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广电总局严管偶像养成节目 陈悦天:将来或实行牌照制

广电总局严管偶像养成节目 陈悦天:将来或实行牌照制
2018年07月10日 22:16 新京报
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“偶像产业抓住了腾讯的命脉——年轻人群。”“偶像产业抓住了腾讯的命脉——年轻人群。”

　　本文为寻找中国创客原创

　　记者 / 闫丽娇 编辑 / 魏佳

　　距离《创造101》的11位选手组成女团“火箭少女”仅半个月，昨日，多位团员的后援会发布通知称，原定于7月11日的成团发布会无法如期举行。

　　这11位女团选手分属10家经纪公司，而她们出道后交给哇唧唧哇全约运营，各选手原公司和新公司的利益之争备受关注。

　　今年，偶像综艺的热度一直居高不下，让一部分原本濒临死掉的经纪公司翻身，甚至开始以估值3亿的“身价”与资本市场谈判。然而，热闹背后，经纪公司作为偶像产业链里关键的一环，也在面临着自己的镇痛。

　　一方面，即便综艺节目带火了偶像经济，但目前大多数经纪公司仍然基础薄弱。有的经纪公司是为了参加节目临时组队，即便捧出了人气偶像，长期而言还待接受资本市场的验证。

　　另一方面，今天广电总局下发通知，对于偶像养成类节目，要组织专家进行严格评估，确保节目导向正确、内容健康向上方可播出。这一政策也可能对经纪公司产生影响。

　　2017年，致力于文化娱乐领域长期布局的辰海资本投了两家经纪公司，一家是TFBOYS前制作人黄锐的原际画，另一家是王丛的麦锐娱乐。原际画没有赶上这波流量红利，麦锐娱乐则先后在《偶像练习生》和《创造101》输送了数位练习生，旗下艺人紫宁以火箭少女第七名的成绩出道。

　　火爆的综艺节目之后，“火箭少女”女团会面临什么问题？什么样的经纪公司会成为黑马？中国偶像产业发展还缺什么？针对这些问题，辰海资本合伙人陈悦天接受了寻找中国创客的专访。

辰海资本合伙人陈悦天辰海资本合伙人陈悦天

　　谈解散传闻

　　经纪公司间有博弈，现有规则很难执行

　　“ 人在经纪公司手里，经纪公司有很大的议价权，从这方面讲，我的预判是腾讯有可能会接受最终的协调结果。”

　　寻找中国创客：从你了解到的情况来看，“火箭少女”是有可能，还是已经确定了不再一起活动？

　　陈悦天：目前只是有可能。

　　寻找中国创客：是因为乐华娱乐（第一名孟美岐和第二名吴宣仪所在的经纪公司）与“火箭少女”成团后的经纪公司哇唧唧哇存在一些分歧，还是涉及到其他经纪公司？ 

　　陈悦天：很多家经纪公司都在协调。有的经纪公司反映，管理过程有太过严厉的地方。其实是很多因素叠加在一起的结果。

　　寻找中国创客：如果后续活动真的取消，是否会涉及双方违约的情况？

　　陈悦天：结果要取决于双方的合同是怎么签的。合同签没签，怎么签的，这个只有双方知道。

　　寻找中国创客：节目结束后，火箭少女两年内是彻底不再参与原公司活动吗？

　　陈悦天：

　　“创造101”的规则是这么说，但是很难执行。

　　例如，乐华娱乐旗下的“宇宙少女”是跟韩国的经纪公司StarShip Entertainment一块做的，他们本身也有合约，双方的合约都需要履行，现在还是在协调。

　　寻找中国创客：除此之外，哇唧唧哇与她们的原经纪公司还有什么矛盾之处？

　　陈悦天：对成员时间和精力的调动。从Nine Percent（偶像练习生选出的男团组合）的运营中看，也有一些艺人不可控的现象。但是在中国，艺人不可控其实比较常见。最终，各方需要考虑的是利益诉求共同点，共同点可能是合理的利益分成和人性化的成员时间精力调配体系。

　　寻找中国创客：目前存在利益冲突吗？

　　陈悦天：不说冲突，但有博弈。原来认为火箭少女交给哇唧唧哇，该签的东西签完，两年割裂式合约也全都签了，但实际上现在运营的过程中还是会有磕磕绊绊。比如具体的分成比例。有的公司对于条款不是太满意，有的公司就还好。

