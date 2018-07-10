百度5000万元索赔案余波未平 景驰科技人事斗争升级

■本报记者 龚梦泽

从2016年底至今，遭遇数名核心技术人员离职后，在自动驾驶方面耗资甚巨的百度，成就了一批所谓“百度系”的无人车创业公司。而这些公司在继承了百度自动驾驶技术衣钵的同时，似乎也害上了人事难安的惯性疾病。

近日，“高管伪造签名质押股权事件”就使得无人驾驶明星公司景驰科技深陷人事闹剧之中。今年7月7日，景驰科技法人代表潘思宁发文称：景驰科技CFO吕庆等人未经潘本人同意，将其股权进行质押。

次日，针对此事，景驰科技发布官方声明，称潘思宁所述不实，且已被公司股东会罢免。

面对景驰科技的声明，潘思宁随后以《请“景驰科技董事会”实名回应！》为标题再次发文，称公司不设董事会，自己还是公司合法的执行董事、法定代表人。并对景驰科技隔空喊话“请‘景驰科技董事会’实名回应！”。

对此，有业内人士对《证券日报》记者表示，作为前任CEO王劲的“嫡系”，潘思宁选择此时发声抗议，一方面是出于公司对待王劲事情上的决策不满；另一方面，不排除由于景驰近期有了融资新进展，潘思宁希望得到公平的利益分割。

人事斗争升级

潘思宁自称仍为法人

自从今年2月份前任CEO王劲辞任以后，无人驾驶明星公司景驰科技似已度过动荡期。无论是团队研发还是业务进展逐渐步入正轨。而且还有消息称，当初中断的新一轮融资，即将有实质进展。

然而，一起闹剧般的人事风波再次将景驰科技推向了舆论漩涡的中心。

2018年7月7日，潘思宁发布消息称，景驰科技CFO吕庆等人未经潘思宁本人同意，将本人的股权进行质押，近期又通过伪造潘思宁的签名和股东会决议，将北京景骐信息技术有限公司的法定代表人和执行董事非法变更为吕庆。

潘思宁还表示，景驰科技多次伪造其签名，谎称公司的公章、营业执照正副本丢失，欺骗工商局进行补领。就上述行为，本人已交由北京市海淀区人民法院立案审理。

就此，7月8日上午，景驰科技官方火速回应：“潘思明已不是景驰科技的员工，其发布的公告与事实严重不符。声明还称，“北京景骐信息技术有限公司股东会已经按照法律和公司章程的规定罢免了潘某法定代表人和执行董事的职务。”

至此，潘思宁与景驰科技的公开对峙使得这家无人驾驶明星公司已深陷人事闹剧之中。7月8日下午，面对景驰科技的声明，潘思宁以《请“景驰科技董事会”实名回应！》为标题再次发文，称公司不设董事会，自己还是公司合法的执行董事、法定代表人。并对景驰科技隔空喊话“请‘景驰科技董事会’实名回应！”

记者注意到，面对景驰科技“已被罢免”的声明，潘思宁强调了景驰科技公司法人变更的非法性，要求景驰科技实名回应此次事件而非用“景驰科技董事会”做回应，并在最后说道自己将“保留追究法律责任的权利”。

公开信息显示，加入景驰科技前，潘思宁曾任百度自动驾驶事业部产品总监，领导百度无人驾驶产品管理团队和用户界面交互团队，直接上司就是曾经的百度自动驾驶事业部总经理王劲。

2017年4月份，潘思宁从百度离职并于同年注册成立北京景骐科技有限公司，由JingChi HongKong Limited（景驰科技母公司）控股。记者根据天眼查信息发现，北京景骐科技有限公司的法人代表确实已于2018年5月份变更为吕庆。

公司内耗不断

或源于前CEO王劲离职

据记者了解，成立仅一年有余的景驰科技已多次发生高管动荡。今年2月份，百度以“侵犯商业秘密”为由，对前任景驰科技CEO王劲和景驰科技发起诉讼，索赔其经济损失及合理开支5000万元。迫于压力，王劲最终选择卸任CEO。一周后，百度不但撤销了对景驰的诉讼，还宣布景驰科技加入了百度Apollo开放平台，双方至此握手言和。

王劲离任后，公司高层人事进行了相应的调整，CEO由韩旭接任，公司CFO和CTO分别由吕庆和李岩担任。同时，记者注意到，景驰在国内的注册公司北京景琪信息技术有限公司法人却并未改变，从2017年4月份以来始终是潘思宁。

对此，有知情人士透露，随着2月份王劲的撤出，潘思宁就不再是景驰员工。此后景驰高层一直想将北京景骐信息技术有限公司的法定代表人进行变更，但始终无法得到潘思宁的配合。今年2月份，当景驰董事会决定舍弃王劲时，彼时潘思宁就不认同。

有业内人士对记者表示，作为前任CEO王劲的“嫡系”，潘思宁选择此时发声，一方面是因对公司关于王劲的决策不满，另一方面，由于景驰近期有了融资新进展，不排除潘思宁希望得到公平利益分割对待。

值得一提的是，2018年5月份，景驰科技宣布A轮融资将于近期完成，2018年景驰科技计划将景驰无人车运营的范围覆盖广州方圆15公里-20公里，并把全球员工规模扩大到200人以上。