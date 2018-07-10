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微信支付宝互怼：究竟谁的隐私保护更严格

微信支付宝互怼：究竟谁的隐私保护更严格
2018年07月09日 16:14 环球网
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　　【环球网科技综合报道】7月9日消息，微信和支付宝两大平台又互怼了。这次围绕的焦点问题是：究竟谁的隐私保护更严格。

　　据了解，近日，一广东的用户通过微信转账不小心将近8 万元转错了人，因为不知道对方真实姓名和账户信息，无法追回。黄先生联系腾讯，腾讯客服回复称：“该笔资金已经成功进入对方零钱，资金支付成功后无法撤回，您可与好友联系协商退回。”

　　这件事情引起社会广泛讨论。之前出现转错账无法要回的案例比较多，腾讯公关的相关人员也强调，保护用户隐私是互联网公司的底线。他们要对所有用户负责，只要司法机关要求微信官方协助，他们肯定义不容辞，但如果是个人需要，不能突破底线。

　　这一事件也引发了消费者对于微信和支付宝两大平台的产品对比。对此，腾讯公关部相关人员对媒体回应表示：微信与支付宝两款产品的基因不一样，设计产品的出发点不同，不能简单对比。支付宝是基于电商，基于交易的，我们本身是一个社交的平台，对用户的隐私保护更严格，大家使用的频率更高。

　　而对于此回应，支付宝方面显然有话要说。

　　今日，支付宝官方账号转发相关报道截图并评论：“保护隐私”就没法保护钱的安全？对不起，我们比较笨，没领会这个精神。

　　随后，支付宝转发评论补充：支付宝转账给陌生人，一定金额以上是需要输入对方正确姓氏校验成功才可完成转账。要是支付宝好友之间已经转错账了，可以拨打支付宝客服电话95188，在不透露对方隐私的情况下支付宝小二会直接联系对方，协商帮助找回(不能保证一定可以)。说起来我们确实比较蠢，没法那么洒脱。

 

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