寻找中国创客：从你的观察，火箭少女最终有可能解散吗？寻找中国创客：从你的观察，火箭少女最终有可能解散吗？

　　陈悦天：我认为应该站在更大的格局看这件事，不能单从节目方、合约方和经纪公司的角度。对于爱奇艺、腾讯、优酷或者其他想要进入中国长视频领域的公司，偶像产业是可以处在更高的战略层面的事情。

　　从腾讯的动作看，《创造101》虽然是在偶练之后推出的，但从腾讯赋予这个节目的各方面资源和最后节目呈现的影响力看，腾讯的重视程度是很高的。

　　因为偶像产业抓住了腾讯的命脉——年轻人群，这群人是未来的舆论和消费主流。当这个产业对平台的重要性达到一定程度后，更重要的目标就变成节目要在平台经营下去。

　　从另外一个角度说，假如明年不止两档节目，三大平台或者头条系都出了节目的话，那市场最缺什么？缺人，而人在经纪公司手里。所以经纪公司有很大的议价权，从这方面讲，我的预判是腾讯有可能会接受最终的协调结果。

　　寻找中国创客：今天，广电总局下发通知，提到对于偶像养成类节目，要组织专家进行严格评估，确保节目导向正确、内容健康向上方可播出，这会产生什么影响？

　　陈悦天：站在监管的角度，本质并不是说要把某档节目停掉，而是不允许对舆论有错误的引导。按照以前的经验，跨年晚会和电视选秀类最后都变成了类似牌照的制度，不允许每家都搞、同时搞，而是大家轮流。再往后，这类节目也可能会实行类似的牌照制，也便于监管。

　　谈运营模式

　　不是有了热门偶像就能被资本青睐

　　现在做偶像的人都知道，你能不能上节目反映的是公司商务能力强不强。大家同样竞争一百个位置，为什么你的练习生就能送进去，并且能够输送得多。

　　”

　　寻找中国创客：投资了麦锐娱乐之后，还考虑投其他的经纪公司吗？

　　陈悦天：最近一直在聊，名字还不方便讲，是“偶练”和“创造101”出来的经纪公司，打算再投一家。

　　寻找中国创客：会跟麦锐有重合吗？

　　陈悦天：从产出人这一结果看，经纪公司肯定都是重合的。但是更重要的是过程，如何挑选、如何培训这部分有没有足够大的差异。每家经纪公司的培训体系和偶像的年龄选择上不太一样。

　　寻找中国创客：有没有比较看好的模式？

　　陈悦天：这和我们看内容很像，总体来说，经纪公司需要达到持续、稳定、可扩张，同时一个体系出来的终端产品首先是要受验证的。举个简单例子，最起码“偶练”和“创造101”最终出来的Nine Percent和火箭少女里得有你的人。对应再倒回去，看培训体系。

　　寻找中国创客：原际画自己做了内容和渠道，你接触到的十几家经纪公司，目前他们自己在做哪些，哪些还需要外界去配合？

　　陈悦天：原际画之所以做这么重的内容，核心原因是外部可能没法供给流量和用户。“偶练”和“创造101”背后的经纪公司，首先自己没有很重的内容线，这是明显能看出来的，其次宣推也不是特别强，哪怕是几个大的经纪公司。

　　寻找中国创客：即便有像杨超越一样火的艺人，经纪公司没有持续性体系，也不在你们的考虑范围之内？

　　陈悦天：肯定不在。虽然腾讯和爱奇艺供流量，但是现在做偶像的人都知道，你能不能上节目反映的是公司商务能力强不强。大家同样竞争一百个位置，为什么你的练习生就能送进去，并且能够输送得多。

　　细看偶像产业，其实有好多步骤，前端有选人、签人、培训，包括如何把头部艺人留在体系里。之后有内容输出，如何做短剧、小综艺，能不能上大节目。再往下还有粉丝运营和衍生品的开发售卖。

　　做好一家经纪公司，太多复杂环节，拿这个框框去套，全中国能全流程做下来的可能只有SNH48。

寻找中国创客：目前的经纪公司对平台的依赖性还是很强？寻找中国创客：目前的经纪公司对平台的依赖性还是很强？

　　陈悦天：事实上，是今年的这两档节目把整个市场的流量格局和用户格局改变了。TFBOYS和SNH48做起来的时候，市场没有这么多竞争对手，因为能够把这么复杂的全产业链都做起来的人实在太少了，也就他们两家，其他人做不了。

