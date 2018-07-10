福克斯欲250亿美元收购Sky 最早本周给出竞标价

新浪科技讯 北京时间7月10日下午消息，默多克的二十一世纪福克斯正准备以新高价收购天空广播公司（Sky），给出的估值约为250亿美元，此举明显标志着福克斯下决心要击败康卡斯特买下这家泛欧卫星广播公司。

按照预期，福克斯将最快于本周给出新的竞标价格。公司之前为收购天空公司给出的竞标价格已经正式获英国政府许可。

据两位知情人士透露，福克斯将给出新的竞标价，高出美国有线电视集团康卡斯特（Comcast）的最新出价——每股12.50英镑。目前，天空公司的股价为每股14.65英镑，部分分析师预计福克斯给出的新报价将高于该价格。福克斯拒绝置评。

新的福克斯竞标价格将成为这18个月来竞标天空公司的最新战果。这家广播公司如今已成为迪士尼和康卡斯特争夺全球媒体权力的关键筹码。迪士尼同意以710亿美元收购福克斯的娱乐资产——包括在天空公司的39%股权——假如福克斯竞标成功的话，迪士尼将完全持有天空公司。

康卡斯特试图插足这两笔交易，并且还给出全现金报价以收购福克斯资产，以及独立报价收购天空公司。

根据英国收购法规，康卡斯特预计将在周五截止日期之前公布其每股12.50英镑报价细节。

传统媒体公司为了应对Netflix的迅速发展，展开了竞标战。在默多克决定分拆他的媒体帝国把娱乐业务出售给迪士尼之前，福克斯最初于2016年12月同意收购天空公司，当时给出的报价为每股10.75英镑。

迪士尼希望将福克斯的节目和电影添加到其正在开发的全球流媒体服务中，而天空公司将给迪士尼在欧洲带来更大的影响力。

在迪士尼提高初始竞标价格为跟康卡斯特抢夺福克斯之后，天空公司的股东和其独立董事认为，福克斯必然会提高收购天空公司的标价。(小白)