报告解析我国互联网行业发展：新一轮上市潮正在开启

澎湃新闻记者 汤琪

澎湃新闻记者 汤琪 图

作为2018中国互联网大会的特色分会，7月10日下午，第四届中国互联网企业发展论坛在北京举行。

澎湃新闻从该论坛上了解到，论坛由中国信息通信研究院、中国通信学会主办，对《中国互联网行业发展态势暨景气指数报告（2018年）》（以下简称“报告”）进行了发布。

据主办方介绍，中国信息通信研究院自2015年起连续四年发布互联网行业发展景气指数，是该院重要的科研成果之一，是观测互联网行业发展状况的“晴雨表”。

报告显示，我国互联网行业仍处于快速发展阶段，互联网行业与实体经济协调发展的趋势越来越明显。此外，互联网行业正在迎来新一轮上市浪潮。

游戏行业稳居全球第一

澎湃新闻注意到，上述报告显示，2017年我国游戏行业整体收入超过两千亿元，同比增长23%，已连续两年超过美国，位居世界第一。

其中，移动游戏市场实际收入超过1100亿元，份额占比高达57%，仍然是我国游戏市场收入的最重要构成，而且有愈演愈烈的趋势。客户端游戏市场收入648.6亿元，份额占比减少至31.9%；网页游戏市场收入156.0亿元，份额大幅减少，占7.6%。

此外，报告显示，电子竞技逐渐发展壮大。得益于电子竞技产业链逐渐完善，电子竞技赛事体系逐渐成型，游戏、直播、场地、俱乐部、赛事组织进一步融合发展，吸引了越来越多的直接（赞助和广告）和间接（媒体版权和内容许可）投资参与其中，产业发展不断壮大。

报告提供的一组数据显示，2017年我国电子竞技游戏市场收入达到730.5亿元，同比增长44.8%，其中，客户端电子竞技游戏市场收入达到384.0亿元，同比增长15.2%；移动电子竞技游戏市场收入达到346.5亿元，同比增长102.2%。

巨头企业重金投入短视频

2017年，短视频凭借时长短、门槛低、传播广的特点，逐步成为移动互联时代数字内容的主流表现形式。

上述报告显示，以短视频为代表数字内容新形式加快成长，平台企业大力布局短视频业务。一方面，巨头企业重金投入。腾讯3.5亿美元战略领投“快手”，与其社交、新闻应用深度整合；阿里投入20亿推动土豆网向短视频转型，作为其“大文娱战略”重要一环。

另一方面，媒体平台聚揽优质内容。去年9月，今日头条宣布拿出10亿人民币扶持短视频创作者，随后拿下中超短视频版权；新浪则通过微博多轮注资“秒拍”，并取得了NBA短视频转播权。

此外，报告指出，短视频业务规模迅猛增长。根据网宿科技的监测数据，2017年中国网络短视频带宽总量同比上年每月均保持翻番增长，在上半年甚至接近翻两番增长，而进入第四季度后，短视频宽带总量已经是2016年初的十倍有余。

新一轮上市潮正在开启

澎湃新闻注意到，当前，各地资本市场纷纷对准上市公司，尤其是以互联网企业为代表的新经济公司抛出橄榄枝。

上述报告显示，2017年以来，已有包括文体娱乐、互联网金融、数字内容等众多领域的22家互联网企业进行了IPO，成为2014年以来又一次大规模的集中上市。

报告认为，互联网行业正在迎来新一轮上市浪潮，不仅可以优化市场结构、提振市场活力，还可以给投资者更多标的选择；随着互联网企业在多地陆续上市，市场上相关企业的稀缺性得到缓解，有望逐渐抹平企业的市场定价差。

不过，报告指出，当前我国互联网行业在各级资本市场中仍存在盲目追求概念、过分注重规模、大量资金空转、资本高位套现等问题，大量企业上市有可能进一步加剧只注重资本套利却不注重创新发展的脱实向虚现象，所以仍需要企业和市场不断努力，积极推动股指趋于理性，从而筛选出真正具有投资价值和发展潜力的企业。