　　寻找中国创客：你觉得难点在哪？

　　陈悦天：一开始的冷启动就不一样。饭圈本质上是个互联网社区，谈到互联网社区就有冷启动问题，市场的规模其实没有那么大。SNH48因为做得早，而且最初的核心粉是从AKB48过渡来的，这些核心粉一直在SNH48体系里。后面的团队做得晚，又没有创新点，很难超过前面的人。

　　寻找中国创客：最近看的经纪公司，做男团的多还是女团的多？

　　陈悦天：现在看做女团的多一点。我拜访的经纪公司，做男团同时也有女团，或者一开始是做女团起来的，而且做女团的规模也更大。具体原因我也不太清楚，可能本身有才艺的男生基数就少，国内的家长可能也不把“偶像”作为一条可选的路。

谈行业发展谈行业发展

　　打歌榜不出来，中国偶像产业还是起不来

　　“国内的打歌榜是必须要做的。打歌节目之后还要有偶像团体的大节目、小节目。大节目就是综艺，小节目是他们自己的团综。”

　　寻找中国创客：一个成熟的偶像产业链包括哪些环节？

　　陈悦天：先要有大量的用户需求，有很多人愿意去追星，并且很容易追到星。以前中国的饭圈发展不起来，是因为中国没有偶像，所以大家只能追日韩的星。

　　有了供给，又有了市场需求之后，中间产业链需要完善的首先是要有大量的练习生基础，韩国的偶像是以十万计的。接下来是完善的偶像生产流水线，包括有做各种各样类型的音乐公司、舞蹈工作室等。第三，要有训练个人魅力的培训体系。后端还要有渠道曝光。

　　我一直觉得，国内的打歌榜是必须要做的，打歌榜如果不出来，中国的偶像产业还是起不来。打歌节目之后还要有偶像团体的大节目、小节目。大节目就是综艺，小节目是他们自己的团综，总之就是有持续曝光，才叫比较完善的产业链。

　　寻找中国创客：打歌节目是不是也需要互联网平台去做？怎么变现？

　　陈悦天：只有可能是爱奇艺、优酷和腾讯视频这样的平台去做，而且只有他们做才有效果。

　　变现可以靠广告招商，它一定是个热度很高的营销节目，但是这种节目会成为中国偶像业的类平台出口，是托起整个中国偶像业非常重要的卡口。

　　寻找中国创客：困难之处呢？

　　陈悦天：难点在于中国以前没做过。舞台呈现非常讲究，镜头韵律、排步、切换，都有经验门槛。在节目制作层面，中国和韩国还有差距。

　　还有一点，日韩的打歌节目是直播形式，但是中国的综艺基本都是周播，做live的压力会很大。背后涉及到整个产业链的配合程度，不光是要求偶像自己唱跳都行，背后做节目那些人也得行。

“宇宙少女”在韩国打歌节目中演出“宇宙少女”在韩国打歌节目中演出

　　谈未来方向

　　偶像产业会出现比B站更大的平台级公司

　　“经纪公司要成为平台级公司，必须具备完整的输出能力。拥有用户和流量的公司很重要。”

　　寻找中国创客：节目结束之前，你说目前不太看好粉丝平台，现在除了经纪公司还在看哪块？

　　陈悦天：我们还会投一家平台类的公司。再过三个月，大家就能看到辰海在这个领域的布局。大概有一个方向，现在还不方便说。这个领域的平台级公司可能比B站还大，整个产业规模也会比动漫大，我非常看好。

　　寻找中国创客：经纪公司有可能出平台级公司吗？

　　陈悦天：经纪公司也有可能，但是经纪公司要成为平台级公司，必须具备完整的输出能力。拥有用户和流量的公司很重要。

　　寻找中国创客：这个赛道会有什么风险？

　　陈悦天：风险有好多。投资本身的估值风险、商业上的风险、运营的风险等，政策其实是最底层的风险。因为在文化产业，政策风险是最不可控的，你不知道一个文化公司在什么时候可能出点问题。降低风险的办法是可以通过其他地方补强，比如对应的估值低一点。

　　寻找中国创客：你怎么看待最近的募资难问题？

　　陈悦天：人民币市场的募资是比较困难的，由于整个金融系统的联动，最近一个月确实有募资难的问题。也不光是一二级市场，债券市场也是，整个市场都在丧失流动性。

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