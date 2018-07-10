YouTube宣布多项页面调整措施：防止假新闻误导用户

新浪科技讯 北京时间7月10号下午消息，YouTube之前曾在多个突发事件中经常推送“阴谋论”相关视频。为防止这种现象再次发生，YouTube于周一宣布多项新措施，希望能让平台上的新闻更加可靠。

在YouTube宣布的诸多调整中，公司首先对于推荐新闻相关视频使用的工具进行了大幅改动——

- 未来几周时间内，YouTube会在实时事件的视频页面上方设置信息面板，里面包含Google News中与事件最为相关且最权威的报道。此举是为了预防恶作剧视频出现在YouTube推荐内容的最顶端。

调整前（左）和调整后（右）的实时事件视频页面设置

- 同时，在突发新闻发生时，新闻视频会直接出现在主页上，目前全球17个国家可使用该功能。主页上这部分内容只会呈现出YouTube认为来源权威的视频。之后推荐用户观看的视频也是同样如此。

YouTube管理层表示，调整的目标旨在识别权威新闻来源，将这些视频呈现到用户信息流的顶端，并且利用工具和资金来支持品质新闻，帮助新闻机构更高效地接触受众。公司还希望通过这些调整，在无需新增人为监督的情况下，就可以解决网络上假消息的问题。

一直以来，在为用户推送视频时，YouTube的算法都是将用户个人观看的视频记录以及用户正在观看的视频背景信息作为优先考虑因素。但研究人员发现，一旦你观看了一个阴谋论视频，那么YouTube就会推荐你观看更多与之相似的视频。YouTube希望能借助此次调整，停止这种情况不断恶化。

目前为止，YouTube此次推出的权威标准只适用于突发新闻和正在发生的事件。换言之，用户在YouTube上看到的其它视频，推荐引擎将按照原先的方式继续运行。YouTube管理层也承认，也许平台推荐的内容是用户无法接受的。为此，YouTube正开始实施早之前公布的与Wikipedia和Encyclopedia Brittanica的合作计划，对长期存在的阴谋论进行事实查证。

值得注意的是，YouTube的目标不是根除所谓“不可靠”内容。仅仅是传播虚假消息并不违反平台的政策，除非这些假消息被认为是仇恨言论或构成骚扰。YouTube要把握好开放、盈利以及履行社会责任之间的尺寸，所以它并不是太关注那些搞恶作剧的人。它的目标是要提升它认为有价值的新闻地位。

为此，YouTube还会为新闻机构投资2500万美元，试图拓展这些机构的视频运营业务，高管表示这笔资金未来会陆续增加。这笔资金来源于总额为3亿美元、由YouTube兄弟公司谷歌投资的Google News Initiative项目，这一项目期望在3年时间内提升品质新闻，帮助新闻机构打造更加可靠的新闻视频。

然而，本次调整的最终落实结果尚不可知，主要问题在于如何定义某个新闻来源为“权威”。对于新闻消息源是否值得信任，以及是否应当信任传统的新闻行业，大众看法不一。比如在YouTube认为有权威性的新闻来源包括CNN以及福克斯新闻（Fox News）。但实际上，CNN经常被美国特朗普总统批判为“假新闻”，福克斯新闻则是支持民主党人士中最不信任的一个来源。不仅对于YouTube，这种媒体选择上的分歧给所有科技平台都带来了挑战。

而且在推荐权威内容方面，Google News之前也出过错误。比如在2016年大选之后，Google News推荐了一个假新闻网站，这家网站错误宣称特朗普除了选举人票之外，在选民票数上也领先。实际上，当时在选民最终票数方面，希拉里超过了特朗普。(堆堆)