杭州网贷平台“连环爆” 一周已有10家P2P被立案

本报记者 包慧 杭州报道

P2P平台“雷声”不断。

7月9日，杭州又有一家P2P平台爆雷，投融家传来老板跑路员工报警的消息，其官方网站已经打不开。该公司的一位投资人对21世纪经济报道记者表示，投融家的办公场所已人去楼空。

在南京和上海的P2P接连爆雷之后，风险开始蔓延到杭州。

据21世纪经济报道记者不完全统计，在过去约一周时间，杭州警方已经对不下10家杭州的网贷平台进行了立案。其中不乏牛板金和人人爱家等数百亿规模的大平台。

除投融家之外，佐助金服（牛板金）、云端金融、人人爱家、小九金服、金柚金服、杭州锐硕网络科技（得宝理财）、杭州优杨投资、杭州浙优民间资本理财服务公司（旗下有一城贷和城城理财两个平台）、杭州祺天优贷、杭州广惠软件等平台已分别被杭州公安局江干区分局、西湖区分局、拱墅区分局和余杭区分局立案侦查，都以涉嫌非法吸收公众存款罪立案。

杭州一家网贷平台的高管7月9日对21世纪经济报道记者表示，监管细则草案已经下发至省市，接下来杭州市可能会统一做预验收，但具体做法有待商议。

7月9日，央行官网的一个通知显示，近日召开了互金整治工作部署动员会，将用1-2年的时间完成互金风险专项整治。近期爆雷较多的上海市、浙江省等相关人士在前述动员会上作了表态发言。

行业声音：区分正常逾期和爆雷

开鑫贷总经理鲍建富7月9日对21世纪经济报道记者表示，要注意区分项目逾期和跑路、爆雷有本质不同。

鲍建富认为，对于正常的项目逾期，如果平台本身是合规经营的，又能够勇于承担，积极主动、公开透明地进行处置，不妨给平台一点时间。“希望看到行业最终能够实现良币驱逐劣币，但同时也希望各方掌握好节奏，让这个阵痛期越短越好，尽最大可能保护好投资者的利益，实现行业平稳过渡。”

而杭州近期爆雷的平台多是本身就有问题，比如“类活期”平台设有资金池，涉嫌自融，虚假标的涉嫌诈骗等。

7月9日爆雷的投融家是杭州投融谱华互联网金融服务有限公司运营，官网数据显示，截至2018年7月8日，投融家累计借贷笔数1036876笔，借贷余额17.2亿元，累计借款人数19111人。

企查查资料显示，投融家法定代表是李振军，分别由杭州投融长富金融服务集团有限公司控股70%，杭州瑞蓄天长投资合伙企业（有限合伙）控股30%。

信任危机已经在行业蔓延。一位杭州网贷平台高管对21世纪经济报道记者表示，最近爆雷事件给浙江地区的平台造成了很大影响，流动性普遍承压。”

这种流动性危机甚至导致江西银行在7月5日一度出现系统网络拥塞，该行官网公告显示，其资金存管的P2P平台接近100家。

牛板金大股东紧急“甩锅”

在杭州近期爆雷的平台中，佐助金服旗下的牛板金累计交易规模约390亿元，为其中规模最大的平台，涉及的投资人最多。

7月6日，21世纪经济报道记者在杭州市公安局江干区分局看到，牛板金的投资人有来自杭州的，也有来自德清和上海的，远的还有山东和北京的，投资额从几万元到几十万甚至上百万元不等。

21世纪经济报道记者从相关人士处获悉，江干区经侦大队已经对牛板金立案，牛板金创始人兼CEO王旭航已经于7月5日以涉嫌“非法吸收公众存款”罪名被公安传唤，公司办公室也已被查封。

王旭航曾于7月4日对投资人解释称，6月底由于其他P2P平台发生兑付问题，牛板金也出现挤兑，日均赎回量为平常的两倍。

但本质上，还是资产端的虚假标的和自融压垮了牛板金。

王旭航此前对投资人表示，“牛板金”平台的老股东及前董事孙启良等四人联手虚构标的项目，通过“牛钱袋”产品卷走了投资人资金用于房地产开发。

而在被指责自融之后，工商变更信息显示，佐助控股的大股东融数金服在7月3日平台爆雷的第二天即7月4日，就将其名下股份全部转让给了王旭航，“甩锅”态度很明显。（编辑：马春园）