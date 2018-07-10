直击|前面包旅行CEO彭韬将加入Airbnb 担任中国总裁

新浪科技讯 7月10日早间消息，Airbnb爱彼迎今日宣布，前面包旅行CEO彭韬将于今年9月正式加入爱彼迎，担任Airbnb中国总裁。

彭韬先后创立了“面包旅行”（Breadtrip）和“面包猎人”（CityHunter）。一年半前，参与创立了“城宿”（CityHome），一个一站式的民宿托管平台。日前，Airbnb刚刚宣布向城宿投资500万美元。

Airbnb联合创始人兼中国区主席柏思齐表示：“此前有很多人表示了对我们的‘中国总裁’这一职位的浓厚兴趣，然而，从一开始，我们就非常清楚要寻找一位创业者，他应该受使命的驱动，应该展示出不凡的商业洞察和创新水平，并且深深地植根于中国。我们在中国已经取得了令人称赞的成功，但是，我们在中国仍有更多可以拓展的空间。为了赢得更大的成功，我们需要一位了解中国的创业者，以及一支具备强大执行能力和专业技能的团队支持他，唯有此，我们才能够在中国实现更加快速的发展和高水平的运营。未来，我将继续担任爱彼迎（Airbnb）中国区主席一职。”

宽带资本创始合伙人兼董事长田溯宁表示：

"我和彭韬相识多年，见证了他六年前创立自己的第一家公司。出任爱彼迎（Airbnb）中国总裁一职将会令他的创业经验和全球化商业视角得以充分发挥，相信他能够带领爱彼迎（Airbnb）团队实现公司在中国更一步的增长、推出更加卓越的旅行体验，”

以下为彭韬的一封信：

在中国和全世界重新定义旅行

彭韬

今天，我很高兴地宣布，我将于今年九月正式加入爱彼迎（Airbnb），担任爱彼迎中国总裁。爱彼迎（Airbnb）在中国和全世界取得的成功，令我印象深刻，他让数以亿计的人们在旅行中，无论在世界的哪个角落，都能寻找到归属感。我很庆幸能有机会加入这个出色的团队。人生是一场旅行，我期待这新的一站。

我选择加入爱彼迎（Airbnb），因为我一直在追寻“重新定义旅行”的梦想，想要创造一个让所有人在旅行中能都拥有家在四方的归属感的世界。在过去的六年半时间里，我一直走在创业的路上，先后创立了“面包旅行”（Breadtrip）和“面包猎人”（CityHunter）。一年半前，我也参与创立了“城宿”（CityHome），一个一站式的民宿托管平台，目前该公司已经取得了快速的发展。我创立的这些公司各有特点，但是在本质上，他们都是为了帮助旅行者以不同的视角来探索世界，像生活一样旅行，像旅行一样生活。

“面包旅行”和“城市猎人”拥有数千万高质量的忠实用户，对这些用户来说，他们可以记录和分享旅途中珍贵的瞬间，同时可以像当地人一样探索城市、体验文化，从而拓展生命的宽度。过往的创业经验让我意识到，创新性的商业模式需要依托一个足够规模的平台方能实现长足发展。爱彼迎（Airbnb）拥有一个庞大的全球网络，遍布世界191个国家和地区，为前往不同目的地的旅行者提供了便利。爱彼迎（Airbnb）还在一步步强大，一个“一站式旅行平台”正在逐步形成，它将为用户的每一次旅行提供全程支持。我非常兴奋能够有机会将我的经验和我对中国旅游行业的深刻理解带给爱彼迎（Airbnb），推动它在中国的发展壮大。

当然，爱彼迎（Airbnb）已经在中国取得了令人瞩目的成绩：

自Airbnb爱彼迎2008年成立以来，已经有超过1000万人次的中国游客入住Airbnb爱彼迎全球的房源，一半的入住人次发生在去年。

Airbnb爱彼迎在中国的房源数量，较去年增长了125%以上。与此同时，我们严格把控房源品质，对于不符合要求的房源，均采取下线处理。

2017年，通过Airbnb爱彼迎出行的中国游客人数较上年翻番。

让更多的中国人在旅行中找到幸福和归属感，是我梦寐以求的事情，我期待在爱彼迎（Airbnb）的新旅程。令我充满期望的另一个重要因素，是爱彼迎（Airbnb）中国这支超过150人的优秀团队。我已经有幸与其中一些人相识，他们对工作的热情和投入，令人鼓舞。我非常庆幸能与他们成为同事，未来能与他们紧密合作。我们将继续加大对中国的投入，支持我们的房东，帮助中国旅行者们，同时将这个迷人的国度介绍给世界各地更多的游客。