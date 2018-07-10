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软银旗下运营商将回购雅虎日本股份：金额达18亿美元

软银旗下运营商将回购雅虎日本股份：金额达18亿美元
2018年07月10日 07:15 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月10日早间消息，据《日本经济新闻》报道，软银集团旗下移动运营商部门——软银公司将从Altaba手中回购雅虎日本约10%股份，价值达2000亿日元（约合18亿美元）。雅虎日本想与软银旗下移动部门接近关系，本次回购正是加深合作的步骤之一。

　　目前软银集团持有雅虎日本43%的股份，交易完成之后，软银集团的持股不会发生变化，但是旗下移动运营商部门软银公司将会直接持有雅虎日本约10%的股份。雅虎日本想与软银公司接近关系，本次交易是雅虎日本和软银公司加深合作的步骤之一，交易完成后就可以在各业务之间加强数据分享，巩固日本国内业务，与雅虎日本电商业务形成协同效应。

　　软银集团是雅虎日本的最大股东。Altaba公司即雅虎的前身。去年6月，Verizon宣布完成44.8亿美元收购雅虎核心互联网资产交易。交易完成后，雅虎更名为“Altaba”。交易完成之后，Altaba在雅虎日本的持股将从35%降到25%。之后，雅虎日本会以要约收购的形式从软银集团手中回购这些股票。

　　最早今年年初时，软银就准备让移动服务部门在东京上市，这样做的意图很明确：软银集团有意转型，以后专注于科技投资。

　　2月份，Altaba曾经公布一项计划，它在计划中表示，准备出售雅虎日本股份。因为投资者对供需平衡存在担忧，雅虎日本股价下跌30%，现在的股价接近2013年1月以来最低点。

　　非合并财务报告显示，截止3月底，雅虎日本拥有现金和存款4221亿日元（约合38亿美元），它可能会用现金回购股份。(云外)

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