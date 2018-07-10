直击|京东:已全面排查品牌商营销 严禁任何形式0元购

新浪科技讯 7月10日晚间消息，京东今日向新浪科技表示，公司已经全面排查了品牌商自主发起的各种营销活动，严格禁止品牌商在平台开展任何形式0元购的宣传和推广。

据媒体报道，今日上午，大量联璧金融受害人在京东北京总部门前维权，称“斐讯联合京东诈骗老百姓”。另据现场相关人士，受害人要求京东赔偿在联璧金融App的损失。

今年年初，智能硬件厂商斐讯与联璧金融合作，推出“0元购”营销活动，用户购买斐讯产品后，可以通过产品中附带的投资码“K码”在联璧金融App中获得与产品价格相同的返现。此外，根据购买价格不同，用户还可获得年化收益率最高401%的额外返现。据AI财经社称，不少用户直接将返现金额留在联璧金融平台上，购买理财产品。

但6月20日晚，联璧金融官方发布消息称平台受大环境影响遭遇恶意挤兑，并关闭了快速提现通道，次日，官网和App也处于无法打开的状态。6月23日，上海松江公安分局通报称，该局陆续接到群众报案，称上海市联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪。松江警方已依法立案侦查，并对15名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案情正在调查中。

另据《每日经济新闻》报道，立案缘由为涉嫌非法吸收公众存款。

据AI财经社，联璧金融“爆雷”后，联璧金融受害人认为，京东增加了斐讯与联璧金融的曝光度有公信力，这也是他们要求京东进行赔付的原因。

根据斐讯官网数据，公司的路由器产品在今年6月1日至6月18日期间共实现7.1亿元总销售额，和72.2万台产品总量，而在6月18日当天，斐讯京东旗舰店的销售额突破1.7亿元，产品销量突破16万台。同时，斐讯还称，斐讯在“京东智能穿戴品牌销售额”、“京东智能家居品牌销售额”、“京东数码配件品牌销售额”、“京东智能家居品牌销售额”、“京东数码配件品牌销售额”等排行榜中获得第一。

不过新浪科技整理发现，斐讯并非仅依靠京东进行销售，“0元购”促销也出现在其他电商平台和运营商销售渠道当中。据AI财经社，现场多位受害者表示是在中国联通与中国移动营业厅被业务员推荐了斐讯产品，进而被“0元购”模式吸引进行投资。

6月21日，斐讯针对联璧金融事件声明称，斐讯与联璧的营销合作是厂商活动，消费者购买产品后可自愿选择是否根据活动规则参加，与任何第三方平台无关。

当天，斐讯方面也对参加“0元购”的消费者承诺，协调第三方进行兑现，将通过技术手段转至其他战略合作伙伴平台。

斐讯方面人员今日向新浪科技表示，相关营销活动仍可兑现。

京东方面表示，京东仅是斐讯硬件的销售平台，从未与斐讯相关的互联网金融平台联璧金融存在任何形式合作，也从未引导消费者至该平台进行投资理财。

此外，京东呼吁消费者在购买金融产品时警惕风险，避免不必要的损失。（周峰）