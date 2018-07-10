切入西门子MindSphere 阿里云工业物联网再下一城

阿里云在工业物联网领域再下一城。

北京时间7月9日晚，阿里云与西门子在德国柏林签署合作备忘录，共同推进中国工业物联网的发展。协议签署后，两家公司将立即展开合作，并计划于2019年推出部署于阿里云的MindSphere平台。

第一财经记者了解到，西门子首先会把MindSphere工业物联网操作系统的底层架构搭建在阿里云的服务器上面。MindSphere是西门子基于云的开放式物联网操作系统，是西门子全面数字化解决方案的组成部分。MindSphere可以为设备和企业提供数据连接选项、应用程序、数据分析能力，以及基于数字化双胞胎的闭环创新。

阿里云此前将人工智能应用于工业制造领域，创造了ET工业大脑。阿里云ET工业大脑，围绕工业生产活动中的供、研、产、销环节，通过对生产过程中散落在不同环境、不同系统数据的多维感知，同时与阿里云面向不同业务场景的算法模型相结合，深入生产一线，对数据进行人工智能分析，帮助企业解决最优参数调节及生产过程控制、设备故障诊断与预测性维护、生产设备的协同调控等核心问题。

“与西门子的合作标志着阿里云计划在全球实现数字化转型的方向上又迈出一步。”阿里云总裁胡晓明表示，与西门子的合作将加速工业物联网产品和服务的升级。

第一财经记者获悉，西门子与阿里云还将共同进行市场开发、培育工业物联网生态系统。

ET大脑当前已广泛参与到新能源、化工、重工业等不同制造领域。以化工行业的橡胶为例，2016年11月，阿里云ET入驻中策橡胶，开展中策橡胶智能工厂项目。ET工业大脑对中策橡胶生产端的各类数据进行深度运算和分析，并给出资源最优利用的方案组合。比如，哪几个产地的原料组合在一起质量最好，某个工艺处理环节该用怎样的参数配比可以使混炼胶的加工性能更稳定通过ET工业大脑，混炼胶平均合格率有3到5个百分点的提升。

在今年举行的云栖大会上，阿里云宣布未来5年内要实现连接100亿台物联网设备的目标，并将IOT定义为继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道，通过物联网技术，打造一个由人工智能解决方案及一系列从云端到边缘设备计算能力所支撑的，高度协同而且安全的物联网平台。

盯上工业互联网领域的不只是阿里云。

作为阿里云的竞争对手，腾讯云很早就布局工业互联网领域。基于腾讯多年在云计算、大数据和人工智能领域的技术积累和优势，此前，腾讯云已与三一重工（600031.SH）、富士康等多家工业制造领域企业达成合作，为企业提供从生产制造到客户关系管理的一整套数字化应用，进而提升企业运营效率。

财报数据显示，阿里云2018年一季度实现营业收入同比增长102.7%至43.9亿元，连续12个季度规模翻番；环比增长21.8%。2018财年（2017年4月~2018年3月）阿里云营业收入为133.9亿元，同比增长101%。阿里云称，收入的高速增长主要是由付费客户的增长和更高附加值产品的订阅推动。

今年7月初，市场研究机构Gartner发布的2017年度全球公共云市场份额分析报告显示，亚马逊AWS、微软Azure、阿里云位列全球公共云市场前三，并称3A。

“我们与AWS在营业收入上的差距从相差37倍，到现在相差7~8倍。”胡晓明今年6月曾告诉第一财经记者，由于起步较晚，目前与AWS在技术上仍存在一定的差距，计划用三年左右的时间追赶亚马逊的技术。