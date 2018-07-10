Grab将推出改版应用 不同意新加坡罚款的调查结果

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新加坡称Grab/Uber交易影响公平竞争 准备罚款

新浪科技讯 北京时间7月10号午间消息，Grab是如今为数不多拥有较大市场的东南亚应用，拥有700多万司机和代理商，遍布8个国家的225个城市，超过1亿台移动设备下载了此应用。

在新加坡和印度尼西亚市场，Grab将于7月10日和18日分别针对iOS系统和安卓系统推出改版应用。之后，Grab会在第三季度迟些时候拓展其他国家的业务。Grab没有选择开发一整套内部应用，而是选择从腾讯这样的公司身上吸取经验，邀请开发者来在平台内设计程序，其中包括一些家喻户晓的企业，例如麦当劳和Coach。

Grab目前发展速度超过了位于雅加达的Go-Jek，公司正试图和雅虎合作，在新加坡、马来西亚以及菲律宾提供新闻服务。

这一计划发生在新加坡反垄断机构要求Grab降低价格并且整改业务内容的几天之后。

本月5号，新加坡反垄断监管机构“新加坡竞争委员会”（以下简称“CCS”）表示，由于Grab/Uber交易影响市场公平竞争，计划对这两家公司进行罚款，另外也可能要求两家公司取消合并交易。CCS当时提出了一些建议措施，希望解决该交易可能导致的市场竞争被削弱的问题。例如，取消Grab平台司机的独家义务，要求Uber和Grab继续维持交易之前的定价算法和司机佣金率等。

为此，Grab不得不取消对于司机的限制、恢复合并前的定价方案并且支付一笔金额不明的罚款。

“我们并不认同他们的分析。”在采访中Grab的首席执行官Tan这样说道，“我们在整个交易过程中都遵守新加坡的法律。因此，我们将通过诉讼表达自己的异议。”(堆堆)