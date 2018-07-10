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腾讯WeGame平台挺进国际市场：挑战Steam

腾讯WeGame平台挺进国际市场：挑战Steam
2018年07月10日 12:07 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月10日午间消息，腾讯将在香港推出WeGame商店和社交平台的国际版，并计划为中国开发的PC游戏构建海外市场。

　　“香港版WeGame正在开发中。”腾讯发言人上周五说，“这个版本将提供给海外用户使用，我们将使用这个平台把更多中国游戏推向国际市场。”

　　作为中国最大PC游戏分发平台，WeGame目前提供约220款游戏可供下载，包括海外开发的游戏。腾讯披露的数据显示，到今年4月，加拿大独立游戏制作公司Klei Entertianment开发的《饥荒联机版》（Don't Starve Together）销量已经超过200万份。

　　在腾讯透露这项计划之前，美国游戏开发商Valve上月宣布与完美世界达成独家协议，将把Steam分发平台引入中国。

　　虽然新的Steam中国网站上线日期尚未敲定，但这个美国PC游戏平台已经在中国积累了大量用户。根据Valve今年5月进行的调查，超过一半的Steam用户都将游戏语言设置为简体中文。

　　“虽然WeGame仍然要面对Steam的竞争，但却具备多项优势，包括本地化内容、为中国独立游戏开发商提供支持机制以及腾讯庞大的社交媒体网络——至少在本土市场如此。”IDC游戏分析师图里兰·谭（Turian Tan）说，“凭借微信、QQ和视频博客分销渠道积累的庞大用户，腾讯可以为WeGame上发布的游戏提供极高的曝光率。”

　　据市场研究公司Newzoo测算，今年的盒装和下载PC游戏市场规模将达到286亿美元。这也正是WeGame希望争夺的市场。作为全球最大PC游戏平台，Steam拥有2万多款游戏，日活跃用户达到4300万。

　　不过，腾讯正在加紧构建更为强大的游戏库。该公司拥有Riot Games、Epic Games、Glue Mobile和动视暴雪等美国游戏开发商的大量股权，还参股了韩国CJ Games和日本Aiming等公司。

　　WeGame还在7月7日宣布，该平台将在未来几个月为中国PC游戏玩家引入几十款新游戏，其中包括《怪物猎人：世界》（Monster Hunter: World）和《堡垒之夜》（ Fortnite）等著名游戏。

　　随着全球智能手机游戏行业的快速增长，腾讯还在2016年斥资86亿美元收购了芬兰移动游戏开发商Supercell。

　　Newzoo估计，包括游戏机、智能手机等平台在内，今年全球视频游戏市场规模有望达到1379亿美元。

　　腾讯WeGame的国际化扩张还将帮助该公司加快推出新的游戏，使之绕过中国监管制度的限制。(思远)

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