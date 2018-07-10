银行流水灰色产业链：1年期假银行流水网购每份450元

原标题：惊！又发现一条完整灰色产业链 一年期假银行流水网购每份450元

如果通过实体中介购买，通常收费更高，一般为每份3000元-5000元不等

■本报见习记者 刘萌

“代办银行流水”、“银行流水生成器”、“流水包装”等“广告”，不时充斥在各类论坛和社交媒体中。

《证券日报》记者近日调查发现，任何人只要花上450元左右，就能在网上买到一份一年期的银行流水，网购银行流水已形成一条完整的产业链。如果通过实体中介购买，收费更高，一般为3000元-5000元不等。这种造假产业链因为绑定了信贷市场，其撬动的资金额可能动辄达到单笔数十万元，社会危害性显然非常大，急需监管重拳出击。

假银行流水450元一份

《证券日报》记者在某宝上搜索“银行流水”，出现了大量标注“银行流水”、“工作离职证明”、“收入证明”和“在职证明”的产品。记者随后选取了销量较高的几家店铺进行了咨询。在发送产品链接并咨询细节后，各家店铺客服给出了如下回复：“麻烦微信详聊，谈妥后再交易”、“请不要提及敏感词汇，请加QQ或微信咨询客服详情”、“请加客服微信，此处不回复”等。

本报记者按照各家店铺的要求添加了客服微信进行了详细咨询。在添加成功后，一位网名为“专业定制”的客服人员给《证券日报》记者回复道：“专业制作各种银行流水、工资流水、离职证明、收入证明、辞职证明，各种需要盖章的文稿等等。银行流水一般做建行、工行、中行、交通、农行、招行、浦发、兴业、光大、民生、平安、中信、邮储。”

在得知本报记者需要“银行流水”和“收入证明”时，这位客服问了几个问题，问题包括：需要多长时间的流水，需要哪家银行，是否有页数要求，以及流水的用途。本报记者告诉客服需要一份一年的银行流水用来办理银行贷款，并表示担心假流水不靠谱、希望能了解制作的细节。这位客服人员表示：“您看我们店铺的销量就知道好坏，另外有很多客户评价了贷款已批。”

据《证券日报》记者了解，上述店铺一份一年三页内的银行流水收费450元，超出一页加收120元，一份半年两页内的银行流水收费350元，收入证明150元/份。客户中午前提供个人资料，当天下午就能制作好发货，并且包邮。值得一提的是，收入证明上显示的公司公章，如果客户要求与原版一致，可以给客服提供原版的公章照片；如客户没有要求，则由店铺按照一般的公章样式做出来。

制作一份假流水，需要客户自己提供的信息包括：户名、卡号、开户行、流水打印分行（支行）（即盖章的银行）、月税后工资（告知是否有浮动）、月入账时间、工资发放日遇节假日提前还是延后还是固定、入账工资的公司名称、入账工资的公司账号、打印流水开始/截至日期、卡内最初余额、流水结束最后余额、流水打印时间，以及客户的电话、收货地址和联系人。

在另一家店铺，客服人员告诉《证券日报》记者，一份一年时长的银行流水460元，48小时内制作完成发货，发中通包邮，发顺丰则需要加收20元快递费。在这家店铺，需要填写的客户信息登记表和上一家店铺基本一致。

在第三家店铺，客服人员告诉本报记者，一份一年时长的银行流水收费450元，一般不超过三页，收入证明150元/份，次日发货，发顺丰的邮费为20元。同时这位客服还给记者发了几份其他客户制作好的样板，并表示：“我们的师傅之前是银行的工作人员，专业性很强，做出来和银行是一样的，肉眼看不出区别。还没有出现过因为格式样式等原因贷款没有通过的客户。”

《证券日报》记者查看某宝的销售记录发现，多个店铺的月销量相当可观，销量高的月销量达到了一万笔以上，销量一般的店铺也能达到两三千笔每月。

除网购“银行流水”外，还有市民向《证券日报》记者反映，自己经常接到骚扰电话询问近期是否需要贷款，是否需要包装银行流水，一般一份银行流水收取费用3000元到5000元不等，一次订购，包改包过。

本报记者咨询某宝的店铺时，也有客服人员表示：“我们很多客户都是中介公司的，中介公司从我们这里制作，他们赚取差价。”

造假、买假或面临刑事责任

有过贷款经历的客户都知道，银行流水作为贷款的重要参考资料，对贷款起到举足轻重的作用。也正是因为银行流水的重要性，很多银行流水不多的贷款者就开始动起了造假流水的念头。甚至为了提高贷款的额度，不惜花几千块钱找中介公司制作可以以假乱真的银行流水，以为提供专业假流水就可以瞒天过海，顺利拿到贷款。

事实上，造假的伎俩也慢慢被贷款机构所熟知，想通过造假银行流水欺骗贷款后果特别严重。

首先，造假被发现，本来可以申请到贷款的，最后也有可能因为造假一分钱也拿不到，而且会进入贷款机构的黑名单，以后想在贷款机构或跟该贷款机构有关联的机构申请，将会非常困难。

其次，可能触犯刑法。假的银行流水加盖的是假的银行公章，这涉嫌触犯私自买卖国家机关、企事业单位公文罪和私刻国家机关、企事业单位公章罪，借款人也可能被追究刑事责任。

根据《治安管理处罚法》第52条规定，伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款； 情节较轻的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款。

根据《刑法》第二百八十条规定，伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。

同时，贷款人还涉嫌骗贷。根据有关法律规定，以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。