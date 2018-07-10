P2P网贷清理整顿延长至明年6月 央行:要保持高压态势

原标题：P2P网贷清理整顿延长至明年6月份，互联网金融风险专项整治深入推进

来源：金融时报

记者：李国辉

《金融时报》记者获悉，近期国家互联网金融风险专项整治工作领导小组召开会议，原定于今年6月底完成的互联网金融风险专项整治清理整顿工作仍将继续。其背后，国家对于互联网金融风险整治的重视程度可见一斑。不过，根据上述会议，除P2P之外的包括互联网资管、互联网保险、互联网外汇交易等其他互金业态仍按原计划于今年6月底前将存量风险化解至零。P2P网贷清理整顿延长至明年6月份。

据悉，人民银行会同相关部门制定了下一阶段深入推进互联网金融风险专项整治的工作方案，其中将划定重点任务，一方面继续扎实清理整顿，聚焦风险突出领域，有序加速化解存量风险，坚决遏制增量风险；另一方面研究互联网金融监管的长效机制建设，进一步强化监管制度的支撑。

中国人民银行副行长潘功胜在上述会议上强调，互联网金融专项整治进入最后攻坚阶段，在整治的方法上要明确政策界限、聚焦工作重点、完善整治方式、强化整治力度。要对互联网金融领域风险保持高压态势，防止违法违规金融活动卷土重来。

互金领域风险水平大幅下降

根据党中央、国务院决策部署，互联网金融风险专项整治工作自2016年4月启动，人民银行会同中央其他16个部委以及各地方人民政府，扎实推进专项整治。由于互联网金融跨区域、跨领域特征明显，单个部门、单个地区都无法独立应对，专项整治建立了中央和地方“双牵头”的工作机制。

专项整治以来，在各部门、各地的监管高压下，大量机构退出互联网金融活动，存量机构违法违规业务规模明显压降。截至2018年5月末，各地尚在运营的从业机构2902家，专项整治以来共有5074家从业机构退出；不合规业务规模压降4265亿元。在打击互联网金融违法犯罪活动方面，专项整治以来各地公安机关共立案1390起，成功破获一批重特大案件，对非法金融活动形成了有效震慑。

在新领域乱象方面，去年央行果断出手清理取缔新冒头的虚拟货币市场乱象，国内88家虚拟货币交易平台和85家ICO平台全部实现无风险退出，持续管控相关活动变种风险，在国际上引领了虚拟货币监管取向。目前人民币比特币交易全球占比不足5%。

去年下半年，“现金贷”乱象引发关注，央行将其纳入整治范围，“现金贷”行业成交量持续下降，非法放贷、畸高利率、暴力催收等问题明显减少，网络小贷公司的杠杆水平正在逐步压降。另外，央行主动监测发现大量涉嫌非法从事外汇交易的平台并开展整治，封堵境外违规网站330家，关闭境内网站48家。

与此同时，互联网金融监管制度规则不断健全，监管空白有所弥补。除P2P网贷平台被明确定位信息中介外，经营互联网资产管理业务被要求持牌，互联网平台与各类交易场所合作发售资管产品被叫停。此外，监管对交叉嵌套的互联网金融产品进行定性和处置，建立第三方支付机构客户备付金集中存管制度，推进支付机构网络支付清算平台、百行征信等行业基础设施建设，搭建常态化的互联网金融风险监测机制及平台；中国互联网金融协会不断加强自律机制建设；金融消费者教育持续加强。

长效监管机制建立仍待探索

上述会议强调，互联网金融专项整治进入最后攻坚阶段，在整治的方法上要明确政策界限、聚焦工作重点、完善整治方式、强化整治力度，同时也要先行先试建立长效监管机制。

其中，在政策界限方面，“互联网资管、互联网保险等政策界限标准非常清晰，有牌照才能做，没牌照就是非法。”潘功胜在上述会议上表示。

在建立长效监管机制方面，会议强调继续坚持持牌经营，机构准入方面应对资本金、股东资质、高管资质、公司治理等都作出明确要求。不久前，潘功胜带队赴公安部，双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况及下一步工作安排交换了意见。

互联网金融领域是金融创新的前沿，但其中既有利用信息科技发展普惠金融、便民金融的真创新，也有偏离实体经济需要、规避监管、甚至以创新为名行违法之实的伪创新。监管方面表示，互联网金融风险专项整治坚持规范与发展并举，对于合法守规、有益于实体经济和宏观调控的创新，通过立规矩促发展；对于实质从事非法集资等违法违规活动的伪创新，及时纠偏，坚决打击，切实促进互联网技术发挥作用，支持大众创业、万众创新。