网约“黑车”被监管平台提醒“谨慎接单”

新京报记者7月初在北京不同地点体验网约车，相比以前，多数情况下叫车等待时间大幅增加。

近日，不少人在使用网约车服务时发现车比以前“难打了”，叫车排队和等待时间比以前增长。记者体验多次发现，在机场、火车站等地呼叫网约车，前面常常有数十个人在排队，等待时间多在30分钟以上。即使在非高峰时段叫车，叫车等待时间仍会在15分钟左右，车辆不再“随叫随到”。

网约车业内人士表示，平台车源数量确实在减少，在北京大多数热点地带叫车，都有不同程度的排队等待或派单车辆距离较远的情况。对此，滴滴回应表示，已收到用户反映相关情况，提醒广大用户尽可能提前规划出行方式。

7月1日起，《北京市查处非法客运若干规定》正式实施，提高了对“黑”网约车、“黑”巡游车、克隆出租车等非法运营行为的处罚力度。专家表示，不能纵容非法经营来缓解乘客的“打车难”，而从北京的交通现状来看，采用公共交通出行才是首选。

平时叫车5分钟，现在排队数十人

“平时上午十点左右，叫滴滴快车大约需要等5分钟，这几天等待时间变长了，有时甚至一小时都等不到。不过，出租车等待时间变化不大”。家住东五环外的陈女士发现最近通过网约车平台打车难度增加了。

7月2日凌晨1点，记者在首都机场T2航站楼打开滴滴平台呼叫快车，系统显示有88人在排队，预计等待46分钟。记者用另一账号登录滴滴优享叫车，系统显示有46人正在排队，预计等待40余分钟。乘客也可选择花费积分进入“快速通道”叫车，但当记者试图点击“快速通道”时，系统显示“快速通道”已满，无法进入。

在等待近半小时之后，呼叫快车账号仍有60余人在排队，呼叫优享的账号也还有30余人在排队，二者预计等候时间均为半小时。

随后，系统显示6.5公里内有空闲车辆可以调度，调度费最多11元。记者追加11元调度费后才成功调度一辆车。一位自称李师傅前来接单。他表示，近日相关部门严查运营资质，一些不符合法规的网约车司机不敢到机场、火车站这些检查严格的区域接活。

与机场相同，火车站也是叫车排队“集中地”。7月4日17点40分，记者使用易到用车在北京站附近叫车，等待近一分钟后，系统提示“司机们都在服务中，暂无人接单”，在尝试呼叫三次约车服务后，均以失败告终。

7月3日上午10点，记者在朝阳区左家庄附近使用滴滴平台呼叫快车，等待10多分钟后，仍有17人在排队，为节省时间，记者选择“同时呼叫拼车”选项，几分钟后有司机接单。上车后有一“拼友”去往同方向目的地，中途该“拼友”下车后，又一“拼友”加入，司机刘师傅绕行去接另外一个“拼友”。因拼车绕路，记者到达目的地比平时多花了30分钟。刘师傅说，以前在距离较近的情况下，很少有三单一起拼车的情况，但最近早晚高峰总会接到。

7月10日，多位出租车司机对新京报记者表示，近几天出租车的接单量明显上升，通过网约车平台接单量提升大约15%，路边招手停车的数量也明显提升。

有平台提醒不合规车主谨慎接单

对于近期的打车接单延时问题，滴滴出行7月7日表示，“由于供需失衡，北京部分地区高峰期打车成功率下降，等待时间变长，我们深感抱歉”。出行市场供需失衡一定程度上或是大量不合规车辆退出造成的。

7月1日起，《北京市查处非法客运若干规定》正式实施，提高了对“黑”网约车、“黑”巡游车、克隆出租车等非法运营行为的处罚力度。此前，北京市颁布的《网络预约出租汽车经营服务管理实施细则》规定，从事网约车须“京人京车”，运营车辆要有网约车运营许可证，司机要持有网约车司机资格证。

网约车司机郭师傅称，“仅北京户口这一条就‘淘汰’很多人，我们挂靠的公司有300多个司机，绝大多数不是北京户口。”

“目前交管部门查处严格，司机接单时也会衡量风险，挑选目的地。比如这两天给我派机场、火车站的单子，我都取消了”，司机张师傅这样表示。他还向记者展示了自己收到的平台提醒短信：“建议非京籍车主朋友们谨慎前往三站两场，途经时也请暂时关闭软件停止接单，待驶出一定安全距离后再行出车。”

