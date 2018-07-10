《创造101》粉丝集资超五千万 偶像经济火过世界杯？

6月11日，《创造101》举行女团创始人见面会，吸引了数千名粉丝到场。

6月23日晚，选手们和导师在《创造101》总决赛上合影

来源：中国经济周刊

作者：侯隽

《创造101》总决赛结束第9天，比赛选出的偶像女团“火箭少女”就开始接拍麦当劳的广告，开始了第一个全团商业合作。

无独有偶，麦当劳的老对手肯德基在2018年7月2日，推出了 “终极四酱超级薯条盒”的宣传，代言人是通过《偶像练习生》走红的坤音四子。

全民造星在2018年似乎流行起来，真人秀式节目的爆红不但让偶像行业进入2.0时代，也带来了品牌与流量的狂欢。

粉丝为素人选手集资超5000万元

6月23日晚，《创造101》迎来总决赛。在社交媒体上，热搜榜单前10条中有7条与之有关，以绝对优势完胜当天的世界杯的3场比赛热度。

据某网络影视数据平台的统计，截至6月21日晚，《创造101》的总播放量已超过43亿，微博话题讨论高达9000多万，人气选手占据了各大公众号及微博热点话题榜的前列。

据不完全统计，截至6月23日中午，仅《创造101》选手孟美岐与吴宣仪两人的粉丝公开集资就超过2000万元，孟美岐更是打破单人集资纪录，集资高达1200万元。据媒体估计，《创造101》整体粉丝公开集资达到4453万元，加上未公开数目以及各种私人集资，预计总金额超过5000万元。

101女孩成团之夜，孟美岐获得冠军，并获得超过1200万元的粉丝集资。

公开资料显示，从2016年开始，中国偶像团体呈井喷式增长，当时公开记录的女团数量超过200个，而在3年前这个数字还是个位数。《中国偶像产业迭代研究报告：互联网激活偶像产业“造血系统”》显示，2020年中国偶像市场总规模将超1000亿元，目前偶像产业发展正处于“窗口期”。

巨大的市场背后是粉丝经济带来的商机。在《超级女声》那个短信投票的时代，仅李宇春一人，在总决赛就获得了3528万票。而刚刚收官的《创造101》，最后一名徐梦洁的点赞数达到了8377万，前八名的点赞数均过亿。

全民参与的养成体系

以往，男女偶像团体是并不被看好的项目，甚至很多经纪公司不敢尝试。北京一家经纪公司的负责人告诉《中国经济周刊》记者：“男团和女团前期投入太大，回本难，加上时间长，又涉及不满18岁的青少年，不敢重金投入。但是，目前模式已经完全改变，全民参与的养成模式改变了业态。”

中国偶像养成模式出现的雏形是2004年《超级女声》节目，超女创造的选秀逻辑第一次全面展示了一个纯素人到明星的变化。在中国本土，第一个真正的票选偶像就是2005年《超级女声》总决赛冠军李宇春。

在《超级女声》之前，明星一词距离普通百姓几乎很遥远，明星主要通过唱片和经纪公司选拔，经过包装后再推向市场。这样的造星方式一直持续到唱片公司没落。

随着《超级女声》的横空出世，人们发现原来素人通过选秀也能成为明星，让更多的草根可以通过选秀节目一步步走向成功，观众也可以参与到偶像的成长中来。随着近几年互联网技术的发展，以及日韩娱乐文化的影响，中国逐渐掀起偶像团体养成热潮。

尤其是随着时间的沉淀，以李宇春、张靓颖为代表的素人偶像和粉丝之间的关系忠诚度非常高，品牌商发现，从偶像还是练习生时就开始陪伴的粉丝，会比出道后再粉的粉丝有更多的感情投入，也会更有忠诚度。

艾瑞咨询发布的《2016年中国粉丝追星及生活方式白皮书》显示，娱乐明星粉丝中的主要追星方式就是应援，88.8%的粉丝每年至少都会有几次（有的是每月几次、每周几次）在偶像身上消费，甚至有6.6%的粉丝每天都会在追星方面消费。

从《偶像练习生》到《创造101》，节目也确实在不断强调“全民制作人”的概念，不仅平时可以在投票通道进行线上投票，每次晋级选拔赛节目还邀请“全民制作人”到现场为偶像打Call（加油）。而在《创造101》节目规定，腾讯会员的可投票数远高于普通用户，吸引不少粉丝大量购买腾讯视频的会员卡进行投票。

经纪公司瞄准偶像经济

《创造101》总制片人、企鹅影视高级副总裁马延琨向《中国经济周刊》记者介绍，国内偶像市场还处在非常初级的阶段，“每次做节目都会发现市场上没有新人，市场对新人的渴望太高了。”

对于品牌商而言，它们要的不仅是男团女团的代言，而是男女团代言的一个最大的优势――可以做到产品的系列化。例如，必胜客推出一周每天不同产品半价的活动，而不同的产品又分属不同的代言人推荐，这样的做法往往既满足了团粉的需要，又照顾到了唯粉的心理。

此外，几乎所有的奢侈品牌都承认自己在寻找千禧一代新代言人，其目的在于瞄准偶像背后上千万粉丝的支持以及动辄破百万营收的商业价值，而后从中赚取更多收益。

由年轻偶像代言的品牌销售往往会起到意想不到的效果。例如，鹿晗代言佳能全系列产品后佳能销量快速增长，官宣当日热度指数比前日飙升超过6倍；吴亦凡代言的Burberry第一季度营收增长了3%；王源代言运动品牌FILA后，更是创造了8天76000件销量的战绩。

“客观来说，国内没有成熟的机制，大家都在摸索。偶像的业务能力能不能支撑起现在这么高的曝光，用户有没有耐心，这是最大的风险。”易观分析师马世聪对《中国经济周刊》记者分析道。

但是，越来越多的经纪公司也瞄准了偶像经济的蛋糕。“我们关注的一些公司，很遗憾没派艺人去《创造101》，但是第二季一定去。”华映资本中国投资经理马赫说。

拿下《创造101》第一名和第二名的孟美岐与吴宣仪，都来自乐华娱乐。其财务数据显示，乐华娱乐近年来业绩爆发式增长，2014年归母净利润3131万元，2015年达到5010万元，2016年增至6448.39万元。此次旗下选手参与《创造101》创下佳绩，对乐华娱乐的IPO之路显然是加分。

此外，发掘了《创造101》选手紫宁而爆火的麦锐娱乐，也直接获得真金白银的回馈。6月22日，麦锐娱乐宣布获得文投控股（600715.SH）数千万元A轮融资。IT桔子资料显示，加上此前在2017年3月获得辰海资本数千万天使轮融资，麦锐娱乐目前总融资额约6000万元。

偶像经济2.0时代的风口已经到来。