今日头条年内赴港IPO？回应：目前无上市计划

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今日头条要以450亿美元估值IPO？回应称目前无上市计划

澎湃新闻记者 杨鑫倢

今日头条和抖音的母公司——北京字节跳动科技有限公司（以下简称字节跳动）传出计划上市消息。

7月10日中午，字节跳动回应市场传言称，公司目前并没有上市的计划和安排。

不过，当天晚间，华尔街日报援引知情人士的话报道称，字节跳动正在与投行磋商，考虑以450亿美元的估值在香港IPO（首次公开募股），计划在今年内进行。

对此，字节跳动方面还是表示：“假消息。”

澎湃新闻注意到，字节跳动最近上线了公司官网，披露了技术与产品、投资与合作、社会责任等诸多事项，并提供中、英、日本、印度语四种语言版本。

据介绍，字节跳动成立于2012年3月，是最早把人工智能技术大规模应用于信息分发的公司之一，其主要产品今日头条是一款基于机器学习技术的个性化信息推荐引擎产品，还拥有西瓜视频、musical.ly、TopBuzz、News Republic、火山小视频、抖音短视频等产品。

此外，字节跳动还投资了印度本土的内容聚合平台Dailyhunt、印尼新闻资讯平台BaBe，和猎豹移动在个性化内容和社交直播领域上进行了战略合作。

截至2017年底，字节跳动主要聚焦包括中国、日本、韩国、巴西、美国、欧洲、东南亚和印度在内的主要市场。

虽然通过海量信息精准推送赢得了大量用户，但今日头条、抖音等产品也一度因为内容导向等问题，遭到监管处罚。

字节跳动创始人兼CEO张一鸣毕业于南开大学软件工程专业，曾参与或创立酷讯、九九房等多家互联网公司。

今年以来，一大批中国互联网公司，在海外扎堆上市或计划上市，包括小米、拼多多、美团点评、映客、齐家网、51信用卡、同城艺龙等。

就在6月，有消息称，今日头条正在进行新一轮融资，估值或达350亿美元，阿里系的云锋基金和私募股权投资巨头正在接洽。另外，同属字节跳动旗下的抖音短视频正在独立融资，估值在80亿-100亿美元。但今日头条予以否认。

有分析认为，随着市场流动性收紧，美国持续加息，一级市场的钱变得更紧，加上此前投资的机构也有退出的动机，目前这些公司有更大的动力转向二级市场。

不过，作为今年全球最大一笔科技股IPO，小米上市时估值缩水，将给这些决定IPO公司带来一定压力。7月9日，小米(01810.HK)在港交所鸣锣上市时，以540亿美元的估值挂牌交易——这仅为6个月前1000亿美元的估值目标的一半。