打击非法客运行动对专车平台似乎影响不大。曹操专车表示，“基本没什么影响，平台上都是合法合规的京B牌照车辆，且司机都是京籍合规司机。从长期来看，网约车新政落地对合法合规运营的平台是一个利好消息。”

携程专车称，“公司在北京地区牌照办理的紧迫度进一步提升，目前已按照主管部门要求，提交相关申办材料，正在走审批程序”。公司还加大本市户籍的合规司机招聘力度，确保乘客服务不受影响。

首汽约车、嘀嗒出行均表示业务不受影响，而神州专车与易到用车暂时没有回应。

合规司机先派单，平台鼓励“合乘”

一位不愿透露姓名的网约车业内人士表示，近期网约车确实受到相关“严查”因素的影响，导致车辆较少。在北京的大多数地点叫车，都有不同程度的排队等待或派单车辆距离较远的情况。而对于司机来讲，平台上有证的司机和车辆在系统派单时会享有优先权。“北京的网约车平台之间司机的流动性比较大，每个平台上都是鼓励更多的合规驾驶员和车辆。”

对于乘客的出行需求如何满足，滴滴出行表示：“提醒广大用户尽可能提前规划出行方式，更多通过预约或拼车出行，成功率会相对高一点”。滴滴还表示，将利用大数据分析和人工智能技术，将路线相近方向相同的乘客智能匹配到一辆车里，提高车辆的使用效率，最大化地满足用户的出行需求。

7月10日11点30分，新京报记者在滴滴平台发布了顺风车行程，计划12点30分从天通苑出发至磁器口。发布行程后，软件页面显示有22位车主正在等待接单。12点18分，一位姓明的师傅表示愿意接单。

明师傅是一位上班族，偶尔利用上下班时间跑单。对于此次专项整治中是否拉客更加困难，明师傅表示并无明显感觉。“不经常跑，出去办事，顺便拉一单。”在接单前，明师傅刚刚完成滴滴平台已上线一月的人脸识别认证。

明师傅跑的是顺风车，属于合乘而不是网约车。他认为网约车整治有需要改进的地方，关于专项整治也表示“可以理解”，从河北小城廊坊到北京北漂，明师傅对于大城市治理难度的感受十分明显。

专家：“严查”意在规范市场

目前，滴滴出行、神州专车、首汽约车、飞嘀、易到5家网约车均已取得在京经营许可证。

交通部深化出租汽车改革首席专家徐康明表示，北京市出台法规和交管部门的“严打”并非要遏制网约车的发展，其主要目的是将非法运营的企业与车辆清出市场。他解释，此前市场上充满了不合规的车辆和从业人员，且这一状态持续了三年多。一方面，不合规的车辆和人员使得乘客安全和其他权益无法得到保障；另一方面，这样的现状对合规企业、车辆及从业人员并不公平。“打击非法运营是依法行政，更是为了保护消费者权益，维持公平的市场环境、保护合法合规从业人员和企业的利益。”

徐康明认为，如果真的产生了系统性打车难，采用公共交通缓解是首选，还可以发展合乘出租汽车、分时租赁、提升现有网约车周转率的举措，降低网约车准入门槛只是众多选项之一。

滴滴快车司机程师傅认为，“其实网约车规范运营应该的，这是好事。不能让一些交通出行不安全的因素在里边，有效监管并且方便市民，这就需要政府跟企业共同协商去解决。”

一位网约车平台人士表示，“政策收紧是好事，规范了用户，也约束网约车，这是行业正规化发展必经的阵痛，平台要做的就是鼓励激励司机积极考证，做好合规工作。”

7月10日，一位京籍司机告诉记者，“这两天每天回家看书做题，得赶紧把网约车驾驶员资格证考下来”。不过，他也考虑过不干这一行。“把自己的轿车改为营运车辆，保险之类的成本都要增加，说不准就不干了。”

中国人民大学商法研究所所长刘俊海认为，专项整治网约车，可以规范网约车驾驶员与提高车况性能，有助于提升网约车的公信力与安全性。当然最近出现打车等待时间长的情况，也要关注一下出租车牌照是否减少，以及公共交通优化等问题。

新京报记者 陈维城 康佳 实习生童北晨 赵炜