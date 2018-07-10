传今日头条上线“现金贷” 最高借款额达20万

新浪科技讯 7月10日下午消息，有消息称今日头条低调上线“现金贷”产品，用户可在今日头条用户-我的钱包中看到。其最高借款额达20万，日利率为0.03%起，按日计息。

新浪科技针对该款产品上架时间等详细信息询问今日头条，截至发稿对方暂未答复。

据媒体报道，在业务模式上，根据产品介绍，“放心借”是提供个人消费借款服务的技术服务平台，通过智能算法为用户推荐“高额低息”的正规持牌金融机构。

目前平台上显示的三家合作机构分别为：中银消费金融、南京银行以及新网银行。

据悉，今日头条只提获客和流量支持，而真正的信贷业务——开户、风控、放贷、催收等都是由持牌金融机构完成。

此前在去年9月，便有消息称今日头条即将进军金融。据媒体报道，今日头条在数家招聘网站上开始招聘消费金融产品经理、风险控制等方面的人才。其中，对于风控岗位的要求包括：熟悉小额现金贷产品，对此类产品的目标用户客群有一定的理解，熟悉了解个人信贷风险要点和全生命周期风控体系等。

但对于这一说法，今日头条曾坚决否认。

在国内前20的互联网公司中，今日头条是唯一没有金融业务的公司。