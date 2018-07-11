网店“展示”处方药没有处方也能买到

京东展示药品信息且不支持“退货”。手机截图

天猫提示举报网售处方药，同时也可“提交需求”。手机截图

虽然对于网售处方药是否放开，近期传言不断，但根据我国现行药品管理制度规定，处方药必须在出具医师开具的处方单后方可购买，且互联网平台禁止出售处方药。

新京报记者近日探访发现，仍有不少网店以“仅提供展示”的名义通过电商平台销售处方药，其中有的处方药销售火爆，购买评价近三万条。此外，天猫相关处方药页面中明确提示需要提供处方单后台审核，京东相关页面显示处方药“只展示，不出售”，但记者在未提供处方的情况下，均购买成功。

“自购处方药存在潜在危险，目前网售处方药的条件尚不充分。”国家卫健委合理用药专家委员会委员肖永红表示，若想最终实现网售处方药，还需要实现互联网医师处方认证和互联互通。

“提交处方单”要求形同虚设

7月5日，新京报记者在网购平台天猫搜索用于急性脑血管病的处方药尼莫地平片，共检索到200多款来自不同药店的产品。每一款药品的图片下面都有一行小字：该药为处方药、建议你去医院就诊或凭医生的处方到就近的药房选购，还有店家提醒，“本店处方药仅提供展示，不做销售”。

在“康佰馨大药房”网店，记者在选定尼莫地平片和治疗心血管疾病的处方药阿司匹林肠溶片后，点击“提交需求”。页面随后提示需提供一个有效电话，“药师会在一个小时内与您联系”，同时还要求提供一张处方单的照片。记者随后输入有效电话后直接提交并线上付款。

40分钟后，记者就收到了两种药品。在此过程中，记者没有提供处方，也未接到“药师”的电话。

在另一家“泉源堂大药房旗舰店”，记者联系客服称处方单丢失，是否可以购买到“尼莫地平片”，对方表示“先提交订单，药师会根据情况审核，审核通过后安排发货，货到付款。”但在没有提交任何处方单的情况下，记者依然看到了“审核通过”的提醒。

此外，“泽普大药房旗舰店”客服人员则称，如果处方单丢失，需要提供患者姓名、年龄、症状，用于处方登记和药师审核。记者虚拟了相应信息后，订单系统同样显示“审核通过，会尽快安排发货”。

“展示药品”暗藏交易提示

和天猫平台不同的是，网购平台京东除了零售药店的店铺外，还有自营药店京东大药房。

7月5日，记者在京东大药房购买到一盒阿司匹林肠溶片。与天猫一样，平台提示订单提交前需提供用药人身份信息和联系方式，并上传处方照片。但记者在并未提交处方照片的情况下，顺利完成下单。

截至发稿，京东大药房展示的这款阿司匹林肠溶片，已获得29000多条评价，99%的好评率。其店铺关注人数为60多万。

店铺页面显示，京东大药房共有男科泌尿、呼吸用药、心脑血管、风湿骨外、妇科用药等8个种类的医药用品，包括“贝前列素钠片”、“盐酸沙格雷酯片”、“桂枝茯苓胶囊”等上百种处方药均有销售。

京东平台的每款药品信息中甚至还有前后矛盾的提示：“京东医药只对处方药品作信息展示，不提供交易”，但同时又提示“不支持7天无理由退货”。

此后，记者咨询多家北京实体药店发现，多家药店均表示购买尼莫地平片和阿司匹林肠溶片等处方药，需要提供处方单或患者病历。

■ 回应

天猫：商家违规可取消处方药信息展示授权

7月9日，就天猫平台网售处方药的情况，阿里巴巴公司回应新京报记者称，随着网购习惯的普及，越来越多的消费者通过网络零售平台搜索处方药。由于处方药在线购买政策目前仍未放开，为了更好地满足消费者的这部分需求，公司在天猫上向消费者展示处方药的信息及搜索结果，并链接到拥有处方药销售资格的药房，以方便持有处方的消费者通过展示信息和搜索结果前往相应线下药房购买药品。

天猫处方药行业标准明确规定，商家在本平台发布的处方药仅作信息展示，不允许销售。商家行为如果违反相应标准，行业会给予商家相应的处罚，包括警告、扣分等，情节严重者则取消处方药信息展示授权。

记者同时就相关问题采访京东方面，截至发稿，对方未有回应。

■ 追访

专家：网上处方认证 或可实现网售处方药

国家卫健委合理用药专家委员会委员肖永红教授告诉新京报记者，我国之所以把药品分为处方药和非处方药是因为，非处方药临床上是非常安全的，对患者没有什么危险；而处方药是对患者具有潜在危险的药，应该在医生或药师指导下才能使用。如果患者自己没有用处方单就买到了处方药，那肯定会给患者带来用药的潜在风险，因为他没有办法得到医师的警示和指导。

“比如说高血压患者长期吃治疗高血压的药，医生也不会给他开一年的药，而是开一个疗程，一是医生要看药物本身的疗效，二是治疗高血压的药，还存在一些潜在的危险，对其他血管还存在安全隐患。患者在服药过程中可能会出现问题，所以患者要随时向医生询问、咨询，医生再做检查确认。”肖永红说，“如果没有医生指导，自己吃处方药，那早期可能没有问题，但后期出现了不良反应，那就晚了。开处方药的目的不仅是为了办个手续，更关系到药品的疗效和安全性，处方药还是要凭处方取药。”

肖永红介绍，联合国教科文组织统计的数据表明，全球范围内因自我医疗而发生药害、药物不良反应的累计人数很庞大。

由于网售处方药无法有效解决用药安全及信息透明问题，因此相关政策在收紧和松绑之间几经反复。对于未来是否有可能放开互联网平台售卖处方药？肖永红表示，如果能打通医疗机构对处方的控制、医师自由执业和网络认证与安全三个环节，实现互联网医师处方认证和互联互通，有可能最终实现网售处方药。

网售药品政策变化

●2000年以前

处方药和非处方药都不能在网上销售

●2000年

国药管办公室发布第258号文规定，能在网上销售国家药品监督管理局公布的非处方药

●2013年

正式放开对非处方药限制，但仍明确规定，零售单体药店不得开展网上售药业务

●2014年

非处方药销售资质审核逐步被取消

●2016年

原国家食药监总局叫停第三方平台药品网上零售试点

●2018年2月

《药品网络销售监督管理办法》（征求意见稿）发布

●2018年6月

国家药监局公布了今年前5个月地方各级食药监管部门查处的药品、医疗器械、化妆品行政处罚案件，其中35起案件为经营者通过邮寄、互联网交易等方式（直接）向公众销售处方药案

本版采写/新京报记者 王飞翔 实习生 徐静