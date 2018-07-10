揭秘网络医托骗局：有人花万元做了没必要的手术

原标题：假扮医生护士引诱患者，有人花万元做了没必要的手术——揭秘网络医托骗局

新华社“新华视点”记者董小红、帅才、李力可

新华社成都7月10日电 想看病却不知道哪家医院好，去网上搜索咨询，遇到热情的线上医护人员，不仅嘘寒问暖，还积极推荐专业医院，协助挂号就医。你以为遇到了热心人，却不知掉入了网络医托精心布置的陷阱。

“新华视点”记者调查发现，近来，一些网络医托潜滋暗长，有些甚至“升级”为集团化运作，让患者陷入就医骗局。

假扮护士引诱患者，花一万元做了没必要的手术

近日，湖南长沙市工商部门接到举报称，一家名为“湖南男博医疗集团”的公司诱骗患者就医。

据了解，这家公司组建了约400人的新媒体咨询顾问组，咨询顾问加患者为微信好友后，诱骗患者到长沙、衡阳、永州等地的相关医院看病。这家公司还将与其有利益往来医院的挂号系统链接到公司咨询顾问的电脑，引导患者就诊。

记者调查发现，为吸引男性患者，咨询顾问都用美女作为微信头像，并在聊天中挑逗男性患者，以吸引患者到指定男科医院看病。“聊天时经常使用一些露骨、暧昧的语言，引诱我去男科医院治疗。”一位被骗患者说，“美女”咨询顾问常常对他嘘寒问暖。“你去看好病了我们才好继续发展关系呀。”一些男患者被咨询顾问这样的“关心”打动后受骗。

一名曾在这家公司担任过咨询顾问的人告诉记者，“与我们有业务往来的医院大多是民营专科医院，其中很多是男科医院，主要分布在湖南长沙、衡阳、永州等地区。只要把患者带进了我们介绍的专科医院，就不怕查不出病。看男科病少则几千元，多则几万元。”

一位患者告诉记者，“我在一名姓刘的咨询顾问推荐下，去一家男科医院做了前列腺常规等检查。医生说我有包皮炎、睾丸炎和包皮过长，做了包皮环切术、激光除疣和术后抗炎。还要我照红外线，照一次要一千多元，一共花了一万多元。后来去正规医院咨询才知道，这些手术都是不必要做的，纯粹白花钱、活受罪。”

“网络医托具有很强的迷惑性和欺骗性，不仅蒙骗患者钱财，还对患者造成伤害。有的耽误病情，有的没病看出病来，让患者接受不必要的治疗。”湖南一家三甲医院医生说。

目前，这家公司负责人已经将公司注销，不知去向，工商部门正在深入调查。

拉一名患者就有高额提成，医托套路不断升级

近来，多地时有查处网络医托案件。今年6月27日，贵州省遵义市红花岗公安分局接到群众举报，遵义市欧亚医院招募大量社会人员，对不特定人员进行添加聊天诱导群众前往医院就诊，并在就诊过程中通过虚构病情、夸大病情、过度治疗等方式骗取群众钱财。目前，红花岗公安分局已将欧亚医院的相关涉案人员传唤至公安机关接受调查。

2017年9月，北京丰台工商执法人员发现，一家名为北京东方起点医疗投资管理有限公司的网络医托，利用连环话术，假冒慈善机构人员和医生身份，蒙骗脑瘫病患者前往与其合作的指定医院就诊。每成功拉到一人前去住院，公司员工就可获得1000元提成。

记者调查发现，网络医托日益升级，呈现集团化、隐蔽化的特点，并形成完整套路：在工商部门注册成立公司，顶着“某某医疗集团”“某某医疗咨询公司”的头衔，招揽一批咨询顾问和业务员，在网络和微信上诱骗、引导患者到指定的医疗机构就医，然后从中收取“人头费”。一旦遭遇举报或执法部门介入调查，这些所谓的医疗集团就立即注销公司，一跑了之。

湖南一家民营医院的负责人告诉记者，现在有不少公司专门从事网络问诊工作，表面上是为患者“答疑解惑”，实际上是招聘了一批没有任何专业医疗知识的医托来“拉客”，诱骗患者到关联医院看病。“有些公司专门为医院和患者牵线搭桥，然后向医院收取人头费，实际上就是在卖患者。”这位负责人说。

“如果患者消费得多，咨询顾问的提成就会高，最多可提成上千元一个人。”一位知情人士说。“湖南永州东方男科医院是我的客户，我曾把患者介绍到他们医院。我们收的是小头，这些医院才是拿大头，有患者曾在这家医院花费数万元的医疗费用。”曾担任咨询顾问的肖女士说。

据记者调查了解，跟网络医托有勾连的一般是男科、妇科、脑科等一些民营专科医院。“一些民营专科医院本身实力不够，得不到患者的信任，管理也不够规范，缺乏核心竞争力，为了获取利益，往往铤而走险，运用这类‘旁门左道’。”成都一家民营医院负责人说。

医托和关联医院都要严查

“网络医托通常让患者加微信私下聊天忽悠，或者通过一些社交平台招揽患者，这类方式非常隐蔽，增加了调查取证难度。”四川省卫生计生委综合监督处副处长邓晓玲说。

一位业内人士表示，“工商部门管注册，卫生部门管医院，实际上对网络医托缺乏有效的监管主体和手段。”目前我国还没有明确的惩罚网络医托的法律，亟待出台相关法规，让基层有法可依。同时，卫生、公安等多个部门也需加强联动，合力打击网络医托和与其有利益关联的医院。

湖南省卫计委医政处相关负责人认为，随着信息化技术发展，特别是“互联网+医疗”兴起后，一些真假难辨的信息涌现，百姓难以识别。“应对网络医托各个环节加强监管，加大打击力度。要对与医托有利益关联的医院严肃追责，提高他们的违法成本。”

湖南金州律师事务所律师袁小露建议，网络医托破坏了正常的医疗秩序，可以依照治安管理处罚法进行治安处罚。如果构成诈骗，应当追究网络医托的刑事责任。

中国人民大学法学院教授刘俊海等提示，网络信息鱼龙混杂，患者在网上问诊需要保持清醒理性的态度，尤其是不要轻易相信网上的各种推荐，有病及时到正规医院就诊。