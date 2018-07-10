Snapchat开发视觉搜索功能 扫一扫即可在亚马逊购买

新浪科技讯 北京时间7月10日上午消息，Snap似乎在为与电商巨头亚马逊的合作做好铺垫。

据TechCrunch报道，Snapchat正在开发的安卓版本包含一个名为“视觉搜索”的新功能，它可以利用Snapchat的相机将产品图片或条形码发送给亚马逊，之后亚马逊会呈现出搜索结果。

TechCrunch在Snapchat应用中发现的源代码包含一段弹出式文本，内容如下：“一直按压以识别物体、歌曲、条形码以及更多内容！这项功能可以把数据传送给亚马逊、Shazam和其他合作伙伴。”

Snapchat原先已经与Shazam达成合作，可以将通过Snapchat相机扫描的歌曲传送到Shazam的音乐数据库。这项功能还可以让用户通过Shazam发现歌手，之后在Snapchat上点击关注。

对移动应用来说，视觉搜索和条形码搜索并不是什么新鲜事儿。亚马逊自己的应用就包含条形码扫描功能。在2017年早些时候，图片分享应用Pinterest推出了Lens功能，使用人工智能技术识别物体并且呈现出与之类似或相关的图片。去年秋天，Pinterest宣布其Lens功能与零售巨头Target达成广告协议。

自2017年IPO上市之后，Snapchat一直在极力增加自己的营收。在最近的一个季度，Snapchat的营收为1.5亿美元，但这并没有达到华尔街的预期。Snapchat的股价周一收于每股13. 65 美元，低于 17 美元的发行价。 (堆堆)