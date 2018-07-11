涉泄露用户行踪 大众点评整改

大众点评隐私设置界面，用户可以选择点击“解除第三方好友关系”，并关闭手机号、微信号、QQ号找到我的功能，来保护个人隐私。

新京报讯 （记者马婧实习生童北辰）近日，有媒体报道，用户用微信登录大众点评后，会将用户关系链与微信等通讯录中的好友捆绑，并将用户在酒店、餐厅等的签到信息、点赞信息或地址信息分享给这些平台的好友。7月9日，大众点评就暴露用户行踪一事在官方微博发表声明，称打造好友关系链类产品功能的初衷，是希望有分享意愿的用户能够通过大众点评分享在生活中获得的美好体验。现在发现这类功能设计在用户体验方面存在考虑不周的地方，将着手整改。

7月10日，记者切身体验发现，在设置一栏，点击进入隐私设置可以选择开启或关闭通过手机号、微信号或QQ号找到我，也可以选择解除第三方关系。

涉嫌泄露用户行踪，大众点评发整改措施

据相关媒体报道，用户选择微信登录时，系统在短短的通用提示里，没有明确告诉用户一旦使用微信登录，就会将用户对酒店、餐厅的签到信息、关注信息、点赞信息或自己的地址信息分享给微信好友。

根据2016年颁布的《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，APP运营者收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集使用信息的目的、方式和范围，并经用户同意。

大众点评在声明中提到将从三个方面进行整改，首先大众点评将新增“一键停用第三方全部社交关系”功能，用户选择该功能后，即可一键停止关注微信好友，并取消微信好友对自己的关注。

用户通过微信登录大众点评后，对于导入好友功能，在仅支持用户手动关注好友的前提下，给予用户充分提示。

此外，大众点评在过去几个月里陆续增加了包括一键设置“不让别人通过微信、QQ等方式找到我”、“取消关注好友”、“移除粉丝”、“黑名单”等新功能，增强用户自主选择权。未来将继续增强这类功能的告知，把决定权交给用户。

记者体验：可以选择解除第三方关系

7月10日，记者通过微信登录大众点评后页面会自动跳转到微信，并询问是否允许大众点评获得公开信息包括微信头像及昵称等，是否允许寻找与你共同使用该应用的好友。登录大众点评后，记者发现在好友一栏可以看到所有通过微信登录使用大众点评的好友们。而点击个人头像可以看到他发布的最近去过的餐厅或打卡到过的地点。

在设置一栏，点击进入隐私设置可以选择开启或关闭通过手机号、微信号或QQ号找到我，也可以选择解除第三方关系。在下面有一小行字提醒选择解除第三方关系后通过所有渠道关注的好友或粉丝都会被删除。

■ 小贴士

如何保护自己的隐私

腾讯社会研究中心与DCCI互联网数据中心联合发布的《2017年度网络隐私安全及网络欺诈行为分析报告》显示，去年下半年，安卓手机APP中有98.5%都在获取用户隐私权限，相较于上半年增长近2%。获取用户手机隐私权限的iOS应用比例上升，达到81.9%。有9%的安卓应用在2017年下半年存在越界获取用户隐私权限的现象。

该报告指出，作为隐私信息产生的源头，用户需要加强安全防范意识，杜绝一切隐私数据被泄露的可能。具体可从以下五点着手：一是下载软件选择正规渠道，如应用宝、安卓市场等；二是谨慎填写个人隐私信息，防止信息被无谓采集；三是管理手机软件中的隐私权限，了解软件权限行为，关闭不必要的授权；四是防范公共Wi-Fi，转账与支付时改用数据流量；五是通过“恢复出厂设置-格式化-反复拷入大文件并删除”三步骤，彻底清理旧手机信息。