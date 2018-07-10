雷军言中小米反转，股价大涨13%市值超4250亿港元！

原标题：雷军言中小米反转，大涨13%市值超4250亿港元！为估值多少分析师吵翻了

作为首家在香港上市的“同股不同权”企业，小米的首秀并不完美——昨天（7月9日），小米开盘价16.6港元，较发行价下跌2.35%，收盘报16.8港元，无奈破发。

不过，今天（7月10日）早上一开盘，小米便高开高走，股价最高涨至19.34港元。截至今天收盘，小米股价达到19.00港元/股，市值突破4250亿港元。

从首日破发到次日大涨，雷军再次验证了自己说过的话——在昨天的上市仪式上，他曾说：“很多人看不懂小米。”众多投资者，昨天听不懂这句话，今天恐怕更是云里雾里。

今日上涨背后的逻辑

小米今天为什么能涨？

市场分析人士向中证君（ID：xhszzb）表达了以下几个观点：

1、还是雷布斯自己的讲话管用。在昨晚小米的庆功宴上，雷军表示，“要让在上市首日买入小米公司股票的投资人赚一倍。”对于昨天的破发，雷军坦言，“股价短期波动不重要，要脚踏实地做好公司。”他还认为，最近资本市场跌宕起伏，小米能够成功上市就意味着巨大的成功。消息传来，市场对于小米的信心得到很大提振。

2、香港恒生指数于昨日发布公告称，小米将在7月23日被纳入恒生综合指数、恒生环球综合指数、恒生互联网科技业指数。相关负责人还表示，成为香港恒生指数成分股之后，小米集团将成为沪港通投资标的，A股投资者可以借道港股通购买小米股票。

这或许解了不少想投资小米的内地股民之急。

3、昨天下午，知名机构麦格理发布研究报告称，看好小米的竞争性和商业模式，目标价为30港元，意味着股价相比昨天的收盘价几近翻番。

在报告中，麦格理认为，小米互联网服务毛利率达60%，远高于集团整体的13%，公司有能力利用小米手机内MIUI系统，从用户那里获取互联网服务收入。同时，麦格理预计小米2018至2020年每股盈利年均复合增长率将达40%，并给予“跑赢大市”评级。

“以上因素，刺激了投资者的热情。”东吴证券一位行业分析师认为。

在购买小米的股民中，也不乏“大鳄”。据腾讯报道，小鹏汽车董事长何小鹏在微信朋友圈称，自己坚定看好雷军和小米，昨天和今天也通过二级市场，买了和拥有超过一亿美元的小米股票。

受小米股价上涨提振，今天A股的小米概念股走强。截至收盘，全志科技一字涨停，智动力、宜通世纪、森霸传感相继拉至涨停，共达电声、风华高科、星星科技等涨逾5%，同益股份、奋达科技、宇环数控等也有不同程度的上涨。而Wind的小米产业链指数截至收盘涨幅为1%。

小米概念股今日涨幅

未来上涨的逻辑在哪

小米股价上涨，在A股和港股形成了“他好我也好”的局面。但是，这个大好形势能持续多久呢？

就这个问题，中证君特意和几个券商行业分析师聊了聊，有些意外的是，他们的口径竟然出奇一致——他们说：“中证君，这次判断后期走势，要不我就不说了吧，我怕啪啪啪打脸啊！”

为什么会这样？其实小米首日破发就有所提示。

按照昨天小米收盘价16.8港元计算，小米当时的市值是3759亿港币，约为480亿美元，这和前几个月一直盛传的千亿美元市值相去甚远。实际上，雷军在之前接受采访时还开过玩笑，认为小米上市总不会连550亿美元都不值吧。可见，连雷军自己也不好判断。

出现这样的情况，上述东吴证券行业分析师认为，小米的特殊性在于，它的绝大部分营收来自硬件销售，但它又不同于美的、格力等制造业企业，它还有着近2亿的互联网用户。

分歧由此而来——以制造业估值，小米太贵了；以互联网估值，小米良心价。

与之相应的，是各路分析师几乎对小米进行了无死角“透视”。

一个段子正在网络上传开：

电子行业分析师从智能手机的视角分析了小米的天花板

零售行业分析师认为小米和新零售无缝对接

家电行业分析师发现小米的智能家居正在实现颠覆

传媒行业分析师指出小米的流量变现还有很长的路要走

通讯行业分析师赞赏小米的物联网布局就是未来趋势

计算机行业分析师认为小米AI与云计算优势并不明显

……

八仙过海，各显神通。不过，这些分歧并没有影响雷军对小米的判断，昨天，他在提及很多人看不懂小米时还认为，小米里面有很多创新，既是硬件公司，也是电商公司，还是互联网公司。“我们的思路很简单，米粉要什么，我们就提供什么，一步一步来。通过过去8年的努力，我们做了100多种产品。”雷军表示。

“考虑到之前雷军曾公开宣称硬件利润超过5%就全部返还给用户，其实小米应该还是更倾向于自己是一家互联网公司。”上述东吴证券行业分析师认为，这样一来，小米的估值会高一些。港交所在小米IPO首日就把期权、期货、权证等工具都拿出来了，意在给市场削峰平谷，不至于大幅下跌和剧烈波动。

那么，小米能否承受住多空博弈？至少，今天港股市场的投资者给出了一定答案。

财经评论人盘和林则认为，在对未来的布局中，小米有让投资者有所期待之处。比如在2017年，互联网服务已经成为小米利润的重要来源之一，60.2%的利润率也说明了小米在这一块取得了不错的成绩。

盘和林表示，小米上市的主要目的是融资，至于未来的成长，还要看融资后如何利用资金提升自己，从中长期来看，小米未来的发展空间仍可期。

不过，上述东吴证券行业分析师指出，市场同样有不看好小米的理由，比如小米还没有业界顶尖水准的核心技术，高性价比仍然是小米售卖产品的主要方式，但是这种方式相对容易被取代，这也不应该成为一家互联网企业的主要成长路径。