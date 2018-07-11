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微信二季度封杀8000个涉赌微信群

微信二季度封杀8000个涉赌微信群
2018年07月11日 00:51 信息时报
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　　微信二季度封杀8000个涉赌微信群

　　□本版撰文 信息时报记者 卢云龙

　　本周一，微信安全中心公布了二季度微信赌博处理结果。微信方面称，二季度共计对50000余个账号进行阶梯式处罚，并对8000余个涉赌微信群进行封群处理。从通报的内容看，被封杀的涉赌群中有部分涉及到赌球。

　　信息时报记者注意到，这已经不是微信首次大规模封杀涉赌微信群了。此前的2016年，微信曾封杀上万个涉赌群，而在今年春节期间，微信也曾封杀6000多个涉赌微信群。针对微信平台涉赌群的情况，业内人士表示，互联网社交多样性让涉赌人员有了钻空子的机会，要有效阻止平台涉赌群蔓延，需要用户认清网络赌博危害，积极举报。此外，社交平台应该加大力度打击各类赌博外挂软件在其平台使用，例如早前曾出现所谓的“抢红包”软件，可以自动帮用户抢红包，这类软件平台方面可以考虑禁止使用。

　　50000余个

　　微信账号被处罚

　　微信在发布封杀涉赌群的内容时表示，通过用户投诉提交证据，并经核实确认，依据国家相关法律法规及微信相关服务协议与使用规范，在2018年第二季度，对涉嫌网络赌博行为的用户，依据其违规情节严重程度，分别进行了限制功能及限制登录的梯度处罚：对相关参与赌博违规用户，限制进群功能；对组织赌博违规用户，进行个人账号封号处理；对涉赌微信群，进行封群处理。本次共计对50000余个账号进行阶梯式处罚，并对8000余个涉赌微信群进行封群处理。

　　微信提供的资料显示，在今年第二季度被处理的涉赌用户当中，6月份较4月、5月有所增多，其中大部分内容和赌球有关。自今年6月世界杯开赛以来，一些线上购彩平台开设了线上投注买球赛“胜平负”等多种产品，藉此吸引球迷关注。

　　据了解，在购彩平台出现停售后，一些购彩人员转移至微信、微信群和QQ群等社交平台上，继续开展购彩活动。据微信相关负责人向记者介绍，在查处的借助微信群进行赌球案例中，发现有球迷会参照早前线上购彩平台上购彩玩法继续参赌，只是参赌操作方式则由“半自动”操作变成“人工”操作：早前App操作，从付款到接收结果，再到结算押注钱款都是自动完成，而现在则需要用户添加商家支付宝和微信号转账下注。

　　有不愿透露姓名的微信用户接受记者采访时称，一些购彩、赌球的微信群，会采取单独添加群主的方式进行投注。不同的是，在部分赌球的微信群中，每天都会有上百名“球友”交流“心得体会”。“坐庄”的负责人会提前将当天赛事的赔率，以截图形式发布到群中，供群成员参考，有需要投注的用户则私信到群主投注。

　　积极举报 引诱下注者被清除出群

　　微信公布二季度微信赌博处理结果，引起了不少平台用户关注，有用户在该公开信息下留言，称成为社交平台赌球的受害者。一位网友留言称，今年世界杯冷门不断，自己损失不少，令世界杯成了“世界悲”。

　　记者通过一名资深球迷采访到一个球迷群上的用户叶先生，叶先生是欧洲某知名足球俱乐部粉丝，其所在的一个500人大群日常主要讨论该俱乐部动态，或有聊到其它领域的话题。世界杯期间，俱乐部群随之变成了世界杯讨论区，不少人出来分析每场比赛的不同类型情况，包括比分分析和进球数猜测。其中有网友在群里称可以通过他进行竞猜投注，金额不限。叶先生发现有群成员开始向所谓“中间人”投注，金额从数十到数百不等。及后有数个群友向叶先生反映，自己在多次投注之后，总数上“输了”，金额从数百元到上千元。叶先生向群主反映情况，让群主将所谓“中间人”踢出群，并向微信官方渠道举报相关情况。举报一天之后，该“中间人”已被移除俱乐部群，微信方面也透过公众号向叶先生发送通知，称收到举报并核实情况，被举报人的微信账户也会做出相关处理。

　　上述资深球迷告诉记者，那些通过社交平台吸引用户赌球的“庄家”，通常会伪装成球迷，与用户讨论比赛和球队，在获得信任之后提供赌球产品，引诱用户下注。

　　微信公关团队华南区负责人告诉记者，收到用户对微信平台上的用户投诉后，会通过用户投诉提交证据作核实确认，依据国家相关法律法规及《腾讯微信软件许可及服务协议》、《微信个人帐号使用规范》做出处理，“在2018年第二季度，我们对涉嫌网络赌博行为的用户，依据其违规情节严重程度，分别进行了限制功能及限制登录的梯度处罚：对相关参与赌博违规用户，限制进群功能；对组织赌博违规用户，进行个人账号封号处理；对涉赌微信群，进行封群处理。”

　　微信曾多次封杀涉赌群

　　事实上，社交平台赌博行为早有出现，只不过早期通过“抢红包”方式，将传统赌博方式搬进互联网，而近期则更多地借助类似“斗牛”、“德州扑克”等游戏App在微信建群赌博。记者发现，早在2016年6月，北京青年报就曾报道，当年6月微信处置了涉赌聊天群和违规账号上万个，而在今年春节期间，也有6000多个涉赌微信群被处理，有4万多个账号进行限制功能使用或限制登录等阶梯式处罚。

　　有负责打击网络社交平台赌博的专项负责人告诉记者，不少聚赌人员会通过申请多个微信号，多次建群等方式规避打击，这让微信在打击网络涉赌上增加了难度。腾讯安全专家唐兴波指出，用户举报是配合微信打击网络平台赌博的重要途径之一。猎豹移动安全专家李铁军指出，互联网社交多样性让涉赌人员有了钻空子的机会，要有效阻止赌博风气蔓延，除了平台大力打击，也需要用户认清网络赌博危害，积极举报。不过在广州一家互联网企业从事软件开发的刘先生则认为，社交平台应该加大力度打击各类赌博外挂软件在其平台使用，例如早前曾出现所谓的“抢红包”软件，因为可以快速自动帮用户抢红包，诱导微信用户入群，对于这类软件，平台方面可以考虑禁止使用。

　　基于保障用户隐私和防止不法份子了解取证流程，微信方面拒绝透露打击微信赌博行为的流程细节，称微信平台一般根据用户投诉提交证据材料，对进行相关违规行为进行核实确认后，对违规群聊及账号进行处理。不过微信安全团队方面表示，未来将持续加强全面赌博治理。此外，根据用户提交的证据，一旦核实赌博行为，除对违规帐号进行梯度处罚外，对于情节严重的聚赌行为，微信还将汇总相应证据线索，依法提交给到相关司法机关。

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