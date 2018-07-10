优步投资共享单车公司Lime 进军电动滑板车业务

【环球网科技综合报道】据美国媒体7月9日消息，优步当天宣布将投资加州初创企业Lime，表明优步将进军电动踏板车租赁业务。

优步副总裁Rachel Holt在声明中表示，优步与Lime合作，将使优步离实现满足消费者所有交通需求的一站式服务愿景更近一步。Holt表示，优步将在优步移动应用程序中添加Lime电动踏板车，为消费者提供城市交通的另一种选择，特别是往返于公共交通系统。目前该投资的财务细节尚未透露。

Lime的联合创始人Toby Sun和Brad Bao在博客中表示，优步的“大规模投资”是由GV(谷歌母公司Alphabet的风险投资部门)牵头筹集的3.35亿美元(约人民币22.13亿元)融资中的一部分。Alphabet是该公司的新投资者之一。这笔投资将帮助Lime扩展和开发新产品。

据Lime公司网站，消费者可在美国和欧洲的70多个地方租用Lime电动踏板车，并可以自由停放。该公司正寻求扩大业务。

然而，对踏板车的批评仍持续不断。批评者认为踏板车是一种干扰，且会对行人造成危害。而旧金山等城市的官员也在促进廉价和相对无污染的交通方式以及保持人行道畅通安全之间争执不下。

在投资Lime之前，优步还收购了Jume Bikes的部分股份，但并未公开数额。后者在旧金山、芝加哥和华盛顿等6个城市中租赁电动踏板车。优步CEO Dara Khosrowshahi的目标是将其变成交通运输中的亚马逊，即消费者可搭乘汽车或选择其他交通方式，甚至还可购买城市公交和地铁票。目前优步还提供送餐服务。

优步竞争对手Lyft也在探索新的服务。上周Lyft收购Motivate，该公司在美国纽约和芝加哥等主要城市实施Citi共享单车计划。Lyft将该项目重命名为Lyft Bikes业务。该交易的细节也没有披露。(实习编译：李煜敏 审稿：刘洋)