刘强东深夜撩安联老板做保险梦：京东安联百度三角恋

【独家观察】刘强东深夜“撩”安联老板做保险梦：京东-安联-百度上演三角恋 | 安联迫不及待，背后还有第四者！

来源：A智慧保

昨晚和安联的老板Oliver聊了一个晚上！每次见面都有说不完的话！作为一家超过两百年历史、欧洲最大保险公司掌门人！Oliver总是激情澎湃、快言快语、重点突出！这绝对是一个绝顶聪明又有智慧的家伙！我们对中国保险业达成三点共识：1、必须让保险公司回归保险才有未来，很多中国保险公司挂羊头卖狗肉；2、过去在中国几乎投啥都赚，保险公司收益看起来都不错，未来中国保险的资产管理和风控将成为核心能力和竞争力；3、保险业务都必须从20年时间开始起步！才能见到一点效果……最后一点我乐了，我说我目前做的物流供应链和技术投资都是要20年才能看到效果的，我喜欢长期业务！！！

短短一段朋友圈，刘强东用了9个感叹号，这足以表明：正如所描述的Oliver激情澎湃一样，刘强东也何不如此！

深夜“撩”完，及时总结：可以看出，Oliver在探刘强东底线，真正的爱情在20年才步入正规，才可能“生孩子”。刘强东立表衷心，表决心，“我喜欢长期业务”。

由刘强东与Oliver的激情澎湃来看，京东和安联正在热恋中。

安联保险，作为全球财富500强中保持领先位置的企业，在125年的历史上，致力于不断创新保险业务模式。在中国，安联保险的扩张已经迫不及待了。

安联迷恋互联网

先看看安联的布局。日前，德国安联保险集团总部决定在上海独资设立安联（中国）保险集团公司，引人注意的是此次安联在中国拟设立的既非寿险公司，也非财险公司，而是保险集团公司。作为传统的国际保险巨头，安联保险布局中国，目前拥有牌照较多，业务较为广泛，其中包括合资寿险公司中德安联人寿、财险公司安联财险、合资健康险公司太保安联健康保险、资产管理公司国联安基金管理有限公司。

不难看出，德国安联不满足于此前中国的布局，为了形成更好的资源整合，此次成立集团，可以统筹以上这些业务的发展。安联保险很早就谋求互联网保险的发展。2015年，中国提出“互联网+”以后，安联直通商城正式上线，作为一个新的营销渠道，安联直通车意在依托互联网、大数据、云计算为用户提供在线保险服务，安联保险集团对数字化保险创新有着浓厚的兴趣。

然而，对于一家传统国际保险巨头来说，互联网并非其优势所在，因此借船出海，与意欲进军保险的互联网公司进行联姻合作，可以实现优势互补。安联保险瞄准了中国互联网巨头公司，其中更上演了与百度和京东的三角恋。

安联恋上百度

2015年11月26日，安联保险、百度及高瓴资本同时在上海宣布将联合发起成立一家名为“百安保险”的互联网保险公司。百安保险将推出包括旅行险、健康险和互联网金融险在内的一系列保险产品。在具体合作中，安联负责保险产品的开发，而百度则可为安联提供海量技术、数据、流量方面的资源。

在发起成立“百安保险”当天的签约仪式上，安联保险亚太区首席执行官邵多卓、百度董事长兼首席执行官李彦宏、高瓴资本董事长兼首席执行官张磊共同出席，足见双方对此次合作非常重视。当时坊间评论，安联有专业，百度有流量，安联携手百度进入互联网保险，具有极高的商业价值。

然而，这桩看起来很完美的联姻，却因为种种原因，一直没有得到中国监管部门批复。有人推断，这桩看起来很美的联姻，可能是上报的经营模式不够创新，也可能是当时监管整合的拖延，总之，安联对百度的初恋，至今还没有结果。

第三者京东现身

正当百度与安联联姻无果，“百安保险”审批遥遥无期之际，安联忽然又逢有缘人，安联遇到了京东。

京东作为地位仅次于BAT的中国互联网公司，在BAT纷纷大举进军互联网保险之时，京东在保险业的布局并不顺利。

2015年，京东就将保险作为第六大业务板块并入京东金融体系，算是正式迈入保险的一步。为了尽快将保险牌照落袋为安，京东曾于当年10月联合四川省政府，计划在四川设立京东互联网财产保险公司，然而并未有下文。

一晃三年过去了，随着监管趋严，取得保险牌照的门槛越来越高，京东的保险牌照仍无着落。2017年，刘强东曾在开年大会上高调表示，京东正在申请保险牌照，也可能会以投资购买的方式进入保险行业。

干柴遇到烈火，剩下的就是故事了。

2018年4月16日，安联财险（中国）发布公告，引入京东旗下北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司等三家公司注资8.05亿元。其中，京东以5.37亿元获得33.33%股份，成为第二大股东。安联财险表示，双方将在中国建设数字化保险合资公司，结合安联保险及风险管理经验与京东在数字化技术及电子商务生态系统上的领先优势，合资公司可以为广大的消费者提供全面的保险保障方案，提升消费者的购物体验。此次京东入股安联，可通过双方设立的合资公司获得保险牌照，而安联财险也将从一家纯外资保险变为合资公司。

京东内部，对于联姻安联充满期待，认为很快了，需要再等等。

不只三角恋？背后还有第四者

不过，时至今天，当事双方依然表示，正在积极推进中。实际上，已名存实亡，热情已退，留下的只有当时对真情的美好回忆。

期间，安联已经另结新欢，但安联和百度的“婚约”并没有取消，双方都表示合作仍在积极推进中。这边“初恋”尚无结果，那边第三者已然有了进一步的发展。安联与百度、京东上演的三角恋故事依然赚足了人们的眼球。（安联与太保也有联姻的结果，那就是太保安联健康险的出现）

然而不只是安联移情别恋，百度也是脚踏两只船。2016年6月7日，百度与中国太保旗下太平洋财险签署战略合作协议，双方共同发起设立新的互联网保险公司，主要聚焦于汽车保险及相关服务。

太保是中国大陆第三大财险公司，仅次于人保、平安，也是第三大人寿保险公司，仅次于国寿和平安，是上海本土化国企。百度与太保新成立的互联网保险公司将注册在上海，上海整体经济发展水平较高，拥有一流的金融环境，拥有优厚的互联网金融扶持政策，并提供相关财政资金支持，这家新成立的互联网保险公司将聚焦汽车保险及相关服务，将主攻方向瞄准中国财险市场最大险种，在商车改革大背景下，百度与太保的联姻值得期待。

目前，百度研究推广无人车，太保成为强有力的支持者，这足以见二者关系不一般。

你有张良计，我有过墙梯。

二战期间，英国首相丘吉尔说，没有永远的朋友，只有永远的利益。

安联的保险科技梦，通过与中国互联网巨头联姻，不断上演三角恋，甚至背后还有四角恋的出现，意欲抢的先机，占领中国互联网保险这块大蛋糕。

为了能顺利推进互联网保险的发展，安联还专设首席转型官，在推动数字化转型和提升盈利能力方面扮演重要的角色。

在经历了漫长的探索期，这次安联直接出手，5月9日抢先拟在沪设独资保险集团，一旦安联（中国）保险集团公司获批，其在中国的业务也就可以通过并表的方式管理，同时还能享受“国民待遇”政策红利。联姻的各方，最终的结果如何，让我们拭目以待。

恋爱修成正果，需要激情，需要耐心，需要机遇，也需要不断积极主动的努力。