·e公司记者将持续予以关注。