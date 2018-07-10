新浪科技> 互联网 > 正文

泰国救援负责人：马斯克迷你潜水艇不适用此次任务

泰国救援负责人：马斯克迷你潜水艇不适用此次任务
2018年07月10日 14:42 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　相关消息：

　　泰国洞穴已救出8人还剩5人 马斯克亲带救援仓听调遣

　　马斯克发布逃生舱测试视频：用于营救被困泰国儿童

　　马斯克：我们打算设计小潜艇营救泰国洞穴被困儿童

　　来源：cnBeta

　　据外媒报道，埃隆·马斯克希望救出被困在泰国北部一个洞穴的孩子们，为此，他在周末建造了一艘营救潜艇。马斯克认为这艘潜艇可以充当足球少年们及其教练的逃生舱。截止到当地时间周二，8名足球少年被成功救出，现在还剩下4名儿童和25岁的足球教练留在洞穴里。

　　救援任务负责人Narongsak Osotthanakorn告诉记者，马斯克的潜艇值得赞赏但并不实用。他表示，尽管马斯克他们的设备在技术上非常先进，但并不适用于这次的洞穴营救任务。

　　据悉，泰国少年足球队救援行动于周日正式开始，一支经验丰富的潜水队营救了出了4名少年，周一又救出了4名。

　　而在救援行动展开之前，特斯拉、SpaceX CEO马斯克在Twitter上发文表示正在设计一个“逃生舱”。这个逃生舱由SpaceX猎鹰火箭的液氧输送管建造，可作为潜艇使用。马斯克表示，这个逃生舱非常轻巧，其只需要2名潜水员就能携带另外还能通过狭窄的水下缝隙。

　　周日，马斯克在Twitter发布了展示该逃生舱的测试视频。

　　此外他还在Twitter上透露这艘迷你潜艇于当地时间周一晚上抵达泰国。“希望有用，”他写道，“如果没有，希望未来有用”。

　　据悉，马斯克还以该少年足球队的名字——Wild Boar命名潜艇，并表示它将留在泰国以备未来之需。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有