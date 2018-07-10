泰国救援负责人：马斯克迷你潜水艇不适用此次任务

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马斯克发布逃生舱测试视频：用于营救被困泰国儿童

马斯克：我们打算设计小潜艇营救泰国洞穴被困儿童

来源：cnBeta

据外媒报道，埃隆·马斯克希望救出被困在泰国北部一个洞穴的孩子们，为此，他在周末建造了一艘营救潜艇。马斯克认为这艘潜艇可以充当足球少年们及其教练的逃生舱。截止到当地时间周二，8名足球少年被成功救出，现在还剩下4名儿童和25岁的足球教练留在洞穴里。

救援任务负责人Narongsak Osotthanakorn告诉记者，马斯克的潜艇值得赞赏但并不实用。他表示，尽管马斯克他们的设备在技术上非常先进，但并不适用于这次的洞穴营救任务。

据悉，泰国少年足球队救援行动于周日正式开始，一支经验丰富的潜水队营救了出了4名少年，周一又救出了4名。

而在救援行动展开之前，特斯拉、SpaceX CEO马斯克在Twitter上发文表示正在设计一个“逃生舱”。这个逃生舱由SpaceX猎鹰火箭的液氧输送管建造，可作为潜艇使用。马斯克表示，这个逃生舱非常轻巧，其只需要2名潜水员就能携带另外还能通过狭窄的水下缝隙。

周日，马斯克在Twitter发布了展示该逃生舱的测试视频。

此外他还在Twitter上透露这艘迷你潜艇于当地时间周一晚上抵达泰国。“希望有用，”他写道，“如果没有，希望未来有用”。

据悉，马斯克还以该少年足球队的名字——Wild Boar命名潜艇，并表示它将留在泰国以备未来之需。