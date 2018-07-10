美媒称Twitter清理7000万虚假帐号：股价大跌9%

新浪科技讯 北京时间7月10日早间消息，Twitter股价周一大跌9%。此前有美国媒体报道称，Twitter今年5月和6月关停了超过7000万个虚假帐号，可能导致第二季度月活跃用户数下降。

周一的股价下跌导致Twitter市值缩水约30亿美元。截至上周五，Twitter市值约为350亿美元。

晨星分析师阿里·莫格哈拉比（Ali Mogharabi）表示：“出现这种反应，可能是由于投资者假定用户数下降会导致广告收入下降。”不过他也指出，大型广告主目前更关注广告位旁是否为高质量内容。

《华盛顿邮报》周五晚些时候报道了这个消息。该公司周一回应称，正在清理虚假帐号，但这并不影响报告的用户数数据。

Twitter首席财务官内德·希格尔（Ned Segal）周一发布Twitter消息称：“删除的大部分帐号都没有包含在我们的报告数据中，因为这些帐号已有30天或更长时间没有在平台上活动。也可能我们在注册时就发现了这些帐号，使得这些帐号从未被计算在内。”

他指出：“如果我们从报告数据中移除7000万帐号，那么你会从我们这里直接听到这个消息。”

Twitter在今年第一季度致股东的邮件中表示：“由于围绕信息质量所做的工作，月活跃用户数在未来一段时间可能会继续受到负面影响。我们认为，日活跃用户数受到的影响将小于月活跃用户数。”

Twitter第一季度的月活跃用户数为3.36亿。根据汤森路透的统计，分析师预计第二季度Twitter月活跃用户数将增长近3%，至3.3706亿。(李丽)