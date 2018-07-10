华尔街日报：今日头条计划今年晚些时候赴香港IPO

新浪科技讯 北京时间7月10日晚间消息，《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称，今日头条运营商北京字节跳动科技有限公司(以下称“字节跳动”)正考虑在今年晚些时候进行IPO(首次公开招股)事宜。

该知情人士称，字节跳动正考虑在香港进行IPO，公司估值或超过450亿美元。目前还不清楚字节跳动计划中的融资规模。

分析人士称，字节跳动潜在的IPO交易凸显了中国科技公司对上市的渴望，同时也表明投资者对这样的IPO仍拥有浓厚的兴趣，尤其是那些试图改变人们消费方式的科技公司。

字节跳动创建于6年前，其主要产品是新闻应用今日头条，另外还拥有两款非常流行的短视频应用，去年还以10亿美元收购了美国短视频应用Musical.ly。

对此，字节跳动公司一发言人称，该公司目前并无IPO计划。

知情人士称，在去年年底进行的融资中，字节跳动公司估值超过200亿美元。今年早些时候，字节跳动公司还通过向美国私募股权公司KKR销售可转换债券的形式融资约3亿美元。字节跳动的其他股东还包括红杉资本和DST Global等。

一位知情人士称，字节跳动公司的一些股票近期在私下交易中的价格，已经为公司估值约400亿美元。

知情人士称，当前的IPO市场条件还相对友好，因此字节跳动公司也想借机上市。虽然中国互联网巨头阿里巴巴和腾讯的股价近期出现了下滑，但与一年前相比仍上涨30%多。

中国智能手机厂商小米本周一在香港进行了IPO，虽然上市首日的表现一般，但第二日就高开高走。由于小米股票即将被列入香港恒生指数和富时中国50指数，投资者纷纷开始购入小米股票。

《华尔街日报》上个月还报道称，美团点评近期已向港交所提交了上市申请。知情人士称，美团点评计划在未来几个月以超过600亿美元的估值在香港IPO。

字节跳动、美团点评和滴滴出行被全球投资者视为将重塑中国消费方式的三家科技公司，知情人士称，滴滴出行也在考虑IPO事宜，明年上市的可能性较大，估值或超过700亿美元。

知情人士还称，字节跳动也可能将IPO日期推迟到明年第一季度。

另有知情人士称，今日头条竞争对手“趣头条”也在与投资者讨论在美国进行IPO事宜。(李明)