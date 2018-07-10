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抖音海外版Tik Tok在印尼全面恢复服务：此前被封7天

抖音海外版Tik Tok在印尼全面恢复服务：此前被封7天
2018年07月10日 17:52 财经网
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　　【财经网讯】7月10日消息，被“下架”7天后，抖音海外版Tik Tok目前已经在印尼全面恢复服务，当地用户可正常访问。

　　7月3日消息，据印尼CNN报道，当地时间7月3日下午Tik Tok在印尼被封禁，当地用户无法登录和使用。印度尼西亚监管部门表示，他们封禁了这个应用的原因，是因为该平台上存在着大量负面视频内容，对青少年造成了严重的影响。然而，该部门还表示，如果Tik Tok愿意对平台上的内容进行清理，监管机构可以停止禁令。

　　来自抖音方面消息，在当地时间4日下午，Tik Tok管理层与印尼通信与信息技术部的部长进行了会晤，会晤结束后，双方共同召开了记者发布会。印尼通信与信息技术部部长对媒体表示，自己也是Tik Tok的忠实用户。此外，印尼本地公司各种设施建立，产品本地化等问题也成为当天媒体关注的焦点。

　　有关人士表示，此次风波的原因是Tik Tok在印尼快速发展的同时，与印尼政府沟通不足。目前双方已经建立起日常沟通渠道，Tik Tok方面也将根据印尼政府的相关要求加强管理。相信此次风波之后，Tik Tok将和印尼相关部门增进互信，在某种程度上也将有助于Tik Tok后续的海外发展。

印尼通信与信息技术部部长（左二）：我也是Tik Tok的忠实用户印尼通信与信息技术部部长（左二）：我也是Tik Tok的忠实用户

　　来自App Annie 等第三方公司的数据显示，近一个月来在 Google Play的排行榜中， Tik Tok一直印尼短视频类下载的冠军，在所有App下载排名中，也保持在前五名。

　　此外，Tik Tok也风靡日韩、东南亚乃至欧美市场，目前已经覆盖了全球超过150个国家和地区、75个语种，在全球40多个国家应用商店位居前列。以日本为例，这个人口只有1亿的国家中，竟有高达2000万的用户在使用Tik Tok。

　　应用市场研究公司Sensor Tower数据显示，今年一季度，抖音海外版Tik Tok的App Store全球下载量达4580万次，超越Facebook、Instagram、Youtube等成为全球下载量最高的iOS应用。

抖音印尼Tik Tok
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