北京拟推出网贷白名单 已验收平台有望首批进入

和讯网消息 7月10日，和讯网从接近北京市监管部门的人士处获悉，在网贷备案确定推迟1-2年的情况下，北京市拟推出一个网贷平台的白名单，几家已经通过网贷备案前期验收的企业可能会首批进入该白名单。

全国网贷备案延期1-2年已成事实，此时北京市监管部门拟推出白名单制度，或意在配合全国网贷备案大局，稳定市场信心，填补正式备案前的空白期，为优质平台正名。

“北京监管部门在今年年初已经验收了一些企业了，这在业内根本不是秘密，未来还会进一步的进行验收，推出白名单制度主要是保障已经验收合格的平台的权益。”该消息人士称。

不过，到哪些平台有望首批进入该白名单？

在2018年2月，北京市金融局、银监局带队招标入围的律师事务所、会计师事务所，对七家挑选出来的平台进行网贷备案调研验收，之所以称之调研验收，是以这些平台的调研验收结果进一步指导之后的大规模验收。这七家平台是有利网、积木盒子、懒财网、首创金服、海金仓、网信普惠、两只老虎，这份名单与今年3月份网传的10家入围名单出入不大，从爆料的细节看应该属实。

知情人士还向和讯网描述了他当时参与的某平台现场验收的情况：2月初，北京市金融局和银监局分组带队律师事务所和会计师事务所的工作人员进驻平台公司调研，整个进驻调研过程持续一周左右，通过员工访谈、检查纸质材料、尽调资产详情、现场抽查样例、审计财务数据等方式进行检查和验收。

和讯网看到了该人士当时拍照的其中一家平台验收时准备的部分纸质资料，其厚度足有两扎厚，光目录页就写满了五六张A4纸，可见当时验收非常细致严格，工作量巨大。

该人士还向记者透露了有利网、懒财网、首创金服三家平台通过调研验收后，律所为监管部门出具的法律意见书。

法律意见书结论页关键部分原文为： “该平台基本符合《网络借贷信息中介机构业务活动暂行办法》、《网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引》、《网络借贷资金存管业务指引》及57号文等监管稳健要求。”

从这样的结论不难推断出，若真的出台白名单，这些平台有理由成为首批进入的平台。

这三家平台实力究竟如何？

公开资料显示，有利网属于传统P2P标准模式的老平台，曾获得知名风投机构大额融资，是中国互联网金融协会会员单位，在第三方机构评级中一直位列前茅，属一线品牌网贷平台；懒财网则是国内智能理财平台的代表，尤其是主打的懒财宝产品用高效债权转让体系实现灵活存取，在用户当中口碑颇高；首创金服则是由北京国资委下属北京首都创业集团有限公司和东华软件(002065,股吧)股份公司发起成立的金融科技公司，股东实力雄厚。

总体来说这三家平台在网贷行业都是拥有一定实力同时也具有代表性的平台，有较大的入选白名单可能性。

从网贷行业整体看，在行业遭遇雷潮寒流的情况下，白名单的出台能够为网贷行业带来一股暖流，应该能够极大的提振用户与平台的信心。

作者：贾昆