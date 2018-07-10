滴滴与大陆集团签署战略合作协议 推动智能出行发展

新浪科技讯 7月10日下午消息，滴滴出行与大陆集团正式签署战略合作协议，双方将发挥在智能互联和出行服务领域的优势，在智能网联车和定制新能源车方面开展项目合作。

滴滴出行副总裁杨峻与大陆集团中国区总裁兼首席执行官汤恩今日代表双方公司在上海签署协议

基于大陆集团在车联网领域的产品、技术、设计和工程研发经验，以及滴滴在出行领域的实践经验，双方将通过多种形式在智能网联车和定制新能源车方面开展项目合作。大陆集团将为滴滴新一代共享出行汽车提供智能互联车机产品。

滴滴出行副总裁杨峻表示：“新能源、共享化和智能化，已经成为汽车和出行共同的发展方向，用于共享出行的汽车将成为消费者体验产品的新场景。滴滴将发挥大数据、人工智能技术的积累，以共享和可持续发展的理念，与大陆集团一起推动技术的进步，引领从车的硬件、系统，再到应用服务的创新。”

大陆集团中国区总裁兼首席执行官汤恩表示：“我们和滴滴的合作旨在进一步提高全球用户的出行体验。大陆集团致力于为未来智能和可持续出行提供先进的产品、技术和服务，滴滴在智能出行平台运营方面有丰富的经验，此次双方的战略合作将共同推动智能出行技术与领先移动出行平台的深度融合，促进未来智能出行的可持续发展。”

此前，滴滴联合31家汽车产业链企业共同成立“洪流联盟”，搭建开放、赋能的合作平台，围绕共享出行构建汽车设计、资产运营和售后服务的整体方案。滴滴已陆续与一汽、广汽、北汽等汽车制造厂商展开合作。