来源：北京商报

多家OTA否认泰游船事故旅游产品系“零元团”

北京商报讯（记者 蒋梦惟）针对有媒体报道泰方称，泰国普吉游船倾覆事故涉及的旅行团为非法“零元团”一事，7月10日，飞猪等涉及事故的OTA纷纷予以否认。飞猪方面告诉北京商报记者，平台上销售的“凤凰”号旅游产品一般定价450-500元，当地玩乐项目不存在“零元团”一说。而懒猫旅行官方微博也回复评论称，事故中的中国游客基本都购买了当地玩乐、一日游等产品，并非“零元团”。

7月10日，泰国普吉岛游船倾覆事故搜救工作进入第六天，泰国警方针对相关公司和旅游从业者的调查仍在继续。除了多家OTA都否认了泰方“零元团”的说法外，懒猫旅行相关负责人还告诉北京商报记者，懒猫和泰国当地股东在泰合资设立了地接社，“艾莎公主”号是该地接社包下的游船，而“凤凰”号相关旅游产品则是懒猫直接采购的产品放在自己的平台上进行销售。

“零元团”也被业界普遍称为不合理低价旅游团，指的是游客在旅行社报名时，仅交纳低于旅游成本价的团费，到达当地后地接社再把游客带到一系列旅行社指定的购物店内消费，或者向他们兜售自费项目，以额外的消费填补少交团费的团队旅游模式。

虽然OTA否认泰国游船倾覆事件涉及“零团费”，但不容忽视的是，近年来，我国的不合理低价旅游团频繁遭网友曝光，各种承诺不兑现、服务不规范问题在这类旅游团中十分凸显。“由于旅行社间在旅游线路、旅游产品方面的同质性较高，价格战成为常态化的竞争方式，伴随而来的就是一些旅行社以低于成本的价格招徕顾客，并在旅游过程中对参团游客以强迫、欺骗、诱导等方式影响游客消费。”中国旅游研究院副研究员胡抚生直言，从表面上看，游客享受了价格便宜的旅游服务，但实际上往往要付出更多的经济成本。而针对不合理低价的出境游，胡抚生表示，由于我国与其他国家的旅游市场监管规则不一致，特别是在价格监管上尚未建立有效的合作机制，相关旅游法律法规还需要进一步对接，因此目前出境游的“不合理低价”行为管理难度相对较大。

另据了解，随着事故船体打捞工作的推进，涉事各方需要负担的法律、赔偿等责任也逐步浮出水面。有专家表示，如果最终各方认定涉事旅游团确实存在资质不全以及“零元团”等问题，平台方也难以摆脱审核不严、把关不充分等责任；此外，即使旅游团被证实不存在资质问题，平台方也应该尽到先行赔付的义务，再由平台方向服务商追责。实际上，去年国家旅游局就表示将出台在线旅游监管办法，推动OTA实施旅游投诉先行赔付机制，在供应商不能及时赔付的情况下，第一时间启动“先行赔付”机制，为用户分摊风险、降低损失。