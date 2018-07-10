传美国团购网站Groupon有意“卖身”：股价大涨

新浪科技讯 北京时间7月10日早间消息，美国科技媒体Recode此前援引知情人士消息称，美国团购网站Groupon有意对外出售，正在积极寻找买家，并且已有几家上市公司表现出收购兴趣。此消息一出，市场随即做出反应，Groupon股价暴涨14%，公司估值升至27亿美元左右。

自2011年IPO以来，Groupon股价一路走低，较峰值下跌超过八成，截止到上周五，今年的跌幅达到15%。尽管首席执行官里奇·威廉姆斯（Rich Williams）自2015年年底接管公司以来一直在试图扭转局面，但投资者早就预料会有收购方介入，并认为Alphabet、Facebook、苹果和亚马逊等公司有望成为潜在买家。

几位推荐购买Groupon股票的分析师认为，该公司的实际业绩被低估了。B Riley FBR分析师辛哈（Sameet Sinha）在写给投资者的一份声明中指出，Groupon是一种“复杂但具有战略意义的资产”，该公司已经从日常交易提供商演变成拥有商业合作伙伴网络的本地交易提供商。

DA 戴维斯公司的汤姆·福特（Tom Forte）认为，“如果公共市场无法给予Groupon公司应得的价值，我们认为战略买家会这样做。”

作为业务转型的一部分，Groupon正在重新聚焦于关键市场，并引入可吸引消费者的新服务，其中包括一款简化的移动App应用程序和Groupon +，后者允许用户将信用卡绑定Groupon账户来获得现金。

这些举措还没有带来持续的收入增长。分析师们表示，Groupon需要展示强劲的营收增长，才有机会成为强有力的收购目标。同时，它也面临着与一些跟当地商家捆绑在一起的其他网站的激烈竞争，比如Yelp。两年前，Groupon曾将竞争对手、美国第二大团购网站LivialSooal收入麾下。(斯眉)