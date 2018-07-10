广电：坚决遏制偶像养成类、选秀类节目过度娱乐化

TechWeb报道，7月10日消息，据国家广播电视总局官方微信公众号消息，国家广播电视总局办公厅今日发布《关于做好暑期网络视听节目播出工作的通知》，对暑期相关网络视听节目播出作出安排。

根据通知要求，主要有两个方面的规定：

一是，制作传播正能量鲜明的青少年节目。各省级广电行政部门要指导辖区内视听网站做好暑期节目安排和引导，把弘扬社会主义核心价值观、引导青少年追求真善美、传播先进科学文化知识、体现中华优秀传统文化等优秀节目放在显著位置，吸引广大青少年通过观看思想性、教育性、科学性、趣味性相统一的网络视听节目有所学、有所乐、有所获。

二是，保护青少年身心健康。各省级广电行政部门要督促各视听网站暑期进一步严把节目导向关、内容关，持续监测清理低俗有害节目，严防不良内容侵害青少年身心健康；对于偶像养成类节目、社会广泛参与选拔的歌唱才艺竞秀类节目，要组织专家从主题立意、价值导向、思想内涵、环节设置等方面进行严格评估，确保节目导向正确、内容健康向上方可播出，坚决遏止节目过度娱乐化和宣扬拜金享乐、急功近利等错误倾向，努力共同营造暑期健康清朗的网络视听环境。

早些时候，有消息称，爱奇艺原定将于7月14日播出的《中国新说唱》延播，冠名商临时撤资，目前节目已经停止各项宣传。同时，腾讯视频推出的素人选秀节目《明日之子》第二季第三期也将停播。

最近，视频网站推出的《偶像练习生》《创造101》等选秀网综很是火爆，引发了大量关注，也滋生了不少乱象，比如，粉丝会打着“偶像”后援名义圈钱，节目引发青少年盲目追星等。

目前，爱奇艺、腾讯视频暂未就旗下节目延播等问题作出回应。