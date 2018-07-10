美新提名大法官：反对网络中立 或改变数字行业格局

新浪科技讯 北京时间7月10日上午消息，今日，美国总统特朗普提名Brett Kavanaugh为最高法院大法官Anthony Kennedy的接替人选。特朗普在其发布的声明中表示Kavanaugh是一位无可挑剔的人选，并且称他是“法官的法官”。

与此同时，网络中立的拥护者们与特朗普总统手下的美国联邦通信委员会（Federal Communications Commission）进行了激烈的斗争。他们也想知道特朗普提名的最高法院大法官Brett Kavanaugh是什么阵营。

根据Motherboard的报道，Kavanaugh也是网络中立的反对者。这位53岁的法官最近表示网络中立规定违反了互联网服务供应商（ISP）的自由言论权。网络中立强制要求电信网络运营商确保所有网页流量的“中立性”。换句话来说，ISP不得限制或拦截某些网站服务，它们也无权针对任何接入类型收取附加费用。

为了保护网络中立性，支持者们在各个州开始进行斗争。加州仍在反复磋商出台法案以保护网络中立性，而华盛顿州则是坚决维护网络中立性。

据报道称，Kavanaugh在华盛顿州的共和党人之间备受尊敬，尽管有一些保守党人士担心他在堕胎等问题上也许会表现得不太强硬。

乔治·沃克·布什曾在2013年提名Brett Kavanaugh进华盛顿上诉法院。民主党派人士的反对导致他推迟了三年才进入上诉法院。在此期间，Kavanaugh担任白宫的幕僚秘书。

但这位法官在科技政策问题上的态度却值得关注，或者说是一直存在诸多争议。尽管很难预测什么样的问题会被拿到法庭上来解决，但他过往的裁决历史表明在科技问题上，Kavanaugh的态度相当保守。他加入最高法院这件事也许在很大程度上会改变数字行业的格局。

Kavanaugh的提名也许是让网络中立支持者最为忧心的。2015年，在FCC一场关于网络中立的听证会上，Kavanaugh发表了一份重要异议。他指出，虽然网络中立规定是有史以来影响力最为重大的法规之一，但它却是非法的、必须被取消。原因有二：其一，FCC没有明确被授予制定法规的权力，因此执行该法规构成越界行为；其二，限制互联网服务供应商的行为无异于侵犯它们的编辑自由裁量权。因此，他指出网络中立规定违反了宪法第一修正案的保护规定。尽管Kavanaugh持有异议，法院还是裁定不再进行二次听证，在此问题上支持FCC。

上周，参议员Chuck Schumer连发数条推文指责Kavanaugh，认为他经常站在利益那头，而不是像他自己所说的那样捍卫所有美国人的权利。Schumer表示FCC让数百万消费者受益的网络中立法规是违反宪法的。

除此之外，Kavanaugh还表示出了对于美国政府元数据监控行动的支持。他曾写道：“政府的元数据收集项目完全符合《第四修正案》。”Kavanaugh认为收集记录并不违法，因为这些数据都是通过第三方获取的，根据以往的案例法，这些收集行为并不构成不合理收集。

虽然特朗普总统和其他民主党人士的关注重点很可能会放在其他问题上，但如果最终Kavanaugh成为美国新一任最高法院大法官，那么他对互联网的影响将可能会持续数十年时间。

“如果参议院批准，那么我将秉承一颗开放的心处理所有事情。”在接受提名时Kavanaugh说道，“我会努力维护美国宪法以及美国法治。”(堆堆)