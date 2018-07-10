互金风险专项整治 下一阶段方案出炉

杜川

[“互联网金融风险专项整治已经到了攻坚阶段，要乘势而为，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险。]

“互联网金融风险专项整治已经到了攻坚阶段，要乘势而为，再用1到2年时间完成互联网金融风险专项整治，化解存量风险，消除风险隐患，同时初步建立适应互联网金融特点的监管制度体系。”近日，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜指出。

7月9日，人民银行网站发布消息，近日人民银行会同互联网金融风险专项整治工作领导小组有关成员单位召开互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会。方案明确了时间节点，P2P网络借贷和网络小贷领域清理整顿完成时间延长至2019年6月，其他各领域重点机构应于2018年6月底前，将存量的违规业务化解至零。

自2016年4月启动互联网金融风险专项整治工作以来，已取得初步进展。但业内人士普遍分析认为，各地监管政策各异、整改进度不统一、监管新政不断下发、平台整改时间紧任务重都是此次备案延期的主要原因。

风险暴露更充分

潘功胜指出，互联网金融专项整治要综合考虑去杠杆、强监管的政策环境。引导机构进行无风险退出，同时也要把握好节奏、时机和强度。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言对第一财经记者表示：“1到2年可以理解为备案延期的一个信号，就是备案延期以2年为期，最长2年，最短1年。”

“备案延期是可以理解的监管动作。”捷越联合首席风控官金可治认为，此前各地备案标准不一，备案工作做不好会引起更多问题，延期是监管自身做减法的过程，比如有些平台拖不起自动退出，在行业自己净化过后，平台数量也会减少很多，对行业来说是一种良性的循环。

借贷宝副总裁曾军对记者表示，网贷备案延期首先是因为备案等监管政策给平台预留的整改时间十分紧迫，再加上互联网资管新规、银行存管白名单等新政陆续下发，不断为网贷合规备案要求“打补丁”，因此平台很难在极短的时间内完成整改合规。

此外，各地的监管政策标准各异，各平台存在的问题都有其特殊性，整改深入推进后又有新问题产生。且目前不少网贷平台仍有巨大的存量不合规业务，短时间内难以消化，备案延期对于平台来说会有更充足的时间调整不合规的存量业务。

“先整治，后备案，这是互联网金融监管层多次强调的合规顺序。”新联在线CEO陈智诚对第一财经表示，备案延期，会有更充足的时间使平台风险充分暴露，也更能避免平台“带病验收”情况的发生。

市场预计，下一阶段，一方面继续推进清理整顿，聚焦风险突出领域，有序加速化解存量风险，坚决遏制增量风险，将整改合规合格的机构纳入规范管理，同时有序做好取缔类机构的处置和一些单点风险的化解工作，同步推进长效机制的建设。

网贷行业洗牌再加速

根据记者统计，近一个月内，已有近70家网贷平台接连爆雷。特别值得注意的是，仅7月6日、7日两天，杭州西湖、下城、拱墅、江干警方连续发出八份通告，对八个涉嫌非法吸收公众存款的平台进行立案侦查。网贷行业洗牌再加速。

多家平台负责人认为，此次监管释放备案延期的信号灯与行业爆发系统性风险有关。

“网贷备案有可能是因为配合防范互联网金融风险的整体工作而延期。备案延期后有利于各项政策的细化，引导平台良性退出，降低并缓释相关风险。”曾军称。

针对行业频繁爆雷的问题，薛洪言认为，行业会迎来一个持续的风险暴露期，监管的不确定性、宏观环境等都会让一些经营能力脆弱的平台相继出现问题。

博金贷副总经理邬磊对记者表示：“也许后续陆续有文件出台，统一全国监管细则，缓释目前行业风险，同时有利于头部平台，避免劣币驱逐良币。”

陈智诚认为，在网贷延期及全国性统一监管政策出台期间，监管部门有更充足的时间根据国情与行业现状，制定更全面、更能稳定金融秩序的监管措施，使行业风险充分暴露的同时实现软着陆。

平台化解存量风险

据记者了解，在备案延期信号释放前，已有多家网贷平台按照规定提交了备案材料。陈智诚认为，对于已提交验收备案申请的平台，虽然处于搁置阶段，但备案是“有法可依、有章可循”的过程，平台不必过度放大情绪，冷静保持自身节奏去进行优化平台的合规程度即可。

此次延期后，在1到2年的整改过渡期中，平台化解存量风险会取得怎样的效果？

“平台数量会大大下降。”薛洪言认为，在行业自发的清退过程中，会有问题平台爆雷退出，也会有一些平台由于无法满足合规要求等原因被迫退出。

王晓婷表示：“风控是网贷平台发展的重要组成部分，并不是备案延期才开始的。备案延期后，对于网贷平台来说，提升用户体验和风控水平是发展重点。同时监管趋严下，平台也应控制业务规模。”

业内人士分析，在网贷平台的风险释放期，监管部门应尽快出台退出机制和保障机制，有效化解风险。对于平台而言，过渡期行业应坚持网贷平台信息中介的定位，坚持合规经营、小额分散，抵御行业风险周期。