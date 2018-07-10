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人民日报：短视频电梯“尬舞” 娱乐不能变“愚乐”

人民日报：短视频电梯“尬舞” 娱乐不能变“愚乐”
2018年07月10日 07:41 人民日报
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　　电梯尬舞威胁的不光是自己的生命安全，还会损坏公共设施、影响公共安全。玩也要有安全底线

　　原标题：娱乐不能变“愚乐”（民生观）

　　作者：原韬雄

　　“我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵……”不知何时，这首《学猫叫》开始流行。短视频平台上，大家纷纷“喵”起来，男的女的老的少的，还有抱着真猫的，即兴起舞，录成小视频图个乐。这跟前几年的《小苹果》和《江南style》流行的逻辑差不多，旋律够简单，方便全民参与，现在又有了发布平台，于是大家玩了个不亦乐乎。舞步不需要优美，越“尬舞”越有乐！

　　尬舞消遣，无可厚非。跟吃完了饭散步、公园里吼两嗓子没啥区别。可是，下面这种尬舞，就不是娱乐这么简单了，甚至可以说是一种“愚乐”。

　　最近，一系列“电梯电梯等等我”的舞蹈视频在网络上传播，视频里的年轻人，或是几个人一起在电梯里蹦蹦跳跳，或是伸出手脚阻止电梯门闭合，或是在电扶梯上逆行，甚至进行劈叉……一系列危险动作让人看得胆战心惊。

　　这些行为都是被安全规定明文禁止的，连小孩子都知道，不能在电梯里打闹蹦跳。一个“玩”字，不能掩盖其危害：在电梯内跳动，可能会造成安全事故；频繁伸手阻挡电梯门闭合，易导致感应受阻，诱发感应失灵；电扶梯上逆行、劈叉，手不仅不扶，还摇摆着做各种动作，重心一不稳，这么高而且带速度，摔下来能有好吗？

　　这么玩，威胁的不光是自己的生命安全，还会损坏公共设施、危害公共安全。就说扶梯逆行吧，掉下来砸着别人怎么办？

　　为啥这么玩？究其原因，有些是不知天高地厚，不明白这里头的风险；有些可能是流量思维，越危险、越出格，发网上越有人看嘛。去年不是有个小伙子，以在高楼上做零防护的危险动作吸引粉丝，成了网红，也赚了一些钱。结果有一次没做好，高空引体向上时胳膊撑不住了，直接掉下去了。年纪轻轻，多可惜啊。再多流量，一出事就是零。何必赚这个钱呢？

　　还有一类是侥幸心理，爱追求出格的快感，玩的就是心跳，把越线当成一种酷。随便举几例：景区里的雕像，那就不是用来攀登的，不让攀非得攀；野外河道，不让游非游；骑自行车，非大撒把显不出潇洒；普通马路，我就按赛车道这么飙车……一旦出事，追悔莫及。实话说吧：一点都不酷。

　　玩要放松，但别放纵。安全底线不可越，娱乐不能变愚乐